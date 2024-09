Leonard Ellerbe apoya que Canelo pida tanto para pelear con Benavídez

El promotor Leonard Ellerbe apoya que Saúl ‘Canelo’ Álvarez pida $200 millones de dólares para aceptar la pelea con David Benavídez porque piensa que nunca es suficiente dinero para arriesgar tu vida sobre el cuadrilátero.

En declaraciones en el canal de YouTube de Fight Hub TV, Ellerbe aseguró que Canelo Álvarez está en su derecho de pedir lo que quiera porque está en la cima de su carrera y cree que la pelea se realizará el año que viene.

“Muchos de los fanáticos no entienden el negocio. No he tenido una conversación con él sobre eso. He escuchado diferentes cosas, pero ¿por qué no, si esa es la cifra que está buscando? Lo apoyo. Todos quieren verla. Él (Canelo) está en la cima de su carrera, ganando mucho dinero, haciendo lo que hace. Eso es poner en práctica su talento y entretener a los fanáticos al más alto nivel. Ha estado muy activo y eso es importante, especialmente en una pelea que está en los últimos momentos de su carrera”, dijo.

Canelo Álvarez no está cerrado a pelear con David Benavídez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Se mantiene en forma. Así que ese tipo de cosas siempre estarán a su favor. Realmente me encanta esta pelea y espero que la pelea con Benavídez se concrete en algún momento, con suerte el año que viene. Es una pelea que todo el deporte quiere ver. Son dos muchachos en la cima de su carrera. Los fanáticos quieren ver esa pelea y creo que la verán el año que viene. He escuchado críticas de que (Canelo) está pidiendo demasiado dinero. Nunca hay suficiente dinero cuando estás ahí arriba y arriesgas tu vida. Nunca es suficiente”, agregó.

Después de convertirse en campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y retador obligatorio en las 175 libras, David Benavídez decidió seguir siendo el mandatorio en la nueva categoría y no de Canelo Álvarez, ya que eligió a Edgar Berlanga como su rival para el 14 de septiembre.

Por tres años Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte querían ver esta gran pelea, el tapatío no mostró un real interés y el CMB tampoco hizo cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Además, Canelo Álvarez puso como condición que la única forma en la que aceptará la pelea es que le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares (cifra poco realista) y con una cláusula de rehidratación porque considera que el Monstruo Mexicano podría tener ventaja en el peso, ya que aumenta como 25 libras más el día del combate.

David Benavídez era el favorito de los expertos y fanáticos para enfrentar a Canelo Álvarez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez hasta aceptó recibir el mínimo de la bolsa del duelo y que el mexicano se quedara con casi todo con la intención de que le diera la oportunidad, pero lo siguió ignorando.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso semicompleto del CMB venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

