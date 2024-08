Este SUV chino desafía a los gigantes europeos

Lynk & Co, una de las marcas más prometedoras del conglomerado automotriz chino Geely, está preparándose para hacer una entrada impactante en el mercado europeo.

Lee también: Primera prueba de manejo del Genesis GV80 Coupe 2025

Con la conexión directa a Volvo Cars, también propiedad de Geely, Lynk & Co ha logrado incorporar tecnologías avanzadas y componentes de alta calidad en sus vehículos, muchos de los cuales antes solo estaban disponibles en la marca sueca.

Puedes leer: Toyota GR GT3: renace la leyenda deportiva

Hasta ahora, la oferta de Lynk & Co en España ha sido limitada, con el SUV híbrido enchufable Lynk & Co 01 como su único representante. Sin embargo, todo parece indicar que la marca china está lista para expandir su presencia en Europa, con la posible llegada de un nuevo modelo que ya está dando mucho de qué hablar: el Lynk & Co 08.

Este todocamino híbrido enchufable, que ya ha demostrado su éxito en el mercado chino, promete ser un cambio de juego en el segmento D-SUV.

Con 4,82 metros de longitud y equipado con baterías de hasta 39 kWh, el Lynk & Co 08 ofrece una autonomía eléctrica que podría situarlo como el líder indiscutible en su categoría.

En China, donde el modelo ha estado disponible desde 2023, el 08 se ha convertido rápidamente en el favorito entre los consumidores, alcanzando la impresionante cifra de 35,000 unidades vendidas solo en la primera mitad del año.

Este éxito no es una casualidad, sino el resultado de un diseño atractivo, tecnología avanzada y una capacidad eléctrica que supera las expectativas.

Si bien el Lynk & Co 08 se encuentra en su etapa de renovación más que de lanzamiento inicial, las mejoras que ha recibido lo han posicionado como una opción a tener en cuenta en un mercado tan competitivo como el europeo.

En términos de tamaño y prestaciones, este SUV se enfrentará a rivales de peso como el Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, BYD Seal U y MG HS, todos ellos en sus versiones híbridas enchufables.Sin embargo, donde realmente podría destacarse es en su autonomía eléctrica.

En su país de origen, el Lynk & Co 08 ofrece entre 125 y 245 kilómetros de autonomía con una sola carga, según el ciclo de homologación CLTC. Aunque este ciclo es menos exigente que el europeo WLTP, sigue siendo una cifra impresionante que, de trasladarse a Europa con una batería de gran capacidad, podría incluso superar los 200 kilómetros, estableciendo un nuevo estándar en el continente.

Actualmente, modelos como el MG HS y el BYD Seal U en sus versiones europeas alcanzan autonomías de 103 y 125 kilómetros respectivamente, según el ciclo WLTP.

Esto coloca al Lynk & Co 08 en una posición muy ventajosa, ya que podría convertirse en el híbrido enchufable con mayor autonomía eléctrica en Europa, una característica muy valorada por los conductores que buscan reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

Lynk & Co 08. Crédito: Lynk & Co. Crédito: Cortesía

A pesar de sus promesas, aún queda por ver si el Lynk & Co 08 llegará a Europa y bajo qué especificaciones lo hará. En términos mecánicos, el modelo contará con un motor de combustión interna de 1,5 litros y tres cilindros, similar al que se encuentra en el Volvo XC40 y el Lynk & Co 01, complementado por un motor eléctrico de 160 kW.

En conjunto, esta configuración ofrecerá una potencia combinada de 375 CV, suficiente para competir con los mejores del segmento.

En cuanto a precios, aunque los valores en China varían entre 25,000 y 33,000 euros al cambio, se espera que, de llegar a Europa, el Lynk & Co 08 tenga un precio significativamente más alto.

Dado que el Lynk & Co 01, un C-SUV, comienza en 44,500 euros en España, es probable que el 08, con sus mayores dimensiones y prestaciones, supere holgadamente los 50,000 euros.

Este Lynk & Co 08 se perfila como un modelo que podría redefinir el concepto de SUV híbrido enchufable en Europa. Con su impresionante autonomía eléctrica y su tecnología de vanguardia, este vehículo tiene el potencial de convertirse en un referente en su categoría.

Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de cómo sea recibido en un mercado tan exigente como el europeo, donde los consumidores valoran tanto la eficiencia como la innovación.