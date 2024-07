¿Mariana Seoane está dispuesta a ser la nueva “Aventurera”? 

El tema de la puesta en escena “Aventurera sigue dando de qué hablar entre el público y los famosos, especialmente ahora que se dio a conocer la salida de su protagonista, Irina Baeva. Fue bajo esta tesitura que los medios de comunicación abordaron a la cantante Mariana Seoane para cuestionarla sobre la posibilidad de dar vida a “Elena Tejero” dentro de la puesta en escena. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue durante la presentación del nuevo material discográfico de Horacio Palencia que la intérprete de “Me equivoqué” respondió a las peticiones del público de incorporarse al elenco de la obra de Juan Osorio.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Seoane reveló que hasta el momento no ha recibido ninguna llamada por parte del productor. Sin embargo, informó que actualmente cuenta con varios compromisos laborales que le impedirían sumarse a “Aventurera”.

Además, indicó que en su opinión “Elena Tejero” requiere de una actriz con características distintas a las que ella posee: “Gracias a Dios, me veo muy bien a mis 48 años, pero creo que debería ser interpretado por alguien más joven. Aunque me muevo muy bien, tengo las tablas, el nombre, la trayectoria, canto, bailo, actúo… sí podría hacerlo“.

Asimismo, Mariana Seoane declaró que llegar a sustituir a una artista a un proyecto de ese tamaño se trata de un reto muy grande, algo que ella no está dispuesta a hacer en este momento de su carrera artística.

“También es un toro grande entrar a un proyecto que no le ha ido bien. Tampoco es como levantar un muerto, pero ¿cómo le haces?“, dijo ante las cámaras de diversos medios.”Hace muchísimos años, cuando vivía Carmelita, me buscaron y por tiempo y cosas, no pude”, confesó.

Para finalizar, la famosa apuntó a que el público debería otorgarle el beneficio de la duda a la histrionisa de origen ruso: “Yo creo que Irina se va a quedar. Hay que apostarle, hay que darle la oportunidad bien”, argumentó.