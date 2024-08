Horóscopo de Mhoni Vidente para agosto de 2024

Mhoni Vidente lanza sus predicciones del mes de agosto 2024 para los 12 signos del zodiaco, en donde les dice qué carta del tarot los gobierna, sus días mágicos y números de la suerte.

Aries

En este mes de agosto a carta del tarot que te va dominar es el Emperador que sin duda va ser unos días de éxito rotundo en todo lo que deseas emprender que lo mas importante de esta carta es la visión que tiene de tu signo que logras grandes avances en todo tu vida profesional.

Va a ser un mes de salir de viaje por cuestiones de trabajo y vacaciones, unos días de muchos movimientos.

Tus días mágicos son 02, 03, 05, 06, 13, 17, 21 y 27 de agosto, tu color es el blanco y azul, tus signos compatibles Capricornio, Leo y Virgo, tu mejor día es el martes, tus números mágicos 08 y 23.

En este octavo mes del año las energías van a fluir a tu favor también en cuestiones de volver a estudiar y el empezar a tomar una carrera universitaria, solo trata de ser constante y no dejarte vencer por los obstáculos.

En cuestiones de salud, solo debes de cuidarte mucho de problemas de infección de garganta que va a ser tu punto débil en estos días y también en cuestión de mujer el problema son las hormonas y nervios así a cuidarse para que no te tomen desprevenido.

Recuerda que el amor para el signo de Aries es fundamental, que debes ya tener una pareja formal y no varios amores a la vez, recuerda que tu energía fluye mejor cuando estas en compañía de tu pareja así que no lo pienses y empieza ya formalizar tu relación amorosa.

Trata de ponerte mucho perfume antes de salir de tu casa para crezca más la suerte y tus, para los Aries que están casados les viene un sorpresa de embarazo.

Tauro

En el mes ocho nos dice que carta del tarot que te va a dominar es el Ermitaño, que sin duda nos dice que para Tauro va a ser un mes de reinventarse en todos los sentidos y sacar lo mejor de ti en cuestiones de proyectos de trabajo, que sin duda esta carta del Ermitaño te va a ayudar a tener la solución que tanto esperabas para avanzar en tu vida personal.

Tus días mágicos son 02, 07, 09, 11, 20, 21, 25 de agosto, tu color es el azul y rojo, tus signos compatibles Virgo, Sagitario y Acuario, tus números mágicos 04, 20.

Propuesta de casamiento para los Tauro en este mes, tu mejor día el jueves, eres el más fuerte de carácter de todos los signos y sobre todo el más terco por eso en este mes te va venir más abundancia en cuestiones de negocios propios.

Cuídate de problemas de pleitos familiares, recuerda que es mejor platicar y no discutir para que la energía negativa no la atraigas a tu vida.

Mandas arreglar tu coche y decides cambiarlo por uno más reciente que eso va a hacer que te sientas mejor contigo mismo.

En cuestiones de salud, tu punto débil va a ser la presión alta y sentirte mareado, recuerda que tu mismo puedes cambiar eso con solo hacer más ejercicio y una buena alimentación que va a hacer que vivas más saludable más tiempo.

Te regalan una mascota que te va a dar mucha alegría, yo se que a veces es muy difícil cortar con tu pareja por tanta costumbre y tiempo vivido, pero si sientes que no se quieren es mejor decirlo y empezar con alguien nuevo que, en este mes vas a salir varias veces de viaje por cuestiones de trabajo y cierre de contratos.

Géminis

En el mes de agosto te viene la carta del tarot del Juicio, que este mes va a ser de darle fuerza a todos los trámites legales pendientes que saldrán a tu favor, también esta carta te recomienda que sigas con esa decisión de ser alguien en la vida que se visualiza tu triunfo muy pronto, no te quedes no de estas son tiempos de moverse a otro país para tener retos de progreso.

Tus mejores días son 02, 05, 10, 11, 17, 23 y 26 de agosto, tus colores mágicos son amarillo y naranja, tus signos compatibles Capricornio, Acuario y Libra, tu mejor día es el lunes, tus números de la suerte 10 y 14.

Van a ser 31 días de muchas experiencias nuevas en cuestiones de trabajo y estudios vas a estar muy decido en ser alguien en tu vida y eso va hacer que crezcas más en lo económico.

Tu punto débil van a ser los quistes y problemas hormonales en mujer y en el Géminis hombre vas a tener un infección de riñón, así traten de ir con su médico para que descarten cualquier problemas de salud.

En el amor llegara para quedarse si estás soltero, los Géminis que están con pareja va ser el mes ideal para formalizar y hablar de tener mas familia.

Te recomiendo que puedas hacer una cambio positivo en cuestiones de tu trabajo o si quieres tramitar un crédito es el momento ideal para tramitarlo que te llegar sin problema.

Cáncer

En este mes de agosto la carta del tarot del Sol te dice que van a ser unos días de abundancia económica que te pagan una deuda del pasado y tener las oportunidad de hacer inversiones de casas que te dejarán un dinero extra así que aprovecha esta corriente de energías positivas.

Esta carta también te recomienda que salgas a tomar el Sol que esa energías positiva crecerá más en tu vida.

Tus días mágicos son 03, 05, 09, 12, 15, 23 y 29 de agosto, tus colores mágicos naranja y verde, tus números de al suerte son 18 y 22, tus signos compatibles Piscis, Escorpio y Aries, tu mejor día es el viernes.

Estos 31 días van a estar cargando de nuevos retos para ti y volver a comenzar una carrera universitaria que eso te va ayudar a estar más competitivo.

En cuestiones de salud tu punto débil van a ser los nervios y el estrés por eso debes de tener precaución con tu salud y sobre todo enseñarte a comer más saludable y mantener una rutina de ejercicio.

En lo amorosos seguirás con tu pareja muy estable y hablando de formar un hogar, para los Cáncer solteros va a ser un mes de aventuras con diferentes personas sin llegar a tener una relación estable.

Tendrás que arreglar unos asuntos de migración y pasaporte que saldrán a tu favor, en cuestión de cirugías estéticas va a ser un mes de reinventarse mucho en lo físico y cambiar de look.

Recuerda que tu signo siempre quiere brillar en todos los eventos sociales que eres muy carismático, te compras una casa para ya vivir en un hogar propio.

Leo

En este mes mágico para tu signo que es de cumpleaños y la carta del tarot que es el Loco te dice que tendrás grandes oportunidades de crecer en lo profesional con cambios positivos de trabajo, pero debes de entender que no caigas en la soberbia que puede afectar a tus energías que es mejor ser discreto y recuerda piensa en grande y camina con humildad que esa es la formula del éxito.

Tus números mágicos con 07 y 15, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Sagitario, Aries y Géminis, tu mejor día es el lunes, tus mejores días de agosto son 02, 04, 07, 10, 13, 19 , 21 y 30.

Agosto mes de reinventarse por completo y dejar todo lo negativo atrás, recuerda que tu signo estas ese momento de iniciar una nueva etapa en lo labora.

Trámites de retomar tus estudios, recuerda que lo más importante va ser tu preparación académica y lo que se recomienda estudiar es administración, leyes o comercio exterior, recuerda que tu carácter fuerte hace que siempre tomes decisiones importantes.

Cuídate de problemas de estómago e intestino, trata de seguir una dieta y ejercitarte más para que no tengas problemas de colesterol.

Recibes la invitación de salir de viaje en este mes con tu pareja que te va dejar muy buenas experiencias. En el tema amoroso va a ser un mes de conquistas fugaces así que trata de divertirte y no aférrate a una pareja que no es para ti y seguir conociendo personas mas compatibles contigo.

Para los Leo que están casados o viven en pareja va a ser un mes de altibajos y con problemas de divorcio así que el recomiendo una terapia familiar para poder solucionar ese problema. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor.

Virgo

En este mes ocho te domina la carta del tarot que es el Mago, que sin duda nos dice que va a ser un mes lleno de abundancia y crecimiento laboral, que no te confíes tanto de tus compañeros de trabajo porque le envidia hacia ti es fuerte por eso trata de ser discreto con tus logros y siempre protegerte del mal de ojo.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 01 y 17, tu color de la abundancia es el verde y naranja, tus signos compatibles Sagitario, Capricornio y Tauro, tus días de la buena suerte 03, 04, 08, 10, 12, 15, 17, 22 y 30.

Nuevas oportunidades de crecimiento, va a ser un mes lleno de nuevo retos en lo laboral te van a ofrecer otro puesto y un mejor salario que ese va a ser un reto para ti, lo más importante en este mes es cerrar trámites y problemas legales que tenías en meses anteriores y así empezar una nueva etapa en tu vida.

Recuerda que eres el inteligente del Zodiaco y eso te ayuda a ti a tener más éxito, pero también te hace ser una persona muy cambiante en tu carácter por eso te recomiendo ser más coherente con tus decisiones.

Tu punto débil van a ser los vicios y problemas con adiciones así debes de hacerte un tratamiento médico para mantenerte sano sobre todo los nervios.

En cuestiones académicas debes continuar con tus estudios y seguir con tu formación universitaria recuerda que tú eres el doctor o administrador del zodiaco.

Libra

En este mes ocho te rige la carta del tarot que es el As de Oros que nos dice que va a ser un mes de logros económicos y cambios positivos que es importante que tomes decisiones importantes para crecer en lo laboral que los retos están hechos para tu signo y los vas a poder vencer.

Esta carta te dice que tendrás dos golpes de suerte con los números 02 y 16, que tus mejores días son 05, 07, 13, 14, 19, 22 y 31 de agosto, tu color es el amarillo y verde, tus signos compatibles Acuario, Géminis y Leo, tu día mágico es el miércoles.

Recordemos que tu signo su elemento es el aire y como este año lo domina El Sol vas a estar relacionado a todo lo místico y por eso vas a tener más fuerza espiritual en todo este mes de agosto.

En sí, este mes les brillará el oro así que tendrás que aprovechar esta racha de buena suerte para cambiar de trabajo o poner un negocio, recuerda que nunca esperes lo que no va llegar tu salte a buscar tu éxito.

Recuerden que el signo de Libra siempre ven por los demás y les gusta mucha las comunicaciones por eso casi siempre son comunicadores, servidores públicos, maestros o periodistas.

Te haces una operación médica para ya no usar anteojos, en este mes van a ser unos días de reinventarse por completo y si tienes en mente hacerte una cirugía estética o cambias de look, es el momento que se te va dar muy bien.

Recuerda que tu signo lo domina la pasión antes que la razón por eso te recomiendo tener cuidado con las enfermedades urinarias recuerda que es tu punto débil.

Escorpio

En este mes de agosto te salió la carta del tarot el Diablo que nos dice que va a ser un mes de tener dinero rápido por la venta o comercio de inmuebles y cierre de contractos, recuerda que esta carta es muy importante en la lotería y juegos de azar, pero también te pide esta carta del Diablo que te cuides de los enemigos ocultos y el mal de ojos que nunca de confíes de nadie que siempre tengas al arcángel Miguel en tu camino como protección.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 05 y 09, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Virgo, tus mejores días son 04, 06, 10, 12, 15, 20, 21 y 27 de agosto, pero recuerda tener cuidado con malas energías y chismes porque tu signo como es el más carismático se hace presa de mal de ojo, por eso te recomiendo cargarte un limón verde en tu bolsa para que cortes todas esas envidias.

Debes de controlar tus impulsos de enojos sin razón sobre todo con tu pareja estimula mas la paciencia, te invitan a salir de viaje a finales de mes, trámites de un crédito para coche nuevo, cuidado con problemas con el sistema nervioso y las hormonas, recuerda que es tu punto débil.

Recuerda que eres el líder político del Zodiaco y en este mes recibes la fuerza necesaria para tener un puesto algo referente en el gobierno.

Te regalan una mascota que te va dar muchas alegrías, a los que tiene pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados, trata de este mes seguir un régimen de dieta y no desanimarte tan rápido, recuerda que tu constancia va a ser tu éxito.

Sagitario

En mes ocho te sale la carta del tarot que es la Templanza, que significa sabiduría al momento de tomar decisiones que eso te va a ayudar a decidir lo mejor para tu signo.

Esta carta también nos indica que va ser un mes de salir de viaje o irte a vivir a otro país, son momentos de cambios grandes en tu vida, ten cuidado con las traiciones de amigos y amores trata de seleccionar mejor tus amistades.

Tus mejores días son 03, 09, 11, 14, 20, 23 y 30 de agosto, tu color es el azul y verde, tus signos compatibles Aries, Leo y Escorpio, tu mejor día es el viernes, tus números de la lotería 13 y 19.

En este mes de agosto te va a traer más abundancia y cierre de contratos si ya tienes tu trabajo establecido podrás hacer logros en cuestiones de mejor pagos o asenso de puesto es tu momento recuerda que tienes que pedir para que se te dé.

En cuestiones de salud, vas a estar un poco cansado por el estrés por eso te recomiendo mejorar tu alimentación y dejar a un lado las pastillas para dormir o dolores de huesos que eso te hace que tu cuerpo este un poco mas estresado mejor salte hacer ejercicio al aire libre.

En el amor va ser unos días de estar confundido no saber si seguir o no recuerda que tu signo es muy intenso y apasionado por eso te recomiendo que lo analices tu situación de pareja antes de tomar una decisión.

Recibes un dinero que no esperabas por unas comisiones o el pago de vacaciones, decides tomar un curso de idiomas o publicidad, te buscan para invitarte a una boda, recuerda que tú eres el Fuego del zodiaco y eso te hace el más fuerte y arriesgado por eso es tiempo de hacer un negocio para ti.

Capricornio

En este mes de agosto te salió la carta del tarot el As de Bastos que nos dice que es el momento de ser fuerte y decidir a triunfar en todo lo que deseas que no tengas miedo que tu signo junto a esta carta del tarot te da el éxito sin límites.

Propuesta de matrimonio en este mes, sales de viaje por cuestiones de vacaciones con tu familia, tus números mágicos son 12 y 27, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles es Aries, Tauro y Virgo, tus mejores días son 02, 03, 05, 06, 11, 13, 20, 21 y 30 de agosto, tu mejor día el martes.

Te llega la propuesta de una cambio de trabajo en estos días y va a ser con mejor sueldo, te cambias el look y renuevas tu forma de vestir recuerda que como te ven te tratan así que siempre trata de estar de lo mejor posible en los eventos sociales.

Cuidado con tus estudios trata de ser más constante en tu carrera universitaria y siempre trata de administrar mas tu tiempos, no le pongas tanta atención a lo que dicen de ti recuerda que si hablan es porque haces notar.

Muchas fiestas todo el mes pero solo ten cuidado con los vicios como el alcohol o comer en exceso, recuerda que tu signo como su elemento es tierra te hace ser fuerte de mentalidad y siempre lo que piensas se realiza así que trata de siempre tener pensamientos positivos. Sé más administrado con tu dinero solo gasta lo necesario.

Acuario

En mes ocho te salió la carta de la Justicia que te dice que es el momento de crecer en lo económico y dejar atrás las inseguridades en cuestión de negocios, recuerda que tu eres el mejor para negociar y hacer las mejores compras o ventas así que aprovecha esa corriente de energías positiva que te hará ser millonario.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 03 y 29, tu color es el naranja y amarillo, tus días mágicos es el 02, 03, 05, 10, 11, 15 , 20, 21 y 30 de agosto, tus signos compatibles es Aries, Géminis y Libra, tomas la decisión de comprar una casa pero trata de no platicarlo mucho para que no tengas problemas de salación o mal de ojo .

En este mes de agosto para los Acuario les viene discusiones con tu pareja y va a ser porque eres muy posesivo o te imaginas situaciones que no son así trata de relajarte y disfrutar tu vida amorosa.

Arreglas asuntos legales y va ser con éxito, te invitan a salir de viaje y va a ser unos amigos, trata de ya no ser tan comunicativo o sea chismoso para que no te metas en problemas que no son tuyos.

En tu trabajo vendrá directivos nuevos y cambios radicales de puesto, pero tú vas a quedar de lo mejo. A los Acuario qué están casados tendrá un embarazo sorpresa, a los que están solteros les va venir un amor muy intenso, no trates de componer el mundo tu solo da tu opinión y deja a los demás que hagan su vida, recuerda que antes que salgas de casa usar mucho perfume para que tengas mas éxito en lo que realices. Firmas un contrato nuevo de trabajo a mediados de mes.

Piscis

En este mes de agosto te sale la carta de la Estrella que nos dice que no dudes en brillar que es tu momento de tener más abundancia económica y reconocimiento laboral así que tu sigue con esa decisión de ser grande que se te dará.

Cuidado con las personas que te relacionas es mejor tener un amigos verdadero a tener miles hipócritas, esta carta para el signo de Piscis es el fundamento ideal en este mes para tener un patrimonio propio, no le des importancia a lo que dicen de ti, recuerda que te estas haciendo notar y eso te va ayudar a crecer mas en lo profesional.

Tus mejores días son 03, 05, 06, 08, 12, 17, 21 y 26 de agosto, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Leo, Escorpio y Capricornio, tu mejor día el miércoles, tus números de la lotería 06 y 28, tu mejor día el miércoles.

Deberás en este mes de agosto aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio, recuerda que tu signo es vanidoso y eso siempre te va mantener de la mejor forma. Cuídate del mal de ojo y envidias de personas que trabajan contigo, recuerda tu profesionalismo y carisma les duele mucho a los demás por eso te recomiendo no platicar mucho tu vida personal.

Te llega la invitación a salir de viaje con tu familia, a los Piscis que están con pareja van estar hablando de comprometerse recuerden que este mes va ser muy bueno para tu signo en cuestiones amorosas y a los que están solteros les vendrán dos amores muy intensos,.

En cuestiones de estudios trata de aplicarte más y no dejar tus tareas para el último momento trata de administrar más tu tiempo y siempre terminar lo que empiezas.

Recuerda mucho cuidarte tu piel y del intenso sol que es tu punto débil, trata de no sacar nada a crédito y enseñarte a ser controlable con tus gastos, recibes un reconocimiento en tu trabajo que te hará sentir de lo mejor.

