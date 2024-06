Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de junio de 2024

Piscis

No dejes ciclos abiertos o podría regresar tu pasado a lastimarte, la vida es corta si sigues quejándote y lamentándote demasiado, deja los recuerdos atrás y comienza a pensar en tu presente que es lo único verdadero que posees. Días grises y otros en los cuales andarás en un mundo muy pensativo, sueños y anhelos por cumplir sin embargo tendrás que ponerte las pilas y dejar la flojera a un lado pues los mejores años de tu vida podrían pasan sin darte cuenta. Vienen demasiados cambios en los cuales se te quitará lo ingenuo y sabrás que decisión debes de tomar pues has andado algo perdido o perdida al no saber qué hacer con cuestiones que tienen que ver con amor y trabajo. Es momento de concretar eso que traes en tu cabeza, deja ya de darle vueltas al asunto y si esa persona te anda lubricando el asunto pues hazlo saber y que sea lo que tenga que ser, así ya no andarás perdiendo tu tiempo en tonterías

Acuario

Cuidado con chismes, has ganado demasiado enemigo sin darte cuenta, hay demasiada envidia y lo que a ti te hace feliz a ellos los hará triste, no dejes que su mala voluntad y mala leche te afecte, tu disfruta y no voltees a ver atrás mira que ya dolió mucho. Te viene un amor muy fuerte el cual pondrá tu mundo de cabeza, da todo y no tengas miedo de entregarte por completo, sino lo valora quien perderá será esa persona y no tú, pues tu podrás amar a alguien más, pero esa persona no encontrará alguien que le ame como tú lo hiciste. La vida te compensará con una oportunidad de viaje y también con un evento en el cual podrían surgir propuestas laborales. Un sueño revelador te mostrará la verdadera cara de una persona que te ha dañado y lastimado mucho. Un plan que tenías en mente no te saldrá como tu deseas. Un gran amor está por comenzar en caso de estar soltero sin embargo podría repetirse ciertos patrones de conducta de tu pasado, no dejes que eso te vuelva a dañar y trata de aprender de cada golpe.

Capricornio

Cuídate de gastos innecesarios, vienen gastos por un viaje o por compras en otras ciudades. Hay momento en los cuales no sabes qué camino tomar, vienen sueños premonitorios que te van a indicar cuestiones que están por suceder. Recuerda cuanto vales y lo que mereces para ser feliz, no te rebajes ya jamás nunca por nadie. Cambios de conductas en amistades pues una que otra se alejará y desconocerás el motivo, hay chismes de por medio y siente ventaja de tu parte hacia él o ella. Familiar cae en cama, pero saldrá poco a poco adelante. 1 amiga cercana haestado hablando mal de ti, hay envidias de por medio; mándalas a la chihuahua al baile. Amor de una noche está por aparecer, no aflojes tan pronto y llévate las cosas más tranquilas o de lo contrario podrías sufrir demasiado, estas en una etapa en la cual podrías entregarte por completo y dar todo lo que tienes por una relación. Cuida la parte de tu economía pues gastos tontos te pondrán mal en tu bolsillo. Cuidado con un accidente o caída.

Sagitario

Si han existido problemas con tu pareja llévate las cosas tranquilas, celos y desconfianza podría ser lo que ha debilitado tu relación. Tu buena voluntad y buenos deseos te harán crecer demasiado, no busques donde no debes pues encontrarás, vienen días de muchas dudas sobre todo en el amor en caso de tener pareja, sino sientes confianza por quien tienes a lado no tienes por qué seguir perdiendo tu tiempo. Viaje y perdida de dinero, búscalo bien solo no supiste dónde lo dejaste. Vienen días grises de mucha reflexión, aprenderás grandes lecciones de ciertos errores que cometiste en tu pasado. Debes de poner en orden tus sentimientos y lo que quieres y hacia dónde vas, la vida te premiará todo tu esfuerzo y tarde o temprano te devolverá todo lo que has sufrido y quizás esperado. No te martirices por sueños imposibles, pon los pies en la tierra y comienza a buscar tu felicidad sea cual sea.

Escorpio

Muchas cuestiones de tu pasado retornan y con algo de dolor. Suelta todo eso que te ha hecho daño y afectado. Traes en mente un negocio o cambio laboral, hazlo y ya no dejes nada en tu cabeza, ese siempre ha sido el problema, pensar demasiado y no concretar cada uno de tus sueños. Cuidado con seguir esperando algo que no va a llegar, deja de esperar algo que quizás jamás llegue y empieza a vivir tu vida como te venga en gana, días muy buenos en los cuales reflexionarás sobre lo que has hecho en tu vida. Dolores estomacales y ciertos cambios de humor que podrían afectar tu entorno, recuerda que todos esos achaques son consecuencia de tus pensamientos negativos, sueños frustrados, envidias, reproches y demás, limpia tu vida siendo más positivo y sin darte cuenta mejorarás en muchos aspectos. Vienen días en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes, pero no descuides esa parte que te hace feliz a ti porque el hacerlo podrías dejar de ser tú. Viene un cambio importante el cual te beneficiará económicamente mucho.

Libra

Es importante que no vuelvas a tu pasado o de lo contrario podrías salir dañado, en el amor mucha incertidumbre al no saber si estas o no con la persona correcta, sus hechos te mostrarán si es o no la persona correcta. Una amistad pasará por un momento algo complicado debido al término de su relación, quizás podría buscarte a pedir ayuda. Trata de no martirizarte tanto en tus pensamientos, todo tiene una hora y un día si varias cuestiones no han llegado es porque no es momento que así sea. Si ya tienes una relación podrías entrar en cuestiones de celos e infidelidad la cual traerá muchos problemas y más desconfianza, pon las cartas sobre la mesa con tu pareja y no dejes nada guardado, es momento de expresar lo que ambos sienten. Es posible que recibas visitas inesperadas en próximas fechas. Jamás pagues con el mismo precio recuerda que no eres igual que esa gente. Podrías sentir miedo de muchas cuestiones que están pasando en tu vida, desde el área laboral hasta el área sentimental.

Virgo

Cambios drásticos en los cuales vienen desprendimientos muy importantes pues comenzarás a soltar a esas personas que traías como una carga y te dañaban, personas que robaban tu libertad y también parte de tu oxigeno sin aportar nada a tu vida. En el amor vienen frutos muy buenos y consolidación, un embarazo muy pronto en la familia. Algunas ocasiones te preocupas demasiado por quien no hace ni ve nada por ti. Un accidente en familiar y un amor imposible que podría tener un encuentro contigo. Grandes posibilidades de emprender un viaje, pero para eso deberás de poner mucha atención en tus finanzas las cuales no han estado del todo bien, gastas demasiado y te vas comprando y comprando sin darte cuenta. Te llegará una sorpresa en próximas fechas. Grandes oportunidades de empleo y mejoras salariales te van a beneficiar mucho. Cuida tu estómago y no consumas alimentos irritantes que podrían ponerte mal e inclusive ir a dar al hospital.

Leo

Debes de aprender a no contar más tus planes a personas envidiosas que podrían echarlos a perder cuando menos lo esperes. Familiares llegan de visita. Llamada o mensaje de ex pareja o amistad que pedirá consejo. Si tienes hijos ellos podrían necesitar que los veas también como amigos, necesitan más confianza. Viene un amor prohibido el cual te robará el aliento y te hará madurar demasiado al punto de saber que sí y que no quieres en tu vida. Dios no te abandonará en ese sueño, pero sino pones de tu parte será difícil salir adelante o cumplirlo más adelante. La vida no ha sido fácil para ti, pero has logrado lo que has querido y te has merendado lo que te ha venido en gana, es momento de sentar cabeza y empezar a mirar las cosas de una manera más madura. No vuelvas a dudar de tu capacidad de concretar lo que desees, nadie dijo que sería fácil, pero saldrás adelante y de la mejor forma. No pongas en un trono a quien no se lo merece, no mendigues amor ni supliques cariño, no estas para bajarte de nivel y menos por alguien que no movería ni un solo dedo por ti. Días de mucha reflexión y problemas de insomnio que deberás de atender a la brevedad posible.

Cancer

Traerás muchos pensamientos encima, si antes dudabas de la persona que tienes a tu lado, tu mente se comenzará a aclarar y empezarás a comprender muchas cosas, la relación se hará más sólida y entenderás que es el momento de un paso más grande. Los números que te benefician son el 12, 17 y 56, te darán mucha suerte. Noticias que tienen que ver con amistades aparecerán y un evento de blanco llegará en próximas fechas. El amor florecerá y traerá buenas noticias sino tienes pareja la llegada de persona piel blanca te alegrará muchos tu día. Llegada de dinerito extra y oportunidad de un viaje muy bueno que te dejará gran aprendizaje. Ten cuidado con tu salud no vale la pena arriesgarla por algo que no te deja nada de provecho. Días de mucha reflexión y de pensar en cambios laborales. La vida ha sido dura, pero les encontrado forma y has salido a flote, no cobres venganza de quienes te dañaron la vida se encargará de ponerlos en el lugar que ellos merecen. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que sino logras concretar nada ahora jamás lo harás.

Géminis

Trata de no dañar a nadie porque si lo hacen contigo el golpe de ellos hacia ti será más fuerte. Momento de madurar y darte cuento quien eres y lo que vales, ya no estás para amores baratos y menos para perder tiempo. Deja que el mundo ruede tú has tus cosas y que te valga lo que las demás personas hacen con su vida. Si tienes hijos cuida más de ellos y checa donde andan metidos, te llevarás sorpresas. Te buscará una amistad pa traerte chismes de ex parejas y contarte sus problemas amorosos, tu solo escucha y calla no des opinión o te puede meter en problemas por agregarle de tu propia cosecha. Traes la intuición despierta, sobre todo a la hora de dormir. Si tienes una relación, esta se está enfriando por la monotonía, haz cambios para que se encienda nuevamente el fuego del amor y todo comience a fluir de la mejor forma y manera. Recuerda que vida solo es una así que aprende a disfrutarla, no te quedes con ganas de nada y agradece lo que te llega cada día. Te llegarán noticias de una amistad que ha estado hablando de ti.

Tauro

Abre bien los ojos pa que no te vuelvan a ver la cara otras personas, sé más fuerte en tu carácter y no te dejes manipular por nadie o te traerán como trapo viejo. Traes la intuición bien despierta, aprende a escucharla y libera tu mente. Tienes la capacidad para cambiar las cosas negativas en cosas positivas. Viene noche de pasión desenfrenada, traes la sensualidad a todo lo que da. Si la has regado están dispuestos a perdonar tus errores. Hay gente que no sabe lo que hace y solo te utiliza para sacar ventaja económica. Aléjate de las personas con problemas en su vida porque nada más contaminan la tuya. Negocios que tengan que ver con el tema internacional se verán favorecidos. Tu economía la sientes escasa, pero ten paciencia, prontamente se recuperará porque viene una avalancha de nuevas amistades, nuevos negocios y oportunidades para ganar dinero. Tu buen corazón es la clave perfecta para acercar a las personas a ti, no te des tanto el taco que a las personas ya no les gusta rogar y en cualquier momento te mandarán a la fregada.

Aries

Hazte un cambio de imagen, te caerá de maravilla. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías meter en chismes a una amistad nomas por hablar. Abre bien los ojos para que aproveches las oportunidades que pasan frente a ti. Todo se resolverá felizmente. Deja de querer que tu pareja piense como tú. Si la persona que está a tu lado no es lo que tú quieres para ti entonces haz los cambios necesarios en tu vida. La vida te va a llenar de nuevos amores y nuevas oportunidades, pero necesitarás poner de tu cuenta sino no va a poder darse nada. Si la persona está alejada o ausente es muy probable que regrese con la cola entre las patas. Vas bien con los cambios que has hecho para mejorar tu salud, sigue así. Ten cuidado con quienes llegaran en estos días a tu vida muchos de ellos no son de fiar y te podrían meter en chismes de vecindad. No te precipites a tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. En la medida que mandes a la ñonga a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones.