VIDEO: Hijo de Yahir habría recibido una amenaza de muerte por deber mucho dinero

Después de que hace unos días Tristán Othón, el hijo del cantante Yahir, diera a conocer públicamente que deseaba convertirse en actor porno, esto tras haber revelado que se consideraba bisexual, además aseguró que esta confesión había detonado el distanciamiento que mantiene con su padre.

Las declaraciones provocaron gran polémica en la prensa y detonó la reacción del famoso exintegrante del reality “La Academia”, quien desmintió a su hijo.

Yahir aseguró que el motivo por el cual padre e hijo se distanciaron fue porque Tristán volvió a recaer en las drogas, en medio de esta controversia se abrió un nuevo frente en el tema luego que un programa de espectáculos diera a conocer una grabación en la cual presuntamente Tristán Othón revela que debe mucho dinero, no se da a conocer a quién, motivo por el cual teme por su vida.

Fue durante la transmisión del programa “Chisme No Like” en donde se difundió la grabación en la cual Tristán revela que se encuentra en peligro debido a que debe una gran suma de dinero; esta deuda lo habría llevado a sentirse en peligro ya que teme que le hagan daño.

De acuerdo con la serie de audios que se dieron a conocer, Tristán Othón no cuenta con el dinero que le exigen cubrir para saldar el adeudo, pero ya se encuentra buscando dónde obtener el recurso.

Según los audios que fueron presentados ayer durante la transmisión del programa “Chisme No Like”, Tristán Othón habría reconocido una gran deuda, además también revela no contar con el efectivo suficiente para saldar su adeudo. No obstante, el hijo de Yahir asegura en la grabación que ya estaba moviéndose para conseguirlo.

“No, no, no tengo varo, o sea, lo de ayer pues, yo debo mucho dinero, debo mucho dinero, debo dinero y pues ando moviéndome en eso”, se escucha decir a Tristán en uno de los audios dados a conocer en el programa de espectáculos.

Además, a Tristán se le escucha muy preocupado por el riesgo que corre si no paga la deuda; reconoció temer por su vida.

“Últimamente me he sentido apagado, me he sentido fuera de mí mismo y lo único que me queda es no dejar de atorarle, güey, porque si no me matan, a la bestia por deudas y no me late”, declaró Tristán Othón en el audio. Hasta el momento Yahir no ha emitido declaración alguna sobre este tema.

La semana pasada el ex Académico reconoció que se encontraba viviendo una pesadilla debido al problema que tiene su hijo con el consumo de drogas, ya que de nueva cuenta había recaído en este problema: “Estoy viviendo una pesadilla. Tenemos una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte”, señaló en aquel momento.

