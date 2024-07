Angélica Vale hace frente a rumores de enemistad con los Timbiriche

Angélica Vale no ha dejado de cosechar éxitos en este 2023, y es que además de conducir el programa “Juego de Voces”, formó parte de la reconocida puesta en escena “Vaselina”, en la que también participan los integrantes del grupo Timbiriche.

Sin embargo, el tiempo de decir “adiós” a la obra ha llegado para la cantante, razón por la que los cuestionamientos sobre una posible enemistad entre el elenco salieron a resurgir. Incluso, algunos internautas llegaron a apuntar que su salida estaría influenciada por la mala relación que mantuvo con los músicos.

En una reciente entrevista con el programa “De Primera Mano”, la protagonista de “La Fea Más Bella” se encargó de desmentir las especulaciones y afirmó que se despide del musical debido a compromisos laborales, no por algún problema con sus compañeros.

“Me salí de Vaselina desde hace tiempo porque tenía un compromiso con mi mamá, el show de las Angélicas, desde antes de Vaselina“, contó a las cámaras del programa. “Entonces cuando duró un año, mi mamá ya me volteaba con cara de: ‘Es en serio que vas a seguir'”, añadió.

Te puede interesar:

• Angélica Vale responde contundente a las críticas por su pérdida de peso: “Nunca podrás complacer a todos”

• Angélica Vale reveló el secreto con el que logró perder 44 libras

• Angélica Vale se olvida de los lujos y decora su casa por Navidad ella misma con sus hijos

No pasó mucho tiempo antes de que las preguntas sobre un supuesto desacuerdo con Timbiriche salieran a relucir. Ante ello, Angélica Vale confesó que se trató de un malentendido con Alix Bauer y Mariana Garza, quienes supuestamente se habrían negado a ir a su programa de radio.

“Sí hubo un malentendido por una presentación, que los presentaban como Timbiriche y ellos querían ser presentados como Vaselina Timbiriche”, detalló.

Para finalizar, la famosa apuntó que la cancelación de su última presentación, indicó que también se trató de una situación externa la que la motivó: “Se suponía que el 23 de junio íbamos a hacer un show en Los Ángeles, pero cancelaron porque la escenografía no pudo pasar, se quedó en la frontera (…) Lo pasaron para el 21 de julio, y para entonces yo ya estoy haciendo un próximo proyecto, el cual no puedo revelar todavía, pero ya no estoy en Los Ángeles, entonces tuve que bajarme de esa presentación”, dijo.