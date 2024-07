Óscar Valdez prefiere la revancha con el Vaquero Navarrete

Óscar Valdez, campeón interino de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), aseguró que en estos momentos prefiere la revancha con Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete porque sería una pelea atractiva para los aficionados.

En declaraciones a la prensa en la cartelera que protagonizó Shakur Stevenson, Valdez indicó que ya están en negociaciones. Además, explicó que el duelo con el Vaquero Navarrete le encantaría porque podría vengar la derrota que sufrió en 2023 y ganar el campeonato mundial.

“Honestamente, la pelea que prefiero es con el Vaquero Navarrete porque perdí con él. También perdí con Shakur, pero él ya está en otra división. Con el Vaquero perdí, y esa sería una pelea atractiva para el aficionado, que se puede hacer. Y quiero tener mi revancha, y quién sabe, muchas cosas pueden pasar, podría ser hasta una trilogía si yo gano esta revancha con él, pero no quiero adelantarme a los acontecimientos”, dijo.

El Vaquero Navarrete podría poner en juego su cinturón nuevamente ante Óscar Valdez. Crédito: Isaac Brekken | AP

“Esa es una pelea que me encantaría, pero si no se da, me gustaría pelear con otros campeones. Hay negociaciones para una posible revancha con el Vaquero Navarrete. (…) Siempre se necesita una buena pareja de baile para hacer una buena pelea, porque los estilos hacen las peleas. Para mí, mi mejor pareja de baile en este momento sería el Vaquero Navarrete o Robson Conceicao, 100 por ciento”, agregó.

Hace poco la OMB ordenó el inicio de las negociaciones entre el Vaquero Navarrete y Óscar Valdez para una revancha y terminar con el interinato en la división. El organismo indicó que la oferta mínima aceptable es de $150,000 dólares y que tendrán 20 días para llegar a un acuerdo.

En la primera pelea, Valdez y el Vaquero Navarrete protagonizaron una verdadera guerra entre mexicanos y superaron las expectativas de los fanáticos agosto del 2023. Al final el monarca azteca defendió con éxito por primera vez su cinturón al vencer a su compatriota por decisión unánime en las tarjetas.

Óscar Valdez, de 33 años, se recuperó de su última derrota ante el Vaquero Navarrete y saboreó nuevamente el triunfo ante Liam Wilson, capturando el cinturón interino de peso superpluma de la OMB. El mexicano de 33 años cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y dos reveses (ambas en peleas por el título).

Por su parte, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 29 años, sigue siendo campeón de peso superpluma de la OMB y perdió la oportunidad de sumar un nuevo cinturón. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) dos derrotas y un empate.

