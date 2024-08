Laura Bozzo regresa a México con la cara vendada tras cirugía estética

Laura Bozzo está luciendo un nuevo rostro.

La presentadora peruana fue vista en el aeropuerto de regreso a México tras viajar a Perú para someterse a varios procedimientos, incluidos algunos estéticos. A pesar de haber criticado recientemente el drástico cambio de Ninel Conde debido a sus cirugías, Laura está de acuerdo con hacerse ciertos retoques menores y había mencionado a los periodistas que se sometería a un levantamiento de piel facial mediante hilos.

De regreso después del procedimiento, los periodistas quisieron preguntarle cómo le había ido. Laura, con la cara tapada, les informó que todo fue un éxito, pero que mantendría su rostro cubierto hasta que la hinchazón desapareciera.

“Todavía no quiero que se me vea la cara porque todavía estoy hinchada”, les dijo Laura a los periodistas.

Ellos le preguntaron que como se siente, a lo cual ella responde: “Bien. Me siento mucho mejor porque es un tratamiento que no es demasiado invasivo. Entonces yo me veo mi cara pero refrescada. Eso es todo”.

“Ya después viene la pequeña operación de mini lifting, pero ahorita, lo que necesitaba era colágeno”, dijo la exintegrante de “La Casa De Los Famosos”, quien aclaró que el cambio era mínimo. “No te digo que me he hecho un cambio radical, porque es progresivo, pero tu por ejemplo vez la frente y no hay una sola arruga y todo con base en colágeno y una serie de productos”, agregó.

“Ya sé, parezco loca, pero no quiero que me vean la cara hasta que ya esté el miércoles en “La Mesa Caliente”, concluyó.

Durante una conversación con periodistas antes de viajar a Perú para su procedimiento, Laura Bozzo destacó que apoya ciertos tratamientos estéticos, aunque expresó su desacuerdo con los recientes retoques de Ninel Conde.

Durante esa entrevista, realizada la semana pasada, Laura admitió que planeaba someterse a un procedimiento estético para corregir lo que ella llamó “un problema grave”

“[Tengo] la cara de momia, entonces, también me voy a jalar con hilos la cara”, dijo la peruana.

Luego, los periodistas le preguntaron si apoyaba los estiramientos faciales y qué pensaba sobre las cirugías de Ninel Conde. Ella respondió: “A mí sí ese tipo de cirugía que te cambia la cara, como se ha hecho Ninel, se ve regia y todo, pero a mí no me gusta porque yo no quiero parecer de 30 años.”

