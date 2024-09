En traje de baño, Salma Hayek celebra su cumpleaños luciendo su espectacular figura

Salma Hayek sabe muy bien cómo complacer a sus más de 28 millones de seguidores en Instagram, y ahora lo hizo publicando una gran colección de fotos con motivo de su cumpleaños número 58. Sobresalen unas imágenes en las que aparece a bordo de un yate, usando un colorido traje de baño que resaltó su escultural figura.

Salma Hayek acudió junto con su hija a ver el concierto de Taylor Swift en Londres

La bella actriz mexicana complementó su post (que lleva más de 594,000 likes) con el mensaje: “Fotos de cumpleaños en bikini, ¡feliz cumpleaños 58 para mí! 🎂❤️🎉 P.D. ninguna de estas fotos es del pasado”.

Salma Hayek explora las ruinas de Pompeya y comparte su experiencia en Instagram

Las celebraciones de Salma comenzaron desde hace unos días, y ella también compartió un video que la muestra bailando al ritmo de la canción “Fruta Fresca”, pero en un remix especial del DJ Wakyin. El largo clip termina con la actriz diciendo: “Aquí no se puede bailar bien”.

Aunque Salma no ha anunciado un nuevo proyecto en cine (ya que no quiere alejarse por mucho tiempo de su familia) sí ha acudido a algunos eventos, como el relevo de la antorcha por los Juegos Olímpicos de París este verano. Ella también dejó ver que es una gran fan de la cantante Shakira, y compartió en Instagram unas fotografías en las que presume el disco Las Mujeres Ya No Lloran, que le autografió la artista colombiana. El mensaje que Hayek escribió fue: “Música 🎶 para el fin de semana. Shakira! Shakira! Vivan las latinas”.

