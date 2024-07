Ana Gabriel revela la verdad sobre ‘Simplemente amigos’ y Verónica Castro

Ana Gabriel no se quedó callada y decidió abordar los rumores sobre su canción ‘Simplemente amigos’ y su supuesta referencia a Verónica Castro.

La cantante aseguró que no está dedicada a la famosa actriz. “No voy a aclarar mucho más que de esta canción, precisamente, si sacan la cuenta, esos que hablan deberían de darse cuenta de que realmente no está compuesta para la persona que dicen que la compuse”.

Aunque la cantante generalmente evita hablar sobre rumores relacionados con su vida personal, esta vez se tomó el tiempo para aclarar que, de haber dedicado la canción a Verónica Castro, no habría tenido problemas en admitirlo.

“Esta canción la hice por Dios, me la dio para ti, para ti, para aquel y no me avergüenzo de que digan que se la compuse, no me avergüenzo, pero lo que es, es y es una gran mentira que yo se la haya compuesto”, expresó.

La intérprete mexicana comentó que se siente “agotada” de escuchar ese rumor. “Aclarado el asunto y lo digo porque de verdad ya me tienen agotada”, aseguró.

¿Cómo surgió el rumor?

El rumor de que la canción ‘Simplemente amigos’ y su vinculación con Verónica Castro se remonta desde el año 2019. En ese entonces, diferentes cuentas relacionadas con el espectáculo mexicano aseguraron que, en el pasado, Castro y Ana Gabriel tuvieron un romance.

Además de eso, a través de las redes sociales, se especuló que Ana Gabriel estuvo muy enamorada de la madre de Cristian Castro y que la actriz le rompió el corazón.

Recientemente, Ana Gabriel, confesó que se había casado y que se iría de viaje con su amor, pero no reveló la identidad de la persona.

En un live en su cuenta de Instagram, aseguró “A mi luna de miel no va a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas”, dijo después de que afirmó que pronto se iría de luna de miel.

“Antes de la luna de miel voy a estar con mi marido, mi marida, sí creo que es República Dominicana y después de ahí me iré de luna de miel”, explicó.

Más adelante, el periodista Jorge Carbajal, manifestó que la estrella se había casado con una mujer de nombre Silvana y de origen peruano.

“Entre tantos fans, surgió una muchacha, que tendrá alrededor, yo le calculo, unos 30 años. Ella es peruana y se llama Silvana”, comentó el periodista en su canal de YouTube.

“Al parecer, los mensajes empezaron a subir de tono, a tal grado que ya cuando se dieron cuenta, pues ya se hablaban muy cariñosas”, comunicó.

