Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de septiembre de 2024

Aries

Te viene la oportunidad de meterte en un triángulo amoroso, no caigas en esas cuestiones que solo te afectarán sentimentalmente y al final terminarás como el perro de las dos tortas. Te vienen cambios y nuevas oportunidades tanto en lo laboral como en cuestiones de amistades pues una persona que considerabas amiga o un gran amigo te traicionará dando malas recomendaciones o hablando mal de ti a tus espaldas. Te vienen cambios en muchas áreas de tu vida, la suerte estará de tu parte en juegos de azar y una posibilidad en un viaje se hará presente, ten mucho cuidado hacia dónde te diriges, la vida podría cambiar tu camino debido a la llegada de una persona. Cuídate de escándalos laborales pues podrías quedar mal con jefes o supervisores. No temas a nuevas oportunidades en el área de proyectos pues ahí podría estar la clave para tener mejores ingresos. Cambio de planes en últimas fechas, probabilidad de una salida cerca de la ciudad. Amistad necesitará de tu apoyo. El mes de septiembre se ve perfecto para cerrar ciclos e iniciar tu proyecto de negocio.

Tauro

Ten cuidado con lo que saldrá de tu boca en este fin de semana pues podrías perder a quien de verdad importa. Si tienes pareja ponte las pilas y no trates de buscar en otras personas lo que ya tienes con él o con ella, algunas veces sientes que te falta algo y llegas al punto de darle entrada a otras personas a tu vida olvidando que quien más debe de importar es quien está a tu lado. Te vienen cambios muy buenos en el área de la económica, necesitas ponerte ya las pilas y no gastar dinero en cuestiones que no necesitas, has tenidos oportunidades de crecimiento sin embargo apenas te llega un dinerito y te lo gastas. No te compliques la existencia, sabes bien qué es lo que quieres y como conseguirlo, deja de darle tantas vueltas al mismo asunto. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas. Si tienes pareja vienen cambios importantes en los cuales las relaciones se va a consolidar más que nunca, una situación hará que el amor crezca mucho. Tienes todo para lograr un buen trabajo y una vida plena sin embargo algunas veces te entretienes demasiado en cosas que no te dejan nada de provecho.

Géminis

Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja pues vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca. No te culpes de errores que no son tuyos ni te correspondes, deja que cada persona se haga garras con sus responsabilidades. Aléjate de quienes no te dejen ser tú y para todo te ponen peros. Oportunidad de crecimiento en tu trabajo con un cambio de puesto o la propuesta de un nuevo empleo que te dejará mejores ingresos, no sueltes ningún trabajo hasta no tener asegurado el otro. Ten cuidado con lo que saldrá de tu boca en este fin de semana pues podrías perder a quien de verdad importa. Cuida muchas cuestiones que tengan que ver con tu economía pues vienen gastos fuertes que podrían ocasionarte problemas económicos a final del mes. La vida estará llena de nuevas oportunidades en tu vida, es momento que las aproveches y tomes todo lo que viene que no volverán aparecer. Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tú, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece.

Cancer

Ten cuidado con eso pues podrías perder grandes cosas. Dinero muy bueno que regresa a tus manos de ciertas perdidas que tuviste en tu pasado. Sale a la luz un chisme o comentario que podría involucrar tu persona o la de miembro de tu familia. Es probable que sientas un poco de intranquilidad y coraje por ciertas personas al ver las injusticias que cometen, no te enfades ni te cargues pleitos que no son tuyos y no te corresponden, déjalos que se hagan garras y que resuelvan su vida a su manera. Recuerda que no estás para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona que te gusta se le hinche para que dé el primer paso. Noticias inesperadas sobre cierta persona del pasado aparecerán mediante red social o una amistad que te dará la noticia. Si tienes algo de tu pasado que no te deja avanzar en las próximas semanas comenzarás a soltar todo eso y comenzarás una vida bastante plena. Si tienes pareja no pelees por cosas del pasado ni sigas cuestionando el amor o fidelidad de tu pareja, cuando hay amor hay confianza y no hay dudas.

Leo

Cambios de humor y sueños que revelan sucesos en estos días. Oportunidad de mejorar ingresos mediante un negocio que estarás planeando en próximas fechas. No te confundas en tus sentimientos y trata de ver más por ti antes de querer solucionarles la vida a otras personas cuando sabes muy bien quien más necesita ayuda eres tú. Momento de mandar a la ñonga a esas personas envidiosas que solamente ladran y ladran, pero no aportan nada y ni pa el gasto dan, esa gente es la que menos debería de preocuparte. Te encanta la buena vida, los viajes, la comodidad y el dinero y gracias a eso atraerás todo lo que deseas y más. Se visualiza embarazo en familiar o amistad. Cambios de humor y sueños que revelan sucesos en estos días. Oportunidad de mejorar ingresos mediante un negocio que estarás planeando en próximas fechas. Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo. Si tienes desconfianza de la persona que amas pregunta e investiga y quítate esa duda que está constituyendo una bomba de tiempo.

Virgo

Cuidado con lo que muestras al público, algunas veces das una imagen que no te corresponde solo para ganarte a las personas. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a recordar la más grande de su casa y por paquetería no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora. Ya no te culpes por errores que no cometiste, no son tuyos, date la oportunidad de meditar y de perdonarte cualquier falla que hayas cometido, se te da mucho el flagelarte y hacerte daño y por esa razón muchos de tus sueños y metas no han logrado concretarse. Deja de manipular amistades para lograr tus objetivos, no es necesario llegar a eso. Ve tras tu objetivo y no te detengas por nadie, recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento y si tu no pones de tu parte para que se te de lo que quieres y deseas las cosas no van a caer del cielo. En lo sentimental hay cansancio y angustia, podrías estar pasando por una racha complicada, te será difícil salir de ella, necesitas aprender a lidiar con tu soledad y darte cuenta de que no necesitas a una persona a tu lado para sentirte completo. Si tienes pareja una discusión o problema que tiene que ver con dinero o familia podría ocasionar un grave problema.

Libra

Necesitas tomarte un tiempo para quererte y consentirte, un fin de semana en soledad alejado de la ciudad sería excelente para meditar sobre los caminos que quieres recorrer y no volver a cometer los mismos errores de antes. Ponte ya las pilas y no caigas más en fregaderas que solo te dejen como él o la débil de la historia, tienes todo pa tener a quien se te de tu regalada gana, pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú. Podrías sentir necesidad de una pareja sin embargo al ver cómo viven las relaciones tus amistades se te irán las ganas. No te permita caer ni fracasar por nadie, recuerda quién eres y lo que vales, ya no es momento de perder el tiempo. Recibirás noticia o mensaje que te pondrá muy feliz. Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan por muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti. Cuídate de robos y perdición de objetos pues podrían presentarse en este fin de semana. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa.

Escorpion

Te buscará una amistad para contarte sus problemas, sino sabes cómo apoyarl@ no le des falsas esperanzas. Amor de lejos se fortalece, posibilidades de reencuentros con familiares. Ten cuidado con tu lengua, traes mucho veneno y podrías agarrarte de ciertos secretos que tienes para dañar a varias personas que te van a traicionar en próximos días. Persona morena o morena clara podría constituir un obstáculo para tu progreso, aprende hacer un lado a quien no te sirve. Tu salud se verá afectada en próximas fechas pero sabrás salir adelante, necesitas cuidarte mucho en eses aspectos pues se visualizan infecciones y dolores en articulaciones. Hay una amistad que te ha tomado mucho cariño e incluso ha comenzado a sentir cierta atracción por ti; sino es lo que buscas no te detengas y no hagas sufrir a esa persona. Vienen cambios en lo laboral pues hay cambio de empleo o mejoras en un puesto de trabajo, inclusive algo que has estado pidiendo en el ámbito de los trabajos se te dará muy pronto. Aguas con amores de una noche, no son buenos para ti, sueles encariñarte en tan solo una hora. Un viaje se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte tuya y de amistades.

Sagitario

En el amor muchas oportunidades, pero eres muy complicado pues has tenido prospectos para ser feliz, pero sigues exigiendo algo que sabes que por derecho no te corresponde. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. Deja ya de estar pensando en cosas que no son o quizás nunca sucedan, pon los pies en la tierra y dedícate a tu presente o de lo contrario solo dejarás pasar la vida. Eres un signos misteriosos e intuitivos, sin embargo, cuando debes de darte cuenta de lo que en realidad pasa en tu vida no abres los ojos, aprende a ser más inteligente en ese aspecto. Trata de no confundir tu sentimiento y si esa persona no te interesa no crees sentimientos falsos pues terminarás dañándote tú y a la otra persona. Piedras en tu camino siempre habrá, pero si te detienes a patear cada una de ellas jamás conseguirás tus objetivos. Si tanto te gusta esa persona da el primer paso tú y si te rechaza al menos ya nos seguirás ahí perdiendo el tiempo pensando que algún día serás correspondido. Amistad te buscará pa pedirte el consejo o darte un chisme, no des ninguna opinión porque te culparán a ti de algo que no hiciste.

Capricornio

Rompimiento de relación de una amistad y posibilidad de mejorar en los terrenos de la economía, no gastes dinero que no tienes o te verás afectado en poco tiempo. Cambios importantes en muchas cosas pues ya no serás el mismo tonto o tonta de antes, les costará trabajo aprovecharse de ti pues sabrás de qué manera defenderte de esas personas, traerás las uñas bien afiladas en estos días y quien te la haga te la pagará muy caro. Cuídate de mujer de pelo castaño le gusta mucho meter cizaña y chisme y más si tienes una relación pues podría ocasionarles problemas. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges pues podrías perder tu rumbo por ir detrás de una persona que no vale la pena, guarda tus rencores y orgullo pues podrías perder lo que más quieres. No seas tan celoso o celosa ni aprensivo, trata de darle más libertad a tu pareja, que se vea que confías en él o en ella, algunas veces tus celos sobrepasan los límites. Cambios en el amor se visualizan, la llegada de una persona de piel blanca que te hará cambiar de opinión acerca de la vida. Ya deja de seguir tropezando con las mismas piedras, y deja de seguir con tu rutina que te está mermando tu vida y la de tu pareja en caso de tenerla, suelta eso que te hace daño, no le eches más limón a la herida y deja de martirizarte.

Acuario

Pon un alto a esos comentarios negativos de tus amistades que no te permiten avanzar o seguir de pie, necesitas hacer recorte de personal en ese ámbito pues en próximas fechas podrían traicionarte y será dolorosa la traición. Cuídate mucho de traiciones de amistades y ten cuidado con jefes o compañeros de trabajo pues podrían ponerte trabas para que logres tus metas y tus objetivos. Oportunidades laborales muy buenas las cuales podrían beneficiar mucho los dineros, no tomes decisiones rápidamente, espera el momento oportuno para hacerlo. Es probable que recibas una noticia que tiene que ver con lo laboral o cuestiones de arreglo de documentos, todo va resultar de la mejor manera y hay grandes oportunidades económicas. No te dejes caer, porque eres muy de tirarte pa que te levanten y te consuelen, defiende tus opiniones y puntos de vista, no dejes que se aprovechen de ti, que nadie decida por ti, debes de tener bien presente que es mejor quedar como la peor de todas a que te vean con cara de mosca muerta. Relaciones prohibidas aparecerán en próximos días, aléjate, aprende a respetar lo que no es tuyo y a respetarte a ti como persona. No naciste pa ser postre de nadie.

Piscis

Cambios en tu estado de ánimo muy perros en los cuales estarás dentro de una etapa complicada, te podrías deprimir demasiado en estas fechas así que trata de no darle demasiada importancia a esos estados de ánimos. Ten mucho cuidado en lo que deseas pues el universo podría ponértelo frente a ti a alguien de tu pasado. No trates de ocultar tus sentimientos con quien te muestra los suyos, aprende a ser más abierto en ese sentido o podrías perder lo que más quieres. Oportunidad de un viaje y te van a cancelar una salida que estabas planeando con una amistad. Vienen días en los cuales andarás reflexionando sobre muchos temas de tu pasado, debes poner orden en tus pensamientos cuales pudieran salirse de control. No te dejes llevar por comentarios que no vienen al caso y que vendrán por parte de familia o amigos cercanos. Es momento de aprender de cada error y cada falla que has tenido pues solo de esa manera aprenderás de cada cuestión. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar así que aprovecha esa suerte para tu beneficio. Podrías comenzar a planear un viaje en cualquier momento y será con familia o con seres queridos, aprovecha para salir de la rutina y disfrutar. Hay una vecina que anda hablando muchas cosas negativas de tu, cuidado porque podría meterte en problemas.