España definió sus 12 jugadores para Juegos Olímpicos París 2024

La selección nacional de España ya tiene listos sus 12 representantes que estarán haciendo acto de presencia en los venideros Juegos Olímpicos de París 2024, donde ‘La Roja’ deberá hacer frente en la fase de grupos ante Australia, Grecia y Canadá. La Federación Española de Baloncesto hizo oficial la lista de jugadores convocados por el entrenador nacional Sergio Scariolo para la cita de la capital gala.

Hasta el momento solamente existe una modificación en la base que acudió y ganó el boleto a París: Alex Abrines, escolta del Fútbol Club Barcelona y ex jugador del Oklahoma City Thunder en la NBA, entra a sustituir a Juan Núñez, que podría ser su futuro compañero en el equipo azulgrana o dar el salto a la NBA.

El técnico Sergio Scariolo comentó que una vez disputado el Torneo Preolímpico donde España consiguió acceder a la cita olímpica, “hemos reintegrado a los lesionados Álex Abrines y Juancho Hernangómez. Además, mantenemos dentro del grupo tanto a Juan Núñez como a Joel Parra, dos jugadores de un gran valor e importancia de cara al futuro de la Selección”. En el caso de algún percance físico, los jugadores que finalmente pongan rumbo a la ciudad de Lille (sede de la primera fase de los Juegos 2024) saldrán de este listado de 14 jugadores que completan Parra y Núñez.

El regreso de Abrines a la selección no es una sorpresa en lo absoluto. Si bien el jugador se lesionó luego del primer partido de preparación ante Italia, no abandonó en ningún momento la concentración del equipo. De hecho, en la ciudad de Valencia pudo culminar formando parte de los entrenamientos del equipo, cada vez más completos y en mejor forma. El ex jugador de la NBA es un lanzador de la confianza del técnico y podría ser desde el principio de los Juegos Olímpicos el escolta del quinteto inicial que haría pareja con el base Lorenzo Brown.

Juan Núñez, el gran sacrificado

Juan Núñez se cae tras no terminar de explotar su máximo nivel en el Campeonato Preolímpico. Si bien el Mundial del pasado verano fue muy importante su aporte para el equipo español, en Valencia no formó de la partida en dos juegos, ante Angola y la final contra Bahamas. “Juan estuvo un tiempo tocado y durante los partidos es realmente complicado gestionar tres bases a la vez. Preferimos (ante Angola) a Alberto (Díaz) por el componente físico”, reconoció tras su primera ausencia, Scariolo.

Los 12 elegidos para París 2024

La convocatoria la completa la base de jugadores del Preolímpico: Brown y Díaz como bases, Llull, Brizuela, Rudy, Xabi López-Arostegui y Abrines en los puestos del perimetro, y Juancho Hernangómez, Jaime Pradilla, Usman Garuba, Willy Hernangómez y Santi Aldama en los interiores. Aldama y Brown fueron los mejores jugadores y los de mayor rendimiento del Preolímpico y Rudy, otro punto de atención, cumplirá su sueño de poder jugar sus sextos Juegos Olímpicos.

Amistoso de preparación en Madrid ante Puerto Rico

El próximo martes 23 de julio la selección nacional de España tendrá un partido de preparación ante el combinado de la ‘Isla del Encanto’, Puerto Rico, que se estará llevando a cabo en las instalaciones del WiZink Center de Madrid.

📹 Un recuerdo para toda la vida 🥰



La "encerrona" que los amigos de @basketlover le hicieron a @rudy5fernandez para empujarle hacia sus 6⃣ Juegos 💙#SomosEquipo https://t.co/OC9UH3ieba — Baloncesto España (@BaloncestoESP) July 9, 2024

