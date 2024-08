Yahir podría grabar una canción con su hijo

El mes pasado Yahir reveló que tuvo un reencuentro con su hijo Tristán, en el que ambos pudieron resolver sus diferencias. Ahora dio a conocer la posibilidad de una colaboración musical, pero ambos tendrían que dedicarle tiempo, para que el concepto fuera el indicado.

VIDEO: Hijo de Yahir habría recibido una amenaza de muerte por deber mucho dinero

Entrevistado en Monterrey para el programa “De Primera Mano”, el cantante mexicano de 45 años habló al respecto: “No es una sorpresa, lo que pasa es que Tristán y yo hemos estado hablando mucho de música, en cuestión de lo que él está haciendo y de producción. Es un vato muy clavado, le gusta mucho la música, le apasiona”.

Acusan al hijo de Yahir de tener relaciones a cambio de drogas

El ex integrante de “La Academia” agregó que para lograr un dueto de calidad sería necesario que tanto él como su hijo hicieran una combinación perfecta de sus estilos musicales. “No tenemos nada, estamos en ceros todavía. No te podría decir para dónde vamos, qué vamos a hacer. Creo que lo más importante es sentarnos a sentir varias cosas, para dónde, porque tenemos que fusionarnos un poco con lo que él hace, que es medio electrónico, con el pop que yo hago. O sea, eso sería lo primero: dar el primer paso para ver cuál sería la melodía, el mensaje, la armonía, el ritmo, todo eso ¿no? Pero bueno, a mí me encantaría hacer una rola con mi hijo. Estaría increíble”.

El estar a muchos kilómetros de distancia de Tristán también impide que Yahir colabore pronto en un dueto: “Yo hace mucho que no estoy en el DF, más que nada cuando estoy (ahí) es cuando nos hemos visto, porque él está ahí, pero yo he estado ahorita con gira de (la obra) “Vaselina”, y también con la (gira) propia. Entonces voy a estar en México de planta ahora para los ensayos de “Jesucristo Superestrella”“. Por último, el cantante celebró que haya más entendimiento entre él y su hijo: “Estamos más en contacto, poco a poco. Creo que lo mejor para dos personas adultas es hablar sano. Tiempo al tiempo”.

Sigue leyendo: