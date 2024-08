Gerardo Torrado fue presentado como nuevo director deportivo de los Tigres

Los Tigres de la UANL en medio de la polémica que siguen generando las acusaciones contra su exdirector técnico Robert Dante Siboldi y su grupo de colaboradores de haber filtrado información de aspectos tácticos al Monterrey, presentó de manera oficial a su nuevo director deportivo Gerardo Torrado que tomará la estafeta dejada por Antonio Sancho que cumplió diez años en este cargo en dos periodos, el primero de 2011 a 2014 y el segundo de 2017 a la fecha.

De esta forma, la llegada de Torrado oficializa todas las versiones que aseguraban que el exdirector deportivo de la selección de México, cargo que asumió de 2017 a 2022, cuando fue cesado después de que el representativo mexicano no logró su boleto al Mundial Sub20 y mucho menos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La directiva de Tigres, después de que poco a poco se fue desgastando el proceso de Antonio Sancho se dio a la tarea de buscar a un directivo con experiencia y tomaron la decisión de echar mano de Torrado para tratar de encontrar la fórmula que le permita a los felinos regresar a la conquista del título de la Liga MX; algo que no consiguen desde el campeonato Clausura 2023.

Torrado tendrá la gran encomienda de recuperar el prestigio extraviado de la organización felina, así como regresar a la cima de la Liga MX, algo que no sucede desde el torneo Clausura 2023, en donde terminaron imponiéndose a las Chivas bajo las órdenes del uruguayo Robert Dante Siboldi.

La presentación

En el acto oficial de la presentación del exjugador de Pumas, Sevilla, Tenerife, Racing de Santander y Cruz Azul, entre otros en su nuevo cargo, el presidente deportivo Mauricio Culebro dio la bienvenida a su nuevo subordinado al establecer que Torrado llega para potenciar esta área en la institución deportiva.

“Hoy Gerardo está aquí con nosotros, contentos de tenerlos, como jugador se caracterizó por ser ganador, estas características son las que traslada en esta faceta como directivo. Con su incorporación seguimos profesionalizando y mejorando el área deportiva de esta institución”, dijo.

Por su parte Torrado comentó que si bien no jugó con la institución de la UANL, tiene una conexión con el equipo, ya que le tocó debutar en el Estadio Universitario cuando jugaba con Pumas, que fue el 6 de septiembre de 1997, donde ganaron 4-2.

“Tendría que haber empezado con la historia. Tuve la fortuna de debutar en este campo con Pumas. En este campo me pasó meter un autogolazo, meter un gol, ser amonestado, expulsado, lo único que me faltó fue jugar en Tigres y la vida me dio la oportunidad con este gran reto.

Uno de los puntos medulares en donde enfocará sus baterías en su nuevo cargo es encontrar a nuevos jugadores para nutrir al primer equipo y para ello intentará encontrar a mejores entrenadores formativos bajo las órdenes de Juan Carlos Ortega, que ostenta el cargo de director deportivo de fuerzas básicas de los felinos.

“Quiero hacer cosas congruentes, que nos ayuden a seguir creciendo y aspirar cosas importantes. Dentro del proyecto, tengo una idea clara de juego, la infraestructura, tecnología, instalaciones, cosas que permitan desarrollarse de la mejor manera y recursos humanos, los formadores para impulsar fuerzas básicas. Trabajaré de la mano de Juan Carlos Ortega, queremos seguir viendo jugadores que nos representen y es bueno tenerlo, también la femenil”.

📹🎙️Te dejamos la conferencia de prensa del anuncio de Gerardo Torrado, como nuestro nuevo Vicepresidente Deportivo.



#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯

Culebro evita hablar del tema Siboldi

Por su parte, Mauricio Culebro presidente deportivo de los Tigres, evitó hablar del tema de Robert Dante Siboldi, quien la semana pasada publicó un comunicado en donde asegura que la directiva universitaria encabezada por el propio Culebro y por Mauricio Doehner, enlace operativo entre Cemex y los Tigres, generaron falsas acusaciones para no renovarle el contrato que habían apalabrado antes del inicio de este torneo.

“Como dije, nuestra postura la comunicamos en su momento. Manejamos los temas internamente como en esta institución y otras. No tengo más que respeto, me toca ver por presente y futuro de esta institución. Estamos enfocados en Gerardo, desarrollo de jugadores, afición se sienta orgullosa”, concluyó.

