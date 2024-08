¿Cómo celebró Wendy Guevara su cumpleaños?

Esta semana, Wendy Guevara celebró su cumpleaños número 31. Aunque la influencer había dicho que este año no tenía muchos ánimos de festejar, su amigo Nicola Porcella la sorprendió con una gran fiesta.

Días antes de su cumpleaños, Wendy expresó en sus redes sociales que no tenía ganas de organizar una gran fiesta para su cumpleaños como en otras oportunidades, pero que si celebraría su días con algo pequeños.

“No voy a hacer nada en mi cumpleaños, no voy a hacer fiesta, si acaso nada más voy a hacer algo pequeño con mis amigas, a lo mejor, sino me voy a la playa si Dios me presta vida o hago con ellas una carnita asada o unos marisquitos”, dijo la influencer mexicana.

Sin embargo, su amigo el actor peruano Nicola Porcella la sorprendió este lunes con una fiesta en un local nocturno junto a otros amigos.

A través de sus redes sociales, tanto el actor como la influencer compartieron fotos y videos de la celebración que también incluyó pastel de cumpleaños.

Nuevos retos en la carrera de Wendy Guevara

Recientemente, Wendy Guevara reveló a través de una transmisión en TikTok que Netflix la contactó para formar parte del doblaje de una serie animada.

“Me hablaron de Netflix para prestar mi voz a un personaje de una serie… una película de caricatura”, expresó la influencer.

Wendy contó que tenía el contrato en sus manos y solo estaba esperando la autorización de Televisa para aceptar. “Ellos nos pueden dar la autorización”, dijo.

De darle el sí definitivo al proyecto, sería la segunda vez que la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos trabaje en Netflix. La primera vez, Guevara participó en el programa Pasteleros contra el tiempo, en donde fue jurado.

