Karim Benzema habló sobre sus grandes problemas con Marcelo Gallardo en Arabia Saudita

El delantero francés Karim Benzema, figura máxima del conjunto del Al Ittihad y además uno de los jugadores más destacados alrededor del mundo, decidió dejar de guardar silencio sobre lo que fue su bastante tensa y delicada relación con el director técnico argentino, Marcelo Gallardo, que fue una de las principales razones por las cuales el entrenador albiceleste vio su salida del equipo árabe.

En una entrevista reciente, el delantero galo explicó cómo fue que la situación fuera de las canchas influyera a tal punto de la decisión que tomó en su momento de ausentarse de los entrenamientos del equipo a finales del pasado mes de diciembre del año 2023, lo que generó un ambiente mucho más delicado y complicado que derivó en varios conflictos internos en el club.

Benzema dijo adiós por un tiempo

Gallardo, quien había hecho su arribo al club del Al Ittihad con una gran expectativa tras haber tenido un paso por todo lo alto en River Plate, no consiguió congeniar en lo absoluto con Karim Benzema desde el comienzo de la temporada. La ausencia del delantero galo, que se prolongó durante varios días luego de unas vacaciones, empeoró la situación sin lugar a dudas.

💣🇫🇷 La dura crítica de Karim Benzema a Gallardo luego de coincidir en Arabia Saudita



🗣️ "No me gusta hablar de la temporada pasada, pero es cierto que hubo muchos problemas. No estuvimos lo suficientemente centrados en el fútbol. Tenemos que pensar en estos fallos para…"

Durante casi una semana entera, los medios de comunicación saudíes estaban especulando sobre su paradero, en tanto que Marcelo Gallardo lucía siempre sorprendido, y tampoco tenía ni la más remota idea de dónde se encontraba el jugador. Eventualmente se pudo aclarar la situación y se supo que Benzema contaba con el permiso del equipo, aunque los detalles más claros nunca se hicieron públicos.

La situación dentro del equipo se deterioró bastante rápido, y los resultados irregulares en la liga solo agravaron el clima que ya se había comentado en líneas anteriores. La relación entre Gallardo y Benzema llegó a un punto más que crítico, y de acuerdo con información del nuevo presidente de Al Ittihad, Louay Nazer, esta fue una de las principales razones que motivaron la desvinculación del técnico argentino.

Luego de su salida, Gallardo retornó a River Plate para comenzar una nueva etapa en el club de Núñez. Benzema, por su parte, dejó en claro en la entrevista que los problemas que afectaron la temporada pasada fueron “totalmente extra futbolísticos”. “No me gusta hablar del pasado, pero es verdad que hubo muchos problemas. No estábamos concentrados en el fútbol”, confesó el delantero, quien además dejó por sentado e hizo énfasis en la importancia de aprender de los errores para avanzar.

Nuevos aires y ambiente con el nuevo director técnico

En la misma entrevista, Benzema tuvo palabras de elogios y reconocimiento para el nuevo técnico del Al Ittihad, Laurent Blanc, destacando su capacidad para dialogar y su enfoque bastante equilibrado. En propias palabras por parte del delantero, Blanc ha comenzado a implementar un estilo de juego que considera bastante beneficioso para el equipo: “Es alguien con quien puedes hablar e intercambiar ideas. Para él, es igual de importante quién juega y quién no, eso es bueno para nosotros y para mí también”.

A pesar de las dificultades vividas en la temporada anterior, Benzema se mostró optimista para lo que será la temporada 2024-25: “Desde que tenía 18 años he sentido la presión de jugar al fútbol profesional, pero esa presión la convertí en ambición. Para esta temporada, no siento presión, siento ambición, y esa ambición es lo que me permite rendir al máximo”, concluyó el francés.

Números de Gallardo en el Al Ittihad

Gallardo, que tenía contrato hasta junio de 2025, solo tuvo una permanencia de un total de seis meses en Al Ittihad, donde pudo ser el entrenador principal por 30 partidos sin conseguir títulos algunos. Su balance fue de 14 victorias, tres empates y 13 partidos donde conoció la derrota, con una efectividad del 50%. Además de ello, fue eliminado del Mundial de Clubes, la Champions de Asia, y perdió la Supercopa de Arabia Saudita y la Copa del Rey, siempre ante Al Hilal.

