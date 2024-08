Chicocurlyhead, entre el fútbol y la música

Los sueños de Chicocurlyhead siempre estuvieron en un balón de fútbol. Desde que llegó de su natal Panamá hasta cuando cursaba el bachillerato en una escuela de Atlanta, siempre tuvo claro que su vida iba a girar alrededor de una pelota.

Sin embargo, sus planes no eran los mismos que los que el destino tenía para él.

Un día, un compañero de la escuela le preguntó a Chico que si tenía algo que hacer el domingo. Cada semana, un grupo de amigos se reunía para pasar un buen rato y al mismo tiempo experimentar con música. Chico, quien no tenía nada mejor que hacer, aceptó.

En la reunión, los jóvenes cantaron e inventaron ritmos, y en un momento le preguntaron a Chico que si quería intentar hacer algo ante el micrófono.

“Dije que sí, sin saber”, recuerda. “Me ayudaron a grabar una canción que escribí paso a paso, la subí a mis redes sociales y a los siguientes días ya tenía miles de reproducciones”.

Sin planearlo, Chico había comenzado su carrera en la música.

Ahora, Chicocurlyhead, de 21 años, promociona su EP titulado “Neverending Roadtrip”, que hace un breve recorrido por la vida de este cantautor a través de cinco temas de hip hop, R&B y reguetón. Con esta producción y otros sencillos que se han hecho populares en las redes, el joven panameño ya ha recorrido importantes escenarios de México y Estados Unidos. Hace unas semanas fue parte del talento de la renombrada Latin American Music Conference, que tuvo lugar en Nueva York.

Hasta la fecha, Chico —cuyo nombre verdadero es John Farrish—, está sorprendido con el rumbo que tomó su vida. Él llegó a los 10 años a Atlanta con el firme propósito de convertirse en futbolista, y estaba tan enfocado que recibió varias becas escolares gracias a sus dotes en ese deporte.

Pero también le hace feliz expresar en su música mucho de lo que ha vivido en su corta edad. Nació y se crió en Los Nogales, un barrio bastante humilde en la provincia de la ciudad de Panamá. Él es el menor de cinco hermanos, y cuando cumplió 10 años, su mamá —una madre soltera—, partió a Estados Unidos con él y con su hermano. Las tres hermanas mayores se quedaron en Panamá.

“Ese cambio cultural me impactó a nivel personal y en otras cosas que no me había dado cuenta hasta que empecé a hacer música”, dijo Chico. “Si no hubiera venido a Estados Unidos nunca hubiera hecho la música que hago hoy en día”.

Esa música es una comparación de cómo fue su infancia en Panamá —rodeada de pandillas y de personas que consumían drogas y alcohol—, y cómo fue a partir de que llegó a su país adoptivo.

“Pero siempre me alejé de esas cosas”, dijo. “Yo era muy disciplinado porque jugaba fútbol, y decía que no quería ser como esas personas que vi cuando era chico”.

Ahora su pasión está dividida equitativamente entre el fútbol y la música, solo que la música es la que le ha dado más satisfacciones, como la posibilidad de legalizar el estatus migratorio de su mamá, quien luego de diez años pudo regresar a Panamá a ver a sus hijas y a otros familiares.

“Creo que puedo hacer las dos al mismo tiempo”, dijo. “Practico fútbol como ejercicio, aunque ahora estoy enfocado en mi música”.