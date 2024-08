Encuentran cuerpo de un bebé en centro de reciclaje de Dakota del Sur

Autoridades informaron que el cuerpo de un bebé fue hallado en un centro de reciclaje de Dakota del Sur, por lo que la policía está tratando de determinar cómo murió el niño y cómo terminó el cuerpo en ese lugar.

Un empleado de Millennium Recycling en Sioux Falls llamó a la policía el martes por la mañana para informar del hallazgo, de acuerdo con declaraciones del portavoz de la policía Sam Clemens citadas por The Associated Press.

Se desconoce la edad exacta del niño y no estaba claro cuánto tiempo había estado el cuerpo en el centro de reciclaje.

Un comunicado de Millennium Recycling dijo que la compañía está brindando apoyo total a su personal, pero se negó a hacer comentarios sobre la investigación.

Feto hallado en un autobús en Baltimore

Hace dos meses, la policía dijo que un feto fue hallado en un autobús en Baltimore, Maryland, correspondiente de la Ruta Verde de la MTA.

La policía acudió a la cuadra 2500 de Kirk Avenue después de que un conductor de la MTA informó haber encontrado un feto en un asiento dentro del autobús, que viajaba entre Towson y el centro de Baltimore.

Un mes antes también se encontró un bebé muerto en un contenedor de basura en Florida.

La policía informó posteriormente que Brusela D’Enstachio Lugo, de 34 años, admitió haber dado a luz al niño fuera de su casa el 10 de mayo. Dijo que no sabía que estaba embarazada y que no fue al hospital porque se encontraba en el país ilegalmente y no tenía dinero para pagar los gastos médicos. También admitió haber puesto los restos del bebé en el contenedor de basura.

D’Enstachio Lugo fue acusada de un delito menor relacionado con el almacenamiento de restos humanos. Se recolectó su ADN y se contactó al Departamento de Seguridad Nacional.

