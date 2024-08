Horóscopo: qué será de tu semana del 12 al 17 de agosto

Las predicciones semanales del horóscopo revelan qué le depara a cada signo del zodiaco del 12 al 17 de agosto en el amor y el dinero. Consulta tu signo, a continuación:

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Ante sucesivas obligaciones su vida personal queda relegada. Si tiene gente a cargo, sea paciente. En la pareja, confianza.

DINERO: Necesita revisar su agenda, clasificar y elegir. Buena semana para efectuar tareas menores, pero fundamentales.

CLAVE DE LA SEMANA: Competir estimula… ¡Siempre que compita con un par!

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Siga sus corazonadas. Semana picante, con mucho romance y diversión. Se despide de su impulso por aislarse. Enamora sin invadir.

DINERO: Ordene agenda, documentos, contactos, mercadería o herramientas. Todo se acelera muy en breve. Ganancias.

CLAVE DE LA SEMANA: Entrene habilidades en lo profesional. Desafíos.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Si dejó en manos de otros el control de la casa no se queje si toman decisiones que no le gustan. O asume otro rol o se conforma.

DINERO: Bien encaminado y con ingresos aunque la suerte no sea constante. Creativo en toda ocasión y buen compañero.

CLAVE DE LA SEMANA: Tome distancia de quien le complica la vida.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Hermandad. Los amigos actúan como familia y la familia lo apoya. Su pareja también le da sostén y guía.

DINERO: El tiempo vuela, por suerte a su favor. Vía libre para sus proyectos más atrevidos. Le dan consejos de oro.

CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese en el presente, lo que vendrá no depende de usted.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Si abusa de su poder sobre los otros puede perderse el amor. Mucha piel y algún enfrentamiento por motivos de convivencia.

DINERO: ¿Discordia? No se dejará invadir sin luchar valientemente. Se codea con otros brillantes líderes.

CLAVE DE LA SEMANA: Reniegue del orgullo, mejor salve los afectos verdaderos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Venus en su signo lo invita a disfrutar del amor y de la vida. En la pareja es perfecto el ida y vuelta. Transmite gran equilibrio.

DINERO: Acepte la mano desinteresada que le tiende un amigo; pronto estará en condiciones de retribuir su lindo gesto.

CLAVE DE LA SEMANA: Los amores platónicos no son para usted, sea realista.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Revisará situaciones del pasado que no desea repetir. Adaptarse a lo que sucede es la consigna. La familia será su alegría y sostén.

DINERO: Lo ponen a prueba y se asusta un poco, pero el miedo es mal consejero. Le irá bien, accione sin pensar mucho.

CLAVE DE LA SEMANA: Confusiones. No intente olvidar un amor con otro.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: El universo a sus pies en amistad y romance. Alguien muy próximo estimula mil y una fantasías. Será un encuentro bello y fugaz.

DINERO: Sus colegas más cercanos demuestran afecto y entusiasmo. Recibe una dosis generosa de reconocimiento y adulación.

CLAVE DE LA SEMANA: Aplique su creatividad y tendrá mejores resultados.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Evoluciona un afecto reciente pero lo hace en cámara lenta. No queme etapas, las relaciones necesitan tiempo además de pasión.

DINERO: Búsquele la vuelta para hacer valer en el trabajo su talento y su entrega. Un socio, competidor o jefe lo complica.

CLAVE DE LA SEMANA: Aunque prefiera liderar, por ahora obedecer es la consigna.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Sorprenderá con una nueva actitud, más desafiante y audaz. Con el tiempo la relación podría volverse más formal.

DINERO: Deje las negociaciones y pase a los hechos. Con interesantes perspectivas. Las indecisiones ajenas lo fastidian.

CLAVE DE LA SEMANA: Trabaje exclusivamente con quien merece su confianza.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Crisis momentánea ante situaciones emocionales que lo preocupan. Es bueno ponerse en contacto con necesidades afectivas negadas.

DINERO: Con mejor organización. Para que su trabajo funcione tendrá que darle a cada funcionario el lugar que merece.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Información delicada? Intente ser reservado.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Llega al corazón de los demás gracias a su ternura. Sabrá reducir el nivel de ansiedad de quien busca tener todo bajo control. Afecto.

DINERO: Preparado para las contingencias, esas que en otras ocasiones arruinaron sus mejores planes. Adaptación.

CLAVE DE LA SEMANA: La comunicación con los demás será perfecta; aprovéchela.

Por Kirón

