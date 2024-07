Salma Hayek se luce en bikini verde mientras descansa en la piscina

Salma Hayek está disfrutando al máximo el verano, pero decidió “despedir” el mes de julio de una manera muy singular, pues publicó en Instagram una colección de fotos que la muestran en la piscina, descansando en un inflable y usando un bikini verde de tiras que resaltó su espectacular figura.

A sus 57 años la actriz mexicana no duda en presumir su escultural cuerpo, y en su post escribió el mensaje “esperando agosto”. Ella tiene más de 28 millones de seguidores en esa red social, y cada jueves selecciona fotos curiosas a manera de TBT, que la muestran con amigos y compañeras actrices.

Hayek fue una de las celebridades elegidas para llevar la flama olímpica previa a los juegos que se están realizando en París, Francia. Ella compartió imágenes de esos momentos, junto con un curioso video que la muestra en el Palacio de Versalles haciendo una perfecta “vuelta de carro”, reflejo de la gran flexibilidad que tiene.

“¡Preparándome para participar en el relevo de la antorcha olímpica en París! Siento la emoción y la unidad que traen los Juegos Olímpicos”, fue lo que escribió Salma, quien para la ocasión usó un track suit con vivos naranjas, su cabello recogido y un maquillaje perfecto.

Hasta el momento, Salma Hayek no tiene ningún proyecto fílmico en puerta. La actriz es gran fan de la serie de televisión “The White Lotus”, y ya espera la tercera temporada. Aunque le encantaría trabajar en un programa así, hay algo por lo que no acepta hacerlo: “Es difícil para mí hacer series, porque aún estoy muy presente con mi hija, con mi esposo, con mis perros y en la casa. Y entonces no puedo. Aunque estoy tratando de crear más espacio, no puedo decir: ‘OK, adiós. Voy a hacer una serie. Nos vemos en tres meses, en cuatro meses’. Simplemente no puedo”.

