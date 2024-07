Carlos Alcaraz liquidó a Novak Djokovic para coronarse en Wimbledon por segundo año seguido

Carlos Alcaraz le repitió la dosis al serbio Novak Djokovic para coronarse este domingo por segundo año consecutivo como campeón del Abierto de Wimbledon, el cuarto Grand Slam que conquista en su carrera el español de tan sólo 21 años.

Con una gran exhibición el español logró imponerse con parciales de 6-2, 6-2 y 7-6 (4) ante un Djokovic que intentó una remontada en el tercer set que fue bien defendida por Alcaraz que de esta manera mejoró a 4-0 su marca en finales de Grand Slam.

“Es un sueño para mí ganar este título. Hice una entrevista con once años diciéndolo, así que he cumplido el sueño. Esta es la pista más bonita, el torneo más bonito y el trofeo más bonito”, comentó Carlos Alcaraz después de su gran victoria en Londres.

Just listen to that Centre Court roar 🤯#Wimbledon | @carlosalcaraz pic.twitter.com/D096G113TG — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024 La reacción del público en el All England Club de Londres en el momento de la victoria del español Carlos Alcaraz sobre el serbio Novak Djokovic en la emocionante final de Wimbledon.

El español ya sabía lo que era ganar en Wimbledon puesto que se había coronado en la pasada edición del mítico torneo inglés, precisamente ante el mismo Novak Djokovic, que en aquella oportunidad vendió cara su derrota al ceder en cinco sets (1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4).

“No es el resultado que quería. En los dos primeros sets no he estado bien, pero él ha jugado increíble, muy completo. Lo ha hecho todo bien. He intentado alargar el partido, al salvar los tres puntos de partido, pero no era el día. Carlos el merecido ganador”, reconoció ‘Nole’ tras la final.

Para Novak Djokovic, de 36 años y quien jugó con una manga para proteger su recién operada rodilla derecha, fue una duro traspié en la búsqueda de su “Major” número 25. El serbio ya ha ganado Wimbledon en siete ocasiones durante su exitosa carrera.

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic saludándose después de la victoria conseguida por primero este domingo en la final de Wimbledon. Crédito: Kirsty Wigglesworth | AP

Tercer set decisivo

Después de un par de sets tranquilos para Carlos Alcaraz todo parecía indicar que se iba a poder quedar con el título de Wimbledon gracias a una cómoda victoria ante un Novak Djokovic. Sin embargo, el serbio intentó una reacción que le dio más emoción a la final pero se quedó corto ante el envión del español.

Con una ventaja de 5-4 y 40-0, Alcaraz tuvo un descuido ante ‘Nole’ que se motivó con el apoyo de la afición en Londres. El serbio logró romperle el servicio al español y nivelar el set 5-5. Fue ahí cuando el español reaccionó y volvió a poner el pie en el acelerador para finiquitar su conquista.

El segundo título de Wimbledon para el español aumenta su especial palmarés apenas a sus 21 años, habiendo ganado también el US Open cuando apenas tenía 19 años y más recientemente el Roland Garros, por lo que todavía no sabe lo que es perder en una final de un Grand Slam.

