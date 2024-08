Laura Bozzo revela su rostro renovado tras reciente procedimiento estético

Laura Bozzo ya está de vuelta en México tras su viaje a Perú para someterse a un procedimiento estético ambulatorio.

La expresentadora de “Laura en América” había revelado a los periodistas unos días antes que se realizaría un levantamiento de piel facial mediante hilos, junto con otros procedimientos. Durante la entrevista, Laura también criticó a Ninel Conde por los recientes cambios que la artista ha hecho en su rostro.

La peruana apareció en un segmento de “La Mesa Caliente” de Telemundo, mostrando su nuevo rostro ante el público y las panelistas del programa por primera vez.

“No me he cortado nada. Esto es un tratamiento rejuvenecedor donde te inyectan colágeno para activar”, aclaró Laura. “Recién se va a ver en una o dos semanas bien el resultado. Y lo que yo me he hecho es ponerme los hilos debajo de la piel que te levantan el rostro y como verás mi frente…no tengo una sola arruga en la frente.“

Myrka Dellanos le preguntó: “¿Y tú te sientes como que él antes y el después; te ves distinta”?

Laura respondió: “Totalmente, porque yo tenía la cara y los ojos muy caídos. Yo veía mis ojos ya de vieja. Dije yo: ‘Esto está horrible, esto. Está horroroso. Tengo el ojo caído'”, agregó.

La exintegrante del reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos” también dijo que estaba lista para su retorno a las cámaras.

“Sí, me dolió un poco porque yo no usé anestesia, o sea solamente anestesia local. También me puse los dientes. Me estoy preparando para La Casa All-stars el próximo año que va a ser la locura total”, concluyó.

Volvió a criticar a Ninel Conde

Laura, quien ha sido muy vocal con respecto al cambio que se hizo Ninel Conde en la cara, volvió a hacer lo que pareció ser una indirecta a Ninel.

“A mí eso de las artistas que se cambian la cara y que después parecen otras personas, a mí me parece horrible. A mí no me gusta”, dijo.

Recientemente, Ninel Conde ha causado revuelo en las redes sociales debido a su renovada imagen. Elisa Beristáin informó que la actriz viajó a Turquía para eliminar biopolímeros de su rostro, lo que resultó en un aspecto transformado que mostró en Instagram.

Las imágenes revelan un rostro notablemente rejuvenecido, lo que ha desatado rumores sobre posibles tratamientos estéticos, como lifting facial, hilos tensores y rellenos de labios.

Sigue leyendo:

Aracely Arámbula sorprende al revelar el apodo con el que se refiere a Luis Miguel | VIDEO

Aracely Arámbula da más detalles sobre la relación de Luis Miguel y sus hijos: “No lo llamo un padre”

Luis Miguel lleva a las hijas de su novia, Paloma Cuevas ¡A la escuela!