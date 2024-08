El elenco de la película de 1994 “The Crow” habla sobre el remake

El 23 de agosto se estrenó en Estados Unidos “The Crow”, una película protagonizada por Bill Skarsgard que es también una nueva versión del filme de 1994 que llevó en el papel principal a Brandon Lee, quien falleció durante el rodaje. Las críticas no han sido favorecedoras, y ahora miembros del elenco de la cinta original han dado su opinión sobre el trabajo del director Rupert Sanders.

Sofia Shinas, quien compartió créditos con Lee, comentó a TMZ que “The Crow” es una cinta “impecable”, y que su argumento no debía de ser alterado. “La gente ama a Brandon en la película original…Es difícil imaginar cómo deben sentirse su familia y su prometida, al saber que su ser querido dio su vida al querer hacer ese filme, y sin embargo, otra vez, años después, alguien más está tratando de eclipsar ese papel”.

“The Crow” trata acerca de Eric Draven, un hombre que es brutalmente asesinado junto con su novia Shelly, y que revive para cobrar venganza. Skarsgard y FKA Twigs llevan los personajes principales que en 1994 fueron interpretados por Lee y Shinas. El remake tiene varios elementos distintos a los de la película original, basada en el comic de James O’Barr.

Ernie Hudson, quien interpretó al sargento “Daryl Albrecht”, comentó que no ha visto la cinta dirigida por Sanders. “Respeto al actor que (no recuerdo su nombre) interpreta el papel principal, pero para mí “The Crow” es Brandon Lee. No me lo puedo imaginar”. En cuanto a la actriz Rochelle Davis -quien era una niña cuando se filmó la película original- hizo toda una campaña en contra de la nueva versión desde antes de que se estrenara. En su cuenta de Instagram publicó mensajes que dicen: “A salvo de ver hoy CROW 2024”.

Alex Proyas, quien dirigió a Brandon Lee en lo que pasó a ser la última película del actor, comentó: “Me duele decir algo más sobre este tema, pero creo que la respuesta de los fans lo dice todo”. Rupert Sanders (conocido por las películas “Ghost In The Shell” y “Snow White And The Huntsman”) también ha publicado un comentario, defendiendo este nuevo trabajo: “Creo que sería grandioso que la gente supiera que se trata de una reinvención, y que (esta película) es tremendamente diferente de la original, que sigue ahí…Esta es mi versión de ese texto. Fue mi adaptación de la novela gráfica de James, que me encantó”.

La versión de “The Crow” con Bill Skarsgard ha tenido en las taquillas de Estados Unidos una fría recepción. Debutó en el octavo lugar del Top 10, con $4.6 millones de dólares recaudados, muy lejos de “Deadpool & Wolverine”, que volvió a ocupar el número 1, esta semana con $18 millones de dólares en boletaje.

