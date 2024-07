Ibai Llanos y Anuel se reunirán para aclarar la polémica en La Velada del Año

Tras la polémica, Ibai Llanos y Anuel aclararán lo que ocurrió en La Velada del Año 4. El fin de semana, el cantante puertorriqueño fue criticado por su presentación en el evento organizado por el streamer español.

Este miércoles, Ibai anunció a través de su cuenta de Instagam que la semana que viene se reunirá con Anuel para hablar de lo que pasó durante su presentación en La Velada del Año.

“El miércoles de la semana que viene va a estar Anuel aquí en casa. Vamos a hacer una charla de muchas cosas como muchas que hemos hecho, pero principalmente para tratar el tema de lo que pasó en La Velada del Año 4”, dijo el streamer en un video en sus historias de Instagram.

“Ya sabéis que está ese clip en el que la vos se escucha rara, se escucha muy diferente a lo que escuchasteis los que estuviste en el Bernabeu. Y os contaremos lo que ocurrió ese noche para que todo acabase así”, agregó el puertorriqueño.

¿Qué pasó en La Velada del Año?

El fin de semana, Anuel fue duramente criticado por su actuación en La Velada del Año. En ese momento, usuarios en redes sociales criticaron al puertorriqueño por cantar sin autotune y por llegar tarde al evento de boxeo.

Tras la ola de comentarios, el cantante puertorriqueño reaccionó y culpó al el streamer español.

En un live en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño lanzó varios insultos y acusó a Ibai de sabotear su presentación, la última del evento. “El Ibai ese, la porquería esa que me hicieron, se la jugaron bien jugada ayer, que me sabotearon todo el concierto”, dijo.

Anuel aseguró que no dejaron que su equipo lo ayudara en su presentación. “No dejaron que mi Dj me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz”, aseguró el cantante, quien indicó que la voz que se escuchó en el show no era la suya.

“Esa no es mi voz, ellos sabrán lo que hicieron en el sistema. Las voces y lo que salían en el televisor lo controlaban ellos, el rascab…. ese, él estaba haciendo chistes con mi nombre”, agregó.

El puertorriqueño también desmintió los comentarios que aseguraban que había llegado tarde al evento. “Dijeron que llegué dos horas tarde y no papi, tenía un concierto antes de eso y llegué cinco minutos tarde literal. Parece que se ofendieron”, indicó.

Este no ha sido la única polémica que ha protagonizado el cantante. La semana pasada, Anuel arremetió contra Feid en una publicación en redes sociales.

