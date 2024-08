NoHoróscopo de hoy de Nana Calistar 26 de agosto de 2024

PISCIS

Tu color de la semana será el negro, lucirás más atractiv@ que nunca y atraerás cosas positivas. Si tu pareja ha estado distante medita qué estás haciendo para que se acerque más a ti, recuerda que el enemigo que los distancia es la rutina y la falta de comunicación y sinceridad. Ten cuidado con lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Es momento de que creas y confíes en tus sueños, no es tiempo que dejes que el viento se los lleve. Manda a la fregada a toda esa gente que solo te lastima o daña con sus comentarios tontos. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. Ya no te desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue. Amores del pasado regresan, te darás cuenta de que son asunto olvidado. Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre sino para plato principal así que darte a desear y no bajes tu nivel por alguien que no se lo merece. No es momento de perder el tiempo en tonterías que no te suman nada a tu vida. Cuidado con cambios de última hora en los dineros que podrían afectar con algunos pagos que estás por realizar.

ACUARIO

Tu color de la semana será el rojo, usa una prenda en ese tono porque te va atraer buena suerte. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la fregada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primera cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. Un viaje se planea. En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu economía, últimamente gastas mucho en fregaderas que no son indispensables, piensa en cuestiones que tengan que ver con invertir y multiplicar tú economía. Te invitarán a una fiesta en cualquier momento, pásala de lo mejor y disfruta como nunca, que ha eso viniste a este mundo. No te dejes llevar por tonterías que ni al caso los cuales vendrán por miembros inclusive de tu propia familia. Deja de pensar que las cosas van a cambiar, si no haces nada para mejorar ahí seguirás.

CAPRICORNIO

No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena malgastar tu tiempo en quien no lo merece. Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error. Ponte perra y ve por tus objetivos y que nadie te reprenda en tus sueños. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Si tienes pareja no temas a decir lo que piensas y sientes pues quedarte callado o callada lo único que ocasiona es una bomba de tiempo. Te buscará o visitará familiares que tienes mucho de no ver. Trámite que tiene que ver con arreglo de documentos y firmas se ve muy próximo, todo va a salir de la mejor manera solo debes de tener un poco de paciencia. Una amistad te necesita más que nunca en estos días sabrás de quién se trata. Vienen muchos cambios muy buenos para ti, tu economía comenzará a mejorar mucho, pero deberás de ser cuidadoso con los dineros y no estar gastando en cosas que no te dejan nada de provecho.

SAGITARIO

Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte, pero por dentro es lo que más deseas. Ten cuidado a quien le escribes mucho pues podrías enamorar a una persona por la que no sientes nada más que agradecimiento. Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas están por materializarse, pero necesitas ponerte las pilas. Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. Cuida tu entorno y no llenes de energía negativa a quien te rodea. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te salen como planeas, recuerda que hay que ser constante. Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías. Hay una persona de tu pasado que te piensa mucho y que en cualquier momento sabrás de quién se trata, te buscará por medio de una red social. No te dejes manipular por compañeros de trabajo que buscarán la manera de afectarte.

ESCORPION

Ten mucho cuidado con tus pensamientos pues podrían ser tan negativos que arruines tus propios planes y los de las personas que te quieren. Se cancela evento social. No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida y ya no te den ni la feria. Cuida más tus piernas, recuerda que son la parte más importante de tu físico. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho. Una amistad tiene interés por ti, pero es solo sexual. Una nueva amistad aparecerá en próximas fechas. Un mensaje o llamada te alegrará mucho. Eres de los signos más perruchos del zodiaco pues sabes bien cómo lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias. Surgirá la duda sobre tus sentimientos pues podrías estar sintiendo algo por dos personas. Si tienes una relación y en esta no hay reciprocidades estas con la persona incorrecta no puedes ser tú el que siempre de más que tu pareja. No te permitas volver a cometer los mismos errores de siempre, aprende a madurar y soltar y dejar ir. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de tu alimentación los cuales pudieran afectarte en tu estómago.

LIBRA

Un viaje se aproxima en próximas fechas y viene muy padre la energía de la cual te vas a llenar y te beneficiará en gran medida. Si tienes una relación es preciso que pongas en claro los problemas que estás viviendo, hay cuestiones por las que te quedas inconformes, pero no dices nada, simplemente te quedas callado, arregla esa situación para que no te lamentes más adelante. Cuida un chorro tu alimentación pues se te hará bolas el engrudo y subirás de peso. No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado, no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo. Vienen momentos en los que deberás entender por qué muchos planes y muchos sueños no se llevan a cabo, entiende y comprende y espera el momento exacto recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Un viaje comenzará a planearse. No permitas que otros comentarios te dañen y te lastimen más de lo que ya te han lastimado. Debes de cerrar ciclos que ya te dolieron mucho, es momento que te desprendas de cuestiones materiales que te hicieron tanto daño. No es momento de cambiar algo que te ha funcionado sobre todo en el área del trabajo, debes de ser inteligente y tratar de no soltar lo que tienes al menos que lo que venga sea mucho mejor.

VIRGO

Vienen días en los cuales te vas a enterar de muchos chismes y lo peor de todo es que muchas cuestiones saldrán positivas. Es preciso que cambies tu rutina porque por esa cuestión muchas veces te hartas de lo mismo. Gente tonta te rodea, pero está en ti no aprender sus fregadas mañas y ser parte del montón. Embarazo inesperado de amistad en puerta. Eres muy sexual y te encanta estar nomás en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolida más la relación. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Cuida mucho tus sentimientos pues se los has puesto en bandeja de plata a quien solo sabe comer en desechables. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, te vas a enterar en estos días de quien se trata. Familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Que te valgan las críticas y comentarios tontos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tú, sino te dan pa’ el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. No te friegues tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa. Días de muchos cambios y nuevas cuestiones que te dejarán grandes ganancias económicas.

LEO

Te cae mal la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y el sexo siempre será una parte importante en tu vida más no indispensable. Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja. Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificar esos errores, viene una temporada más buena para ti pues comenzarás a desechar tanta menses que traías cargando y tanta gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar. En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor los trates más mal de tratarán a ti y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti. Te hartarás de una amistad y de sus fregaderas. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. Ten cuidado con amores de una noche los cuales pudieran llenar tu corazón solo por un rato y después dañarte y ponerte de malas. Cuidado con cambios en tu economía, podría comenzar a planearse un viaje en cualquier momento y será con miembros de tu familia.

CÁNCER

Recuerda que eres de las personas que lo que das no lo quitas simplemente lo dejas de dar. Un embarazo se aproxima dentro de la familia el cual va a traer muchísimas bendiciones. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. En los dineros poco a poco verás la luz a tus deudas. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Es importante que cuides mucho la parte de tus sentimientos pues sueles flagelarte y culparte de errores tontos que no te corresponden. La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Cambia tu manera de actuar y de ir por tus sueños, hay cuestiones laborales muy buenas para ti, pero deberás de ser muy inteligente para exigir lo que mereces. No te dejes llevar por chismes, ten cuidado en que estás gastando tu dinero porque podrías estar invirtiendo en algo que no te esta dejando nada de provecho. Se visualiza la llegada de un amor del signo de agua el cual podría hacerte ver tu suerte, a pesar de que habrá mucha compatibilidad desde un inicio. Sino haz sanado heridas del pasado no inicies relaciones que sabes irán al fracaso.

GÉMINIS

Una persona de piel blanca te va a traer ciertos problemas así que trata de cuidar mucho a quienes dejas entrar a tu vida. Vienen varios viajes para ti muy buenos los cuales debes de disfrutar al máximo. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. Es momento que vayas por todas esas oportunidades que te pone la vida en charola de plata, no dejes que otras personas intervengan en tus planes y hazte responsable de cada uno de tus actos. Sueños premonitorios que te van a indicar muchas cuestiones que están por suceder. Recibirás una noticia buena en esta semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti. Vienen días de mucha reflexión en los cuales vas a entender el porqué de muchas cosas. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso a la fregada y bendecir las enseñanzas que te dejaron. Vienen días de muchos cambios en los cuales el dinero comenzará a fluir en tu vida de una manera bastante buena. Cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no tiene nada que ofrecerte. La llegada de una nueva amistad aparecerá ene stos días, se llevarán super bien.

TAURO

Aprende a que se te resbalen comentarios negativos, la vida te pondrá ciertos obstáculos que te harán madurar demasiado y darte cuenta de la fortaleza que posees en lograr lo que te propongas. Cuidado con amores de una noche que estarán muy presentes en estos días. Ten mucho cuidado con subidas de peso y dejar de hacer ejercicio pues podrías presentar problemas en algunos órganos. Debes de confiar más en tu poder de negocios pues se te da muchísimo esa cuestión, un negocio que tiene que ver con alimentos te viene perfecto para multiplicar tu economía. Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien duras y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que esreprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la fregada esas cuestiones que te detienen en tu camino. Debes aprender a soltar el pasado y dejar de estarte atormentando por cuestiones que ya fueron y sucedieron. No te dejes manipular por miembros de tu familia que buscarán afectarte de mil maneras.

ARIES

Vienen oportunidades de crecimiento en el área de la salud por si habías pasado por situaciones de enfermedades. Deja que el mundo ruede y no hagas caso a chismes o comentarios de gente tonta que de cierto modo buscaran dañarte de mil formas. Estas por entrar en un ciclo complicado vas a ponerte de malas y deprimirte, no es momento para eso sino para agarrar el toro por los cuernos y enfrentar cualquier realidad que sea negativa. No descuides la parte de tu economía para que evites problemas el siguiente mes, busca la manera de encaminarte por el camino adecuado en el cumplimiento de tus sueños y metas. Se viene un viaje bastante bueno en el cual te la pasarás de lo mejor. Aprende a decir que no y no estar para todo el mundo porque solo lograrás pasarla mal y deprimirte. Es momento que veas la vida de manera distinta y seas más positivo en lo que quieres y deseas sobre todo en cuestiones de amores porque está por consolidarse uno el cual viene más fuerte que nunca. Es momento de aprender del ahora y decirle adiós al pasado, ya no te mortifiques por lo que ya fue, céntrate en el ahora que es lo único que hoy tienes. Podrías realizar una compra fuerte en cualquier momento que te va beneficiar mucho solo cuida en que gastas.