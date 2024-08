Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de agosto de 2024

Piscis

Días en los cuales comenzarás a quitar de tu vida a personas que te estorban o te causan problemas o conflictos. Un familiar te dará una satisfacción muy grande. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás un chorro y esa ingenuidad que te caracteriza desaparecerá. Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces. Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy perra y suele aprovecharse de eso, déjate de esas tonterías y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal. Momentos importantes para iniciar de cero, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños pues en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta.

Acuario

Amor del pasado se debilita. Si tienes una relación debes abrir bien los ojos o de lo contrario podrías cometer una indiscreción al hablar de una persona de tu pasado. Te preocupas mucho por verte bien, pero algunas veces no ver los resultados pronto te desespera y mandas todo a la ñonga. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado. El dinero no lo es todo, pero como ayuda, aprende a ahorrar más pues podrías entrar en una racha inestable económicamente. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Momentos increíbles se aproximan, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que pasaron. No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el universo pone en tu vida. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. Amor del pasado podría incomodarte nuevamente. Llamada o mje en estos días te alegrará tu día. Es momento de abrirle las puertas al amor, chingesu lo que tenga que pasar, no te detengas y si vuelves a sufrir aprenderás de las caídas. No es momento para esas cuestiones, ponte las pilas que en un mediano plazo te asombrarás de lo que conseguirás.

Capricornio

Vienen momento nuevo por vivir los cuales deberás de disfrutar al máximo y no volver a cometer los mismos errores. Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas. Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tira todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas. Te va a bufar una amistad bien fea porque eres bien cabeza dura. Aguas con las tristezas podrían hacerse vicio. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida. Un embarazo en una amistad o conocida saldrá a la luz. No todas las personas son iguales, aquí el problema es que te gusta lidiar con pura gente tonta sin corazón. Tienes todo para lograr grandes cosas, pero tu falta de confianza en ti no te deja avanzar. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti.

Sagitario

Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador pues gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida. Si tienes pareja y esta ha estado distante, es momento de llegar acuerdos, no dudes tanto de su amor él o ella te quieren, solo que algunas veces ni tú te aguantas. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. No des por hecho algo que desconoces ni des segundas oportunidades a personas que no supieron aprovechar la primera. Es importante que creas más en ti, que nadie te quite las ganas de seguir luchando y estar siempre de pie. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete en próximos días. Descubrirás las malas intenciones de una amistad. Eres de los signos más hijos de la tostada, pero cuando te debilitas suele costarte mucho levantarte, quien te quiera te lo mostrará con hechos y no solo con palabras, así que aprende a identificar quien en verdad cumple con los requisitos. Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero.

Escorpión

Mucha suerte en juegos de azar y lotería este fin de semana. Cambios que te van a beneficiar demasiado y noticias inesperadas te llenarán de alegría a ti y tu familia. Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar. Cuídate de una persona de tu trabajo le caes bien gordo, tu céntrate en lo tuyo y que el mundo ruede. Ten cuidado con lo que pienses sobre todo cuestiones negativas pues podrían hacerse realidad, en la medida que busques encontrarás eso que tanto has soñado y deseado, no te permitas errores en tu vida y si los cometes perdónate y vuelve iniciar. Algunas veces te decepcionas mucho de ti y eso a la vez hace que te recrimines y caigas en las mismas fregaderas. Si tienes pareja y ha estado distante, acércate más a él o a ella, algunas veces no quiere contarte sus problemas por miedo a tus juicios. Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas talonearle lo suficiente pues el dinero no te va a caer del cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo. Cuida la parte de la familia pues podrías estar alejado o alejada de ella por tu trabajo o tus problemas personales. Una amistad te dará una sorpresa agradable. No des más de lo que puedes y se exigente con quien te exige.

Libra

Date la oportunidad de hacer todo eso que siempre quisiste y que por miedo al qué dirán no hiciste. Si tienes pareja se sincero y ponle las cartas sobre la mesa, eres una persona muy entregada y fiel y por eso algunas veces te suelen ver la cara. Vienen días de mucha intensidad, pero deberás de ser muy inteligente pues lo que salga de tu boca podría dañar a personas que son muy importantes para ti. Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su paso, no te desesperes ni forzes las cosas. Cambios repentinos de humor podrían poner hasta la madre a quien te rodea, eres una persona muy capaz y no sabes lo que es la necesidad, te daña saber que necesitas algo y no lo tienes, naciste pa ser perra, si eso es lo que necesitas para tu felicidad pon todo tu empeño en lograrlo y que te valga mauser comentarios negativos de personas fracasadas. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Empezarás a sentir unas ganas tremendas de enamorarte, dale pa delante y que te valga mauser, recuerda que vida solo un así que disfrútala con quien quiera estar a tu lado, podrías sentir rencor y odio por una persona de tu pasado que te dañó demasiado, mientras sigas con esos sentimientos jamás lograrás avanzar.

Virgo

Si tienes pareja hay infidelidades y mentiras de por medio que comenzarás a descubrir en los próximos días. No te atontes ni tomes decisiones apresuradas y menos cuando estés que te lleva mauser podrías cometer errores de los que te arrepentirás el resto de tu vida. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos. No dejes de perder más oportunidades, aprovecha cada regalo que te brinda la vida para mejorar en esos aspectos que te incomodan de ti. Movimientos planetarios podrían hacer que caigas rápido en provocaciones pues andarás algo bipolar que ni tú te aguantarás. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua. No temas a nuevos amores si estas soltero solo pela bien el ojo para que no te sigan viendo la cara como antes lo hicieron. Es posible que sientas nostalgia por una amistad que ya no está contigo en estos momentos, recuerda que personas van y vienen en tu pida aprende a quedarte con lo mejor de ellas. Aprende a decir que no y a ir por eso que mueve tu mundo, la vida es muy corta para quedarte con antojo de algo. Cambios en tu economía que te beneficiarán muchísimo solo trata de no gastar en cuestiones que no necesitas.

Leo

En lo que resta de este mes llegarán muchas sorpresas hay un viaje y también conocerás a una persona con la que has estado platicando y lidiado mucho por una red social, quizás no sea lo que buscas y esperabas, pero esto te ayudará a salir de dudas. Viene la oportunidad de ser plato de segunda mesa o amante de alguien, ni te mestas en esos problemas o podrían hacértela de pex o armarte un escándalo, no naciste para eso, date tu lugar y que paguen tu precio. Amor a distancia regresará en próximas fechas. Recibirás propuesta tentadora. Una amistad te busca nomas pa el chisme. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona. Muchas sorpresas y cambios que te beneficiarán pues dentro de poco una entrada de dinero te vendrá perfecta para pagar ciertas deudas que tenías pendientes. A la jodida la gente estúpida que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa gente y a ver más por ti. Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones muy tontas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen. Es posible que en estos días por medio de una amistad llegue una persona que te hará vibrars y volver a sentir la necesidad de amar. Cambios en tus estados de ánimo pues andarás bien bipolar y una noticia que tiene que ver con la mejora en los dineros te va a hacer el día.

Cancer

Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro. Si tienes pareja se más exigente, así como él o ella te exigen, no des todo recuerda que al final quien más da es quien más sufre. Vienen cambios muy buenos en tu vida, pero para ellos deberás de enfrentar tu presente y pasado, no cometas las mismas equivocaciones y que lo que salga de tu boca sean bendiciones para los demás pues eso mismo volverá a ti en muy prontos días. No des pie a terceras oportunidades o de lo contrario cometerás un garrafal error, vienen días en los cuales deberás de lidiar con personas de tu pasado las cuales podrían constituir una piedra en tu camino. Hay momentos que quisieras mandar todo a la ñonga e irte lejos y otras en que quieres luchar contra viento y marea para luchar por lo que amas. Se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban o no te daban paz y tranquilidad en estos días. A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del golpe. Posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuento a trabajo o domicilio, cualquier cambio ayudará un chorro a que cambie o haya movimientos en tu destino.

Géminis

Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Nuevos ciclos se aproximan, aprenderás de caídas y te liberarás de la rutina. Celos e inseguridad con tu pareja en caso de tener, no hay motivos, no hagas tormentas en vasos de agua. No vivas una vida tan aprisa y recuerda que el centro de atención deberá de ser tus proyectos, pero también una vida en pareja. Amor de lejos se fortalece. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. Tu gran corazón podría hacerte cometer un grave error, si bien es que eres fuerte cuando te enamoras te atontas un chorro y sueles bajar la guardia, no te claves tan rápido conoce más a la persona antes de tomar cualquier decisión. En las cuestiones del amor te atontas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a incomodar a su madre. Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano.

Tauro

Es momento que pongas en charola de plata tus sueños y metas y vayas tras ellos, has descuidado partes muy importantes de tu vida por atender a personas que no han sido fieles contigo, no trates de aparentar algo que no eres y mejor muéstrate tal cual así quien se te acerque lo hará por tu esencia y forma de ser y no por lo que no posees. Aguas con tratar de llevar una vida tan aprisa podrías pasar por un accidente. Algunas ocasiones pareciera que estas molesto o molesta con la vida, necesitas encontrar esa paz que te haga darte cuenta de que vida solo tienes una, no desperdicies tu tiempo con personas a las que no le interesas, cuida mucho tus espaldas pues en cualquier momento podrías recibir una traición por parte de una amistad que te dolerá demasiado. Viene un viaje muy perro que comenzarás a armar con amistades. Quizás estés pasando por unos días difíciles y complicados, pero debes de tener paciencia pues la vida te dará una gran sorpresa, recuerda que cada acto tiene una causa y un efecto, quizás ahora no lo entiendas, pero dentro de poco lo harás. Si sigues viviendo de rodillas jamás saldrás del pozo donde te encuentras, no permitas que comentarios negativos de “amistades” te hagan pasar un mal día. No dejes que otras personas te hagan daño o afecten tu entorno, debes comenzar a quitar de tu vida todo eso que te daña o causa conflicto.

Aries

No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la mendiga salida. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo, tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Es necesario que crees en quién eres y hacia dónde vas pues solo así consolidarás cuanto te propongas, quieras y desees. Tu orgullo es demasiado fuerte y debido a eso has perdido grandes amistades, debes de cuidar esa parte o de lo contrario podrías dañar a quienes más quieres. Tienes amistades muy fieles sin embargo traes dos que tres que solo te buscan por puro interés y cuando necesitan algo sino ni se aparecen. Aguas con tu orgullo y altanerismo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante. Cuidado con una persona de piel aperlada la cual va a meter cizaña en tu relación o va a estar hablando mal de tu familia. Mucha atención a tus comentarios sobre otras personas pues podrías cometer equivocaciones que te meterán en un chorro de problemas.