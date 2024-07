Por qué no deberías vender tu casa en tu jubilación en 2024

Pareciera que la meta de la vida es comprar una casa y tener una jubilación tranquila. Hay veces que no conseguimos ninguna de las dos. O en el caso de que sí hayas conseguido patrimonio, te daremos algunas razones por las que no deberías venderlo y menos durante tu retiro.

Según un reporte reciente de Clever Real Estate, el 10% de los jubilados encuestados afirmó que estaba considerando vender su casa durante el retiro como una forma de ahorrar dinero y cubrir los costos de la jubilación. Ya por sus deseos de mudarse a un lugar paradisiaco o simplemente reducir el tamaño de su vivienda, antes de iniciar un proceso de venta, piénsalo dos veces.

1. Tienes una tasa de interés baja

A ver, el hecho de que tengas una casa no quiere decir que sea completamente tuya. Muchos de los jubilados continúan pagando su vivienda, lo cual es natural. El problema de intentar vender es que podrías estar cometiendo un costoso error financiero. Si amarraste una tasa baja, entre el 2% y 3%, eso es una gran bendición; lo malo es cuando quieres vender para comprar en otro lado. Las tasas hipotecarias actuales han alcanzado incluso el 8%. Eso significan unos cuantos cientos de miles de dólares extra.

2. Las tasas hipotecarias actuales son altas

Al 27 de junio de 2024, el Banco de la Reserva Federal de St. Louis indicó que la tasa hipotecaria fija promedio actual a 30 años en los EE.UU. era del 6.86%. Si bien no es tan alta como cuando las tasas alcanzaron su punto máximo después de la pandemia, sigue siendo una tasa de interés muy alta que se traducirá en un pago mensual mayor de lo normal. Como se dijo en el punto uno, la combinación de tener una tasa baja con las tasas hipotecarias actuales no es afortunada si quieres vender para comprar.

3. No has pagado el suficiente valor de tu casa

Lo dijimos al principio, vender no significa que hayas terminado de pagar tu casa. Si mantienes una hipoteca activa, verifica cuánto porcentaje de la vivienda ya has pagado y te corresponde. Esto es importante, porque a pesar de que una casa que aún no terminas de pagar valga $1 millón de dólares, quizás tú solo has pagado $200,000 dólares y ni con la venta puedas tener el suficiente dinero para comprar otra propiedad.

Como regla general, es mejor tener alrededor del 10% de capital en tu casa si la vendes para mudarte y al menos el 15% si deseas mejorar tu casa y comprar una más grande.

Como es lógico, si la casa ya la terminaste de pagar, este punto es irrelevante para ti. De todas maneras, hay otras consideraciones que debes tener presentes a la hora de tomar la decisión.

4. Hay escasez de viviendas

A pesar de que muchos gobiernos han impulsado iniciativas para desarrollar el mercado de la vivienda en la región, el inventario sigue siendo limitado. Un mercado inmobiliario tan tenso es beneficioso para los vendedores, eso es cierto; sin embargo, si tu plan es vender para convertirte de inmediato en comprador, podrías enfrentarte a precios por encima de tu presupuesto. Este mismo factor es el que ha provocado que las tasas hipotecarias aumenten. Quizás te convenga mantenerte en tu vivienda.

5. Tienes apego a tu primera vivienda

No todo es dinero. Como dijimos, el sueño americano se hace realidad cuando te haces de tu hogar. Es lógico que tengas muchos recuerdos y cariño por esa vivienda. Quizás la parte emocional pueda ser el ancla que te permita proteger tus finanzas. Recapitula las razones por las que compraste esa casa y no otra, quizás te refuerce el porqué debes mantenerte en ese sitio para vivir tus años dorados.

