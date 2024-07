Horóscopo: qué será de tu semana del 22 al 27 de julio de 2024

La semana del 22 al 27 de julio de 2024 augura desarrollo y crecimiento personal para los signos del zodiaco. Conoce qué le depara al tuyo, a continuación.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Con ganas de volver a creer. Esta semana los astros apoyan sus movimientos. Reencuentros. Muchos Aries volverán a ver a sus ex. Romances.

DINERO: Defienda su vocación, será reconocido. Provechosos contactos comerciales y suerte en el juego. Confíe en sus habilidades.

CLAVE DE LA SEMANA: Mientras no perjudique a nadie, seducir está permitido.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Muy sensible a todo gesto poco amistoso. Es su oportunidad para revisar vínculos. Lo que no va con una pareja, con otra puede funcionar bien.

DINERO: Resista y no sea sobreprotector, gastará más tiempo y recursos que los necesarios al hacer el trabajo de los demás.

CLAVE DE LA SEMANA: Si precisa un hombro para apoyarse, pida respaldo.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Usted es pacífico pero reaccionará si pretenden invadirlo. Esta semana algunos lazos se debilitan mientras que otros se fortalecen.

DINERO: Velocidad, agudeza y suerte en los negocios. La rutina laboral demanda insistir con la espera ¡Resista!

CLAVE DE LA SEMANA: Hace bien en arriesgarse, lo nuevo será para mejor.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Semana productiva si hace un ajuste en la relación familiar. Cuenta con alguien que lo apoya y que le hará vivir momentos de ternura.

DINERO: Prospera a fuerza de horas extra. Ponga límites si alguno de sus colegas confunde su bondad con debilidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga oídos sordos a las críticas, usted se conoce a sí mismo.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: El apoyo incondicional de quien ama le salva la semana. Nada mejor que conectarse corazón a corazón cuando se suman los problemas.

DINERO: Sabrá esquivar las rocas traicioneras que algunas personas pondrán en su camino. Esté atento y ponga límites necesarios.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Caos externo? ¡Lo mejor es estar bien acompañado!

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Nervios a flor de piel. Especialmente sensible, presa de dudas, confusiones y celos. Pronto desaparecerá tanta inquietud. En crisis.

DINERO: Perderá un poquito su infinita paciencia. Diplomacia y gentileza son la consiga en estos días de excelentes negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: No compita. Cuando aclare, alcanzará su meta.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Claridad en los sentimientos pero cuesta hacerse entender. Escape lejos de la rutina, habrá hecho una inversión a favor de su pareja.

DINERO: Acuerdos basados en su poder de decisión y su coraje con alto rendimiento. Si necesita capital, habrá quién se lo otorgue.

CLAVE DE LA SEMANA: La simpatía es una carta a su favor. Úsela con prudencia.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: una cosa es la capacidad de entrega y otra el sacrificio. Trate de elegir aquello que lo haga feliz o lo haga estar en paz consigo mismo.

DINERO: Hará negocios productivos pero sea cauto, no confíe tanto en gente que apenas conoce. Las empresas familiares prosperan.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Defensor de causas perdidas? Ocúpese mejor de lo suyo.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Sentirá orgullo de la gente querida. Aunque la vorágine de cada día lo envuelva, resguarde algunos espacios íntimos. Cerca de sus amigos.

DINERO: Escuche propuestas rentables pero sin gran inversión previa. Todo se encamina del modo previsto con buen final.

CLAVE DE LA SEMANA: Dar el brazo a torcer es también prueba de amor.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Los astros indican un tiempo de reparación en vínculos heridos y de repensar nuevos modos de acercamiento. Poderosa atracción lo sorprende.

DINERO: Usted tiene grandes dotes organizativas. No dude en liderar porque conseguirá que cada uno dé lo mejor de sí.

CLAVE DE LA SEMANA: Aceptación no es sumisión. Perdone pequeños errores.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Venus en su signo opuesto favorece el deseo, el encuentro y las asociaciones. Tiempo de comprometerse en una relación más estable.

DINERO: Un éxito trae otro. Cumple con un sueño si se rodea de la gente correcta. Los resultados van a ser espectaculares.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Teme elegir incorrectamente? Lo que quiere es lo que debe.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Ignore peleas que quitan energía y disfrute del encuentro. La distancia es al amor como el viento al fuego: puede apagarlo o encenderlo más.

DINERO: Un exceso de ambición puede jugarle una mala pasada. Despegue espectacular, si sabe adaptarse a los cambios.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga lo que prometió hacer… en todo momento y lugar.

Por Kirón

Sigue leyendo:

• Marte está en Géminis: qué significa para tu signo zodiacal

• Horóscopo chino: la suerte cambia para este signo el resto de 2024

• Inicia un periodo de prosperidad para 4 signos del zodiaco