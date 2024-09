Cuatro fallecidos en un accidente de avioneta en Vermont

Autoridades informaron el lunes que una avioneta se estrelló en Vermont cerca de un aeropuerto en Ferrisburgh, matando a las cuatro personas a bordo.

La Policía Estatal de Vermont recuperó los cuerpos de entre los restos del avión Piper monomotor de cuatro asientos que se estrelló el domingo en una zona boscosa cerca del aeropuerto de Basin Harbor.

Las víctimas eran todas de Connecticut. Fueron identificadas como Paul Pelletier, de 55 años, de Columbia, Frank Rodriquez, de 88 años, de Lebanon, Susan Van Ness, de 51 años, de Middletown, y Delilah Van Ness, de 15 años, de Middletown.

El avión despegó del aeropuerto Windham en Connecticut alrededor de las 8:30 am del domingo para un vuelo de aproximadamente dos horas hasta el aeropuerto en Ferrisburgh, dijo la policía en declaraciones citadas por The Associated Press.

La aeronave aterrizó y las cuatro personas llegaron para una reserva de brunch en Basin Harbor, un resort en el lago Champlain. Abandonaron el restaurante poco después del mediodía para volar de regreso a Connecticut y un testigo informó haber visto el avión en la pista alrededor de las 12:15 pm.

Cuando los ocupantes no regresaron a Connecticut como se esperaba, los familiares contactaron a la policía.

La policía de Middletown, Connecticut, notificó a la policía estatal de Vermont el domingo por la noche. Los investigadores encontraron los restos durante la noche.

Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la oficina del médico forense jefe para que se les practiquen las autopsias y se determine la causa y la forma de la muerte, según informó la policía.

El accidente está bajo investigación.

