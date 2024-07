Julio César Chávez Jr. cree que ganar en su regreso lo catapultará como un gran boxeador

Julio César Chávez Jr. regresará este sábado 20 de julio al ring en Tampa, Florida, en una pelea con Uriah Hall y cree que una victoria convincente sobre el expeleador de UFC lo catapultará entre la gente como un gran boxeador.

En una entrevista con Jorge Ebro, Chávez Jr. indicó que este enfrentamiento es un desafío para él por todo lo que vivió en los últimos años por sus problemas de adicción y por eso tiene un significado especial para el mexicano.

“Un desafío volver a boxear después de todo lo que me pasó y como que es una motivación grande, porque he ganado mucho dinero y he tenido peleas grandes, pero esta tiene un significado especial por todo lo que me pasó”, dijo.

Uriah Hall será el nuevo oponente de Julio César Chávez en julio. Crédito: Gregory Payan | AP

“Creo que si lograra dar una gran actuación y ganar convincentemente, creo que he ganado campeonatos del mundo, he hecho cosas buenas en el box, pero esto me catapultaría, que la gente me dejara en un lugar como que realmente he sido un buen peleador”, agregó.

El enfrentamiento entre Julio César Chávez Jr. y Uriah Hall, que apenas protagonizará su segunda pelea en el cuadrilátero, será a seis rounds en la división de peso crucero y el hijo del César del Boxeo es amplio favorito para llevarse la victoria.

Julio César Chávez Jr. volverá a la acción después de sufrir una recaída y ser arrestado a principios de 2024 por posesión de armas de fuego ilegales. Cinco meses después, el juez aceptó la moción de desvío por salud mental que fue solicitada por sus abogados y le fueron retirados todos los cargos.

Desde su aprensión, el mexicano fue ingresado a un programa de rehabilitación -donde deberá mantenerse por durante dos años- y ha estado totalmente sobrio. Ahora se encuentra concentrado y entrenando al máximo para su regreso al cuadrilátero en Tampa, Florida.

Julio César Chávez Jr., de 38 años, fue excampeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2011 y peleó por última vez en diciembre de 2021 cuando venció a David Zegarra. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 53 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

Por su parte, Uriah Hall viene de debutar con éxito en el boxeo luego de vencer por decisión unánime a Le’Veon Bell, exjugador de la NFL, en octubre de 2022. El estadounidense de origen jamaiquino participó en UFC y uno de sus grandes triunfos fue un nocaut sobre Anderson Silva, leyenda del MMA que derrotó a Julio César Chávez Jr. en junio de 2021.

