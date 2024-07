Juan Osorio anuncia que ‘Aventurera’ tendrá nueva actriz

Juan Osorio anunció, en exclusiva para Televisa Espectáculo, que la obra de teatro ‘Aventurera’ tendrá una nueva actriz. El reconocido productor aseguró que revelará el nombre de la nueva ‘Elena Tejero’ el próximo 18 de julio.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el medio de comunicación escribió “El productor Juan Osorio confirmó en exclusiva a #TelevisaEspectaculos que el 18 de julio se conocerá a la nueva Aventurera, mismo día en que estrenará Nicola Porcella… Y no son las únicas sorpresas que se preparan: el 3 de agosto, Emilio Marcos se presentará junto a La Sonora Santanera”.

La publicación no aclara si Irina Baeva dejará el papel principal de la obra de teatro, sin embargo, al mencionar a una “nueva Aventurera”, podría indicar que la participación de la novia de Gabriel Soto terminará el 18 de julio.

El productor @osoriojua confirmo en exclusiva a #TelevisaEspectaculos que el 18 de julio se conocerá a la nueva “Aventurera”, mismo día en que estrenará @NicolaPorcella ..Y no son las únicas sorpresas que se preparan: el 3 de agosto @mailomarcos se presentará junto @LaSantaneraMX pic.twitter.com/kmF1sjSAP2 — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) July 4, 2024

De momento, la actriz de origen ruso no ha comunicado que abandonará el papel de la importante obra teatral, la cual -en el pasado- la han protagonizado Niurka Marcos y Susana González.

¿Qué está pasando con Irina Baeva?

Desde el estreno de ‘Aventurera’, con Irina Baeva como protagonista, la producción y la actriz han recibido innumerables críticas.

El público ha asegurado que la actriz no tiene el suficiente ritmo para encarnar el papel de ‘Elena Tejero’, cuyo principal atractivo es la forma en la que se mueve en el escenario.

Una de las principales detractoras de la incorporación de Baeva al elenco fue Niurka Marcos. En un video expresó que en México había otras actrices que pudieron interpretar el papel mucho mejor.

Osorio salió a defender su elección y le dijo a Marcos que debe ser agradecida porque él fue quien le dio la primera oportunidad de actuar en el país azteca, dicha respuesta enfureció a la cubana.

“No sabes lo que acabas de hacer, bebé. ¿Cómo se le dice a la persona que se inventa una mentira y se la cree? Mira, te voy a dar un norte: ¿Dónde me conociste? ¿En dónde te deslumbraste? Bobito, tu talento es juntar a muchos talentos que ya vienen listos. Tú no has hecho a nadie”, fueron parte de las palabras de Marcos.

La actriz también comentó que Osorio era mejor produciendo novela en lugar de teatro.

Al igual que el productor, la protagonista ha respondido a los detractores, asegurando que los comentarios negativos no le afectan.

En el programa El Gordo y La Flaca dijo “Todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas, cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto, la verdad es que hay muchas cosas, a ti te pueden encantar las hamburguesas y a mí no gustarme, no tiene absolutamente nada de malo, como bien lo dicen, en gustos se rompen géneros… está bien que a alguien le guste, está bien que a alguien no le guste, es totalmente normal, nada es blanco-negro en esta vida”.

