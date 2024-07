¿Qué puede esperar Irán de una presidencia de Donald Trump?

Durante su primera administración, Donald Trump aplicó una política de “máxima presión” contra Teherán, destinada a obligar a Irán a frenar su desarrollo de armas nucleares mediante sanciones a las exportaciones de petróleo, la banca y el transporte marítimo, medidas que paralizaron eficazmente la economía del país.

Por eso, un eventual segundo gobierno de Trump podría afectar la economía iraní, generar un aumento del descontento público y una posible desestabilización del régimen. De hecho, Trump considera al gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, demasiado blando con Teherán.

En una entrevista reciente con Bloomberg, Trump dijo que si hubiera sido elegido en 2020, Irán habría tenido que hacer un trato: “Irán no tenía dinero. Yo habría hecho un gran trato con ellos: nada de armas nucleares. Vi lo que estaba pasando, estaban de camino a crear un arma nuclear. Puse fin al acuerdo nuclear con Irán, que era muy importante, ya que era un acuerdo de lo más estúpido”, señaló el expresidente.

Inteligencia en EE.UU. detectó complot iraní para asesinar a Trump semanas antes del atentado https://t.co/RjKKsWj9U1 — La Opinión (@LaOpinionLA) July 17, 2024

Financiación para grupos terroristas

El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), comúnmente conocido como el acuerdo nuclear, fue alcanzado en 2015 entre Irán, Estados Unidos y varias otras economías importantes. Este buscaba reducir drásticamente las sanciones a cambio de que Irán dejara su programa nuclear y permitiera inspecciones internacionales.

Pero en mayo de 2018 Trump retiró unilateralmente a EE. UU. del acuerdo, alegando que permitía a Irán acceder a dinero usado para financiar guerras regionales y abastecer un programa de misiles balísticos.

Aunque el gobierno de Biden dijo que volvería a entrar en el JCPOA, las negociaciones no prosperaron. Además, los ingresos petroleros de Irán han crecido significativamente, gracias a las exportaciones a China.

Según Trump, el dinero obtenido por Irán permite financiar organizaciones terroristas en Oriente Medio, como Hamás y Hezbolá: “El problema es que Biden no ha hecho nada con (el acuerdo). Yo lo terminé. Pero habríamos llegado a un acuerdo… Ellos (Irán) estaban arruinados. No tenían dinero para Hamás… No tenían dinero para Hezbolá”, agregó Trump en la entrevista con Bloomberg.

La cuestión nuclear será clave

El compañero de fórmula de Trump, J. D. Vance, criticó la política de Biden hacia Teherán, añadiendo que Trump había “controlado” el comportamiento de Irán. En tanto, el senador republicano Marco Rubio dijo en la Convención Nacional Republicana (RNC) que “la República Islámica estaba en bancarrota durante la época de Trump, pero bajo Biden, tiene dinero para apoyar el terrorismo”.

Asimismo, Trump afirmó en la convención que Irán está “a punto de adquirir armas nucleares”.

“La cuestión nuclear será uno de los principales asuntos entre la República Islámica y una posible administración Trump. Es previsible un aumento de las presiones y la imposición de sanciones, que habían quedado casi suspendidas bajo la administración Biden”, dijo a DW Azadeh Eftekhari, analista político y redactor en jefe de Independent Persian.

Irán niega complot para matar a Trump

En abril de 2019, Trump calificó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) como una organización terrorista. En enero de 2020, el general Qasem Soleimani, jefe de las Fuerzas Quds del IRGC, murió en Bagdad tras un ataque ordenado por Trump.

Teherán prometió varias veces venganza por la muerte de Soleimani, aunque los funcionarios iraníes dicen que Trump debe ser llevado ante la justicia en un tribunal.

Justo después del intento de asesinato de Trump en Pensilvania, la inteligencia estadounidense reveló un complot de asesinato iraní contra Trump. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, negó los reportes y acusó “motivos y objetivos políticos maliciosos”. De todas formas, añadió, Irán sigue teniendo la intención de “procesar” a Trump por la muerte de Soleimani.

