Halle Berry dice que nunca le pidieron actuar en “Deadpool & Wolverine”

Desde que la película “Deadpool & Wolverine” estaba en pleno rodaje surgieron los rumores acerca de que muchos personajes de los cómics Marvel aparecerían en el filme, entre éstos “Storm”, la mutante interpretada por Halle Berry. Sin embargo, la actriz no recibió una propuesta, y ahora habló al respecto.

Entrevistada por ComicBook durante la premiere de la película “The Union”, Berry comentó que Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds (quien interpreta a Deadpool) le preguntó en una ocasión si estaría interesada en trabajar en la cinta. “(Ella) me preguntó: ‘¿Alguna vez estarías en la película de mi esposo como “Storm”?’ Le dije: ‘Sí, si él me lo pidiera’. Pero nunca me lo pidió”.

Finalmente, los famosos que contaron con papeles coestelares en “Deadpool & Wolverine” fueron Chris Evans (como Johnny Storm), Jennifer Garner (como Elektra), Wesley Snipes (como Blade), Aaron Stanford (como Pyro) y Channing Tatum (como Gambit); este último nunca había parecido en una película de Marvel. Los esperados cameos de actores y actrices de la saga de “X-Men” quedaron tan sólo en los rumores.

“Deadpool & Wolverine” es uno de los grandes éxitos del verano. El pasado fin de semana recaudó $54 millones de dólares en Estados Unidos, por lo que lleva una suma total de $507 millones de dólares en las taquillas. No se sabe aún si habrá otra película en la saga de los personajes interpretados por Reynolds y Hugh Jackman.

En cuanto a “The Union”, es una comedia de acción en la que Halle y Mark Wahlberg interpretan a unos ex novios que se ven envueltos en una red de espionaje. La película se estrenará en la plataforma Netflix el 16 de agosto.

