“Estoy bien”: Gabriel Soto reaparece en las redes sociales

Gabriel Soto reapareció en las redes sociales para confirmar que fue hospitalizado debido a cuadro de hipertensión arterial, y derivado de eso, dolor de pecho, falta de aire y también vomito.

Contó que la situación no era tan grave como se especuló, después de ver su estado de salud conversó con su doctora y le sugirió ir al médico.

“Hablando con mi doctora me sugirió acudir a urgencias para que me estabilizara y me hicieron los estudios necesarios”, explicó en sus historias de Instagram.

Aprovechó la oportunidad para disculparse con el público que adquirió los boletos para la obra de teatro que protagoniza ‘El Precio de la Fama’.

“Quiero decirles que ya estoy en casa, ya estoy bien, quiero agradecer a mi productor y a todo el equipo de 'El precio de la Fama'; quiero pedir una disculpa al público que pagó un boleto, ahora sí que se salió de mis manos”. Gabriel Soto – Actor

El novio de Irina Baeva confirmó que se encuentra bien de salud y que la semana próxima retomará todas sus actividades.

“La semana que entra estaremos dando función, nuevamente gracias por su cariño, me siento bendecido. Nos veremos el siguiente fin de semana”.

¿Qué ocurrió con Gabriel Soto?

El sábado, 6 de julio, Gabriel Soto se convirtió en noticia por su inesperada hospitalización. El actor permaneció unas horas internados y después fue dado de alta.

Gerardo Quiroz, productor de la obra teatral ‘El Precio De La Fama’, aseguró que este martes, 9 de julio, le harán otros exámenes que confirmen que todo esté marchando bien con la salud del mexicano.

Quiroz también se encargó de revelar el motivo de la hospitalización del histrión: “Presentó vómito, pulso inestable, hipertensión arterial, la presión la tenía altísima e insuficiencia respiratoria. Yo creo que fue una descompensación, no sabemos causada por qué”.

En las redes sociales, los seguidores le mostraron su apoyo y le desearon mejoría. En los últimos días, el nombre del actor ha sido muy sonado debido a los rumores que circularon de un supuesto romance con Cecilia Galeano, con quien protagoniza ‘El Precio de la Fama’.

Los rumores iniciaron después de que la revista TVyNovelas publicara unas fotos de los actores. Después de eso, el productor de la obra, Gerardo Quiroz, desmintió el posible romance y reconoció que todo fue planeado para atraer más espectadores.

Quiroz comentó que Irina Baeva siempre estuvo de acuerdo con la publicación de las imágenes.

