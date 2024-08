Blinken en Israel: “Quizás la última chance para una tregua en Gaza”

“Este es un momento decisivo, probablemente el mejor, quizás la última oportunidad de recuperar los rehenes, alcanzar una tregua y poner a todos en un mejor camino hacia una paz y seguridad duraderas”, declaró Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, al reunirse con el presidente israelí, Isaac Herzog.

Blinken se encuentra desde el lunes (19.8.2024) en Israel, llevando a cabo su novena visita a la región desde el inicio de la guerra. Además de su encuentro con Isaac Herzog, se reúne también el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Objetivo: regreso de rehenes

Estados Unidos, Catar y Egipto son los mediadores de una negociación entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra desatada el 7 de octubre con el ataque del movimiento islamista palestino contra territorio israelí. “Es el momento de hacerlo. Es también el momento de asegurar que nadie tome acciones que puedan descarrilar este proceso”, agregó Blinken.

“Estamos trabajando para asegurar que no haya escalada, que no haya provocaciones, que no haya acciones que nos puedan alejar de llevar este acuerdo a su conclusión, o que haya una escalada en otros sitios”, prosiguió.

Por su parte, el presidente Herzog afirmó que los israelíes quieren el regreso “lo antes posible” de los rehenes que permanecen en Gaza desde los ataques del 7 de octubre. “No hay mayor objetivo humanitario, y no hay mayor causa humanitaria, que el regreso de nuestros rehenes”, dijo Herzog a Blinken.

