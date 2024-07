Jorge Linares le aconseja a Devin Haney que regrese a 135 libras y explica el por qué

Jorge Linares, excampeón mundial de tres divisiones, le aconsejó a Devin Haney que regrese a la división de peso ligero después de todo lo que pasó en su pelea Ryan García y explicó el por qué de su pensar.

En una entrevista a YSM Sports Media, Linares indicó que Haney -ahora campeón en receso por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- no tiene pegada ni quijada para permanecer en el peso superligero, por lo que cree que lo mejor para él en este difícil momento es bajar a 135 libras.

“Creo que Haney necesita bajar a 135, es lo mejor. Si sigue en 140, muchos boxeadores tienen más pegada que él, y él no tiene quijada. Ryan García tiene mejor quijada que Haney, y Ryan tiene pegada. Pero Haney no tiene quijada, y no tiene pegada. Esa es una situación difícil para él en este momento”, dijo el venezolano.

Devin Haney se tomará un descanso tras toda la polémica alrededor de su pelea con Ryan García. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Después de su pelea con Ryan García, donde fue dominado y derribado tres veces, Devin Haney perdió el invicto y su imagen se vio afectada negativamente. Tras la suspensión de un año por dopaje a King Ry y el cambio del resultado a un No Contest por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, The Dream recuperó su récord, pero no la reputación como boxeador que tenía antes.

Haney se tomará un descanso luego que Top Rank ganara la puja con una baja oferta de $2,42 millones de dólares por la defensa de su título de 140 libras con su retador obligatorio Sandor Martín, ya que Matchroom Boxing no participó.

Por ello, el estadounidense anunció que tomará acciones legales contra el californiano por como afectó su valor en el mercado la pelea que ambos protagonizaron en abril y esto se pudo notar en la oferta baja que recibió en la subasta para la defensa de su título contra Martín.

Devin Haney venció a Jorge Linares y defendió su título del CMB en 2021 en Las Vegas. Crédito: Chase Stevens | AP

Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

