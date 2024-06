Hispano muere a tiros de la policía después de encender fuegos artificiales en Los Ángeles

Un hispano de 29 años falleció por disparos de las autoridades después de presuntamente encender fuegos artificiales en Downey, en Los Ángeles.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 6:15 p.m. de este sábado en la cuadra 7100 de Stewart y Gray Road, en el área de Downey, donde los oficiales de policía respondieron a un informe de un sujeto que se encontraba causando disturbios.

Familiares identificaron a la víctima como Alberto Nicolás Arenas y mencionaron que el hombre sufría de una enfermedad mental.

De acuerdo con testigos, Arenas, de 29 años, se encontraba encendiendo fuegos artificiales en el patio trasero de su domicilio cuando se originó una discusión con un vecino.

El Departamento de Policía de Downey dijo que los policías se acercaron al hombre y que la balacera se desató en el momento en que hacían las investigaciones.

“Los agentes llegaron al lugar y, durante su investigación, se produjo un tiroteo en el que participaron agentes. Un sujeto masculino recibió un disparo y murió a causa de sus heridas“, se informó en un comunicado de la policía de Downey.

Hasta el mediodía de este domingo, se desconocía qué fue lo que motivó a los oficiales a disparar contra el hispano.

Por los balazos, el hispano falleció en el lugar del incidente y las autoridades dijeron que ninguno de los oficiales resultó lesionado.

“Llamamos (a la policía) y les dijimos que se encontraba en el patio. No estaba en la calle, estaba en nuestra propia casa“, dijo la madre de la víctima.

“Mi hijo no los tocó, no los golpeó, no les hizo nada“, agregó la madre de Arenas.

Los padres del hispano le dijeron a la cadena NBC que Arenas no estaba lastimando a nadie y que el incidente comenzó debido a una discusión que estaba teniendo con un vecino por unos fuegos artificiales.

Agentes del Departamento de Justicia de California acudieron al lugar y mantienen en curso una investigación por la balacera que involucró a un oficial, dijo la policía de Downey.

Las autoridades no proporcionaron más detalles relacionados con este incidente.

Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en las investigaciones de este tiroteo puede presentar un informe de forma anónima a Crime Stoppers al 800-222-8477, o por internet en su sitio web en este enlace.

