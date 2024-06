Laisha Wilkins critica a Sergio Mayer como conductor de televisión y actor de teatro

La actriz Laisha Wilkins no aparece en una telenovela desde hace varios años, pero se ha dedicado a dar conferencias y escribir en algunos sitios especializados en política. Ahora han causado impacto los comentarios que hizo acerca de Sergio Mayer (quien regresaría al cargo de diputado plurinominal por el partido Morena), indicando que, supuestamente, éste habría conseguido los derechos de concursos televisivos junto con su suegro Jaime Camil Garza, quien falleció en 2020.

El programa de televisión “De Primera Mano” expuso el mensaje que Wilkins publicó en su cuenta de X (antes Twitter), en el que da su opinión sobre el empresario: “Le voy a contar cómo el ex Garibaldi consigue sus “trabajos”: La primera pluri se la dio su suegro para ser telebancada y jugar a sus órdenes, pero no hizo nada. Con su suegro se dedicaba a comprar los derechos de concursos televisivos. Ahora que ya no está, los vende, pero con la condición de que él los conduzca, por eso está hoy en un programa”.

Posteriormente Laisha criticó el trabajo de Sergio en teatro y recordó que fungía como stripper en el show “Sólo Para Mujeres” hace 25 años: “Intenta hacer teatro, engañando con “llenos” por su fama a los productores, pero sus obras fracasan, porque es todo menos actor y no tiene público que lo siga. Yo creo que va a terminar bailando encuerado, otra vez, porque es lo único que sabe hacer y se le acaban los recursos para engañar, pero ya está grande, en fin…Es todo el tuit”.

El reality show al que Laisha se refiere es “Tentados Por La Fortuna”, que terminó el 21 de junio. Hace tres años Sergio produjo el espectáculo teatral “Sie7e”, que fue suspendido tras la función que se dio a la prensa; él acaba de debutar como director, con la obra “Venecia Bajo La Nieve”, en la que también actúa su esposa Issabela Camil.

No es la primera vez que Laisha Wilkins y Sergio Mayer se enfrentan en las redes sociales. En 2022 la actriz mencionó al ex Garibaldi en un mensaje, señalándolo como amigo de Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, quien se encuentra preso en Estados Unidos. En respuesta a ello, Sergio escribió: “Interesante, hubiera jurado que escribías para revistas de chismes, pero leo que dices ser columnista. Venga, tu puedes hacerlo mejor, deja el comentario de lavadero e intenta elevar tu nivel con elementos, entrevistas e investigación. Estoy a tus órdenes”.

