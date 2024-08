Óscar de la Hoya cree que Ryan García volverá mejor y más fuerte que nunca luego que cumpla la suspensión por un año por dopaje impuesta por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York.

En una entrevista en el canal de Youtube Club Shay Shay, De la Hoya señaló que cada vez que habla con García siempre está motivado y lo aconseja, pero después cuando ve sus publicaciones en redes sociales es otra persona diferente.

“Creo que lo hará. De verdad lo creo. Para levantarse de nuevo, hay que tocar el suelo. Sé que tiene la fuerza para hacerlo. Creo que volverá mejor, más fuerte que nunca”, dijo.

Ryan García durante la promoción de su pelea con Devin Haney admitió que bebía todos los días. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Ryan es Ryan, ¿no? Cada vez que hablamos, es genial, y luego cojo el teléfono, veo Twitter, veo Instagram. Y pienso: ‘Dios mío, ¿qué estás haciendo?’ Mucho dinero. Un chico guapo, igual que yo. Y les he dado consejos. Les he dicho: ‘Oigan, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello’. Ryan es Ryan. No tengo idea de lo que está pensando o lo que está haciendo”, añadió.

Antes de la pelea con Devin Haney, Ryan García se comportó erráticamente y en redes sociales admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero el californiano expresó que planeó todo y terminó venciendo a The Dream con una actuación dominante.

Tras dar positivo por Ostarina en dos pruebas antes del duelo con Haney y demostrar que fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año del boxeo, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del combate, pagó una multa de $10,000 dólares y su victoria fue cambiada a un No Contest.

Poco después, Devin Haney afirmó que demandaría a King Ry por como afectó su reputación y valor en el mercado la disputa entre ambos. El californiano también sufrió otro duro golpe al enterarse de que su madre fue diagnosticada con cáncer y luego fue arrestado en Beverly Hills por vandalismo dentro de un hotel donde se hospedaba.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Además, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo expulsó por hacer comentarios racistas hacia los afroamericanos y musulmanes en las redes sociales. Todas estas polémicas han afectado la salud mental de King Ry y han puesto en duda si podrá regresar al cuadrilátero.

Ryan García, de 24 años, debutó en el boxeo hace ocho años y conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado y anunció su retiro. El mexoamericano deja récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Óscar de la Hoya no quiere ver una revancha entre Ryan García y Devin Haney

· Óscar Duarte: Pelea con Ryan García cambió a Devin Haney para siempre

· Pitbull Cruz no cree que Ryan García pueda recuperar su carrera