Carlo Ancelotti pide calma a la afición del Real Madrid por rendimiento de Mbappé

El director técnico italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, tuvo palabras para defender el nivel presentado hasta el momento de su equipo, dejando en claro que, como la temporada pasada, es totalmente “normal” que cueste un poco de tiempo poder conseguir la mejor versión del equipo, y a su delantero francés, Kylian Mbappé, al que no ve en lo absoluto preocupado por no haberse estrenado en la casilla de los goles hasta el momento.

Palabras del entrenador italiano

“Está progresando muy bien. Cada día está mejor, ilusionado, motivado, con ganas de entrenar bien, muy humilde… Se está adaptando muy bien. El último gol que marcó Mbappé fue el 14 de agosto. No ha marcado en dos semanas, no es el tiempo necesario para preocuparnos. Ni nosotros ni él. Obviamente que tiene ganas de marcar en el próximo partido, como Vinícius, pero tampoco le veo preocupado”, fueron parte de las palabras del técnico italiano en rueda de prensa.

“Mbappé, Vinícius, Rodrygo… Tenemos muchos recursos en ataque. Han pasado solo tres partidos y hemos marcado seis goles sin estar en nuestra mejor versión. No va a haber problema de goles y nunca ha pasado. A veces con delanteros muy fuertes como Cristiano y como ahora. A veces sin delanteros como el año pasado, porque todos trabajaron muy bien”, añadió sobre lo que significa y ha sido hasta el momento la eficiencia goleadora del Real Madrid.

🗣️ Carlo Ancelotti: "Kylian Mbappé marcó el 14 de agosto y solo lleva dos semanas sin marcar, y Vinícius lleva 3 semanas, ninguno de los dos está preocupado, al revés están muy felices."



MI ENTRENADOR 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/PnXm8rA3LU — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 28, 2024

Ancelotti trató además de explicar cómo está trabajando en la adaptación del delantero galo, Mbappé, la salida del jugador alemán Toni Kross, comparándolo con la pasada temporada en la que llegó el inglés Jude Bellingham.

“Cada año el reto cambia porque cambia un poco el equipo y la estructura del equipo. Es algo bastante normal. Hemos necesitado tiempo el año pasado porque muchos partidos al principio los sacamos en los últimos minutos. Nos va a costar un poco este año adaptar al equipo y poner nuestra mejor versión, pero es algo normal que pasa todos los años”, señaló.

Un equipo completo línea por línea

Además, apuntó a tener un equipo que se ha visto bastante “compacto” como clave del éxito, y bien completo en el aspecto defensivo, lo que ha sido bastante importante hasta ahora y se verá en el desarrollo de la temporada.

“Tenemos que tener un equipo compacto. Para tenerlo es muy importante el trabajo de los delanteros y los defensas. El equipo se tiene compacto con las dos últimas líneas. Si el delantero presiona y la defensa no sale no hay equipo compacto. Si la defensa baja y el delantero no baja no hay equipo compacto. No es un tema individual o de líneas”, analizó.

Kylian Mbappé x Carlo Ancelotti today. 😁🤍 pic.twitter.com/0ruQb0w4LP — Madrid Zone (@theMadridZone) August 28, 2024

El técnico del Real Madrid estuvo presente en rueda de prensa un día antes de visitar a la UD Las Palmas, en un partido que espera sea sin lugar a dudas bastante “competitivo”, de alta “intensidad” y “abierto porque a Las Palmas le gusta y quiere jugar al fútbol”.

Encuentro para el que anticipó que hará pocas rotaciones.

“Tenemos muchos recursos para ver el cansancio de los jugadores. La idea es no hacer muchos cambios hasta el primer parón y luego, cuando empieza la Champions League, el calendario apretará mucho más y se pensará en rotar un poco al equipo”, apuntó.

Para Ancelotti también es clave que en el equipo todos sus jugadores tengan claro que lo más importante es el equipo antes que la individualidad, y por ello pasa el ser honestos y frontales, al punto de que, si un jugador se siente cansado y requiere ser cambiado, levantar la mano y hacerlo, por el bienestar del club.

“Es un tema que he comentado con los jugadores. No ha sido un toque de atención a nadie, como se ha interpretado. Tampoco lo fue en Mallorca. Hablé con ellos de esto porque creo que es importante, sin poner el dedo encima de alguien. Es una evaluación que estamos haciendo. Los más críticos somos nosotros para intentar buscar la mejor solución posible”, dijo.

Sigue Leyendo:

Efraín Juárez apunta a dirigir en Colombia

Falcao dedicará su primer gol con Millonarios a un hincha que se someterá a la eutanasia

Cristiano Ronaldo y Buffon tendrán importante participación en sorteo de Champions League