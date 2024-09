Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de septiembre de 2024

PISCIS

Vienen días en los cuales vas a andar algo pensativo y melancólico al recordar a personas del pasado que fueron importantes en tu vida, es momento de soltar y dejar ir y comenzar a pensar en tu presente que al final es lo único seguro que tienes en este momento. Ten cuidado a quién le muestras tu corazón y tus sentimientos pues te expondrás a que te vuelvan a jugar el dedo en el hocico. Un familiar sufrirá un accidente o alguna enfermedad, posibilidades de rencontrarte con amistades del colegio, recordarán bellos momentos. Cuídate de escenas de celos en caso de tener pareja pues podrías caer en un juego en el cual la relación podría llevársela la fregada pues tu pareja no suele aguantar esas tonterías. En lo que respecta al amor ten desconfianza hasta de tu sombra pues en estos días empezarás a sentir un cariño o necesidad de alguien, sin embargo, puedes salir lastimado o lastimada pues esa persona es algo mentirosa e hija de la fregada, no te confíes y mantén la guardia bien puesta para evitar que te dañen. Te espera una semana muy intensa con altas y bajas días en que te levantarás con el pie izquierdo, pero conforme pase el día te sentirás mejor, trata de sacar los pendientes que puedas esta semana pues próximamente vienen unos días de mucho estrés por parte del trabajo.

ACUARIO

Te vienen muchas oportunidades en el área de los dineros, solo trata de aprovechar el recurso en inversiones que te puedan ir multiplicando las ganancias. No te dejes manipular por amistades que buscarán la manera de sacarte algo de provecho. Cuídate de escándalos o malentendidos en las redes sociales pues podrías meterte en un problemón y en caso de tener pareja salir perjudicada. No permitas que la vida se te vaya en tontería y media, aprovecha tu tiempo y disfruta si eres soltero o soltera dale rienda suelta y aprovecha todas las oportunidades que se te presenten pues el tiempo no perdona hazlo ahora que aún las puedes. Un ex amor te piensa mucho y quiere volver a buscarte, pero tiene miedo a tu rechazo pues el/ella fue quien te fallo. No permitas que otras personas intenten cambiar tu manera de ser o pensar, te vas a encontrar con varias personas a las que no les parece la manera en que te desenvuelves, mándalos a la fregada, no cambies para dar gusto a nadie más que a tu madre o padre, tu esencia es algo que te costado un friego construir y quien te quiera tendrá que aceptarte tal y como eres. Una invitación a comer o cenar está por llegar por parte de una amistad. Un dinerito extra se ve en tu escenario

CAPRICORNIO

Vas andar bien pensativo esta semana pues hay decisiones importantes que tienes que tomar, pero no sabes cual es el camino correcto, haz lo que tu corazón te indique y no te pierdas de rumbo. Un nuevo amor podría llegar en las próximas fechas, te darás cuenta todo lo que has dejado ir por estar perdiendo el tiempo en quien no merece tus lagrimas ni tu atención. Si tienes una pareja se ve una situación que hará unirlos aún más, posibilidades de embarazo en la familia, viene un evento social, y reencuentros. Nuevas amistades llegan a tu vida, muchas de ellas serán amistades para siempre otras solo llegan ayudarte a cambiar un aspecto de tu vida que requieres aprender o mejorar, cuando menos lo acuerdes se irán, que no te duela esa separación, pues han cumplido su meta y objetivo y tienen que retirarse. No permitas que los recuerdos del pasado destruyan tus posibilidades del presente, aprende a soltar y dejar ir, sabes perdonar, pero no olvidas errores, no permitas que ninguna persona en este ciclo que iniciaste hace algunos días dañe tu buena voluntad y energía, tienes la capacidad y las posibilidades de lograr grandes cosas si te lo propones, pero en la medida que te esfuerces y vayas por ellas será en la medida que logres concretarlas y cumplirlas.

SAGITARIO

Ten cuidado dentro de tu familia porque se puede venir una ola de declaraciones y chismes que van a afectarte más de lo que crees e imaginas. Cuidado con cambios de última hora en los dineros que pudieran venir afectarte mucho. Si tienes tiempo soltero o soltera y no ha logrado concretar nada, ten presente que el amor a veces hay que buscarlo y con esto me refiero a que encerrado o encerrada en casa no va a llegar, sal a divertirte con tus amistades y que te valga el mundo, no dejes ir los mejores años de tu vida, pues estás por conocer a una persona que te va a cambiar la percepción que tienes sobre el amor. Aprenderás a ver la vida de manera distinta pues se presentará una situación muy perra que te va a hacer reflexionar, cuida mucho tu manera de ser y desarrollarte ante la sociedad pues hay personas que están al tanto de tu vida esperando a que cometas el primer error para dañarte. No te confundas en tus sentimientos, no veas al ser amado sin defecto o te podrás caer de la nube, velo tal cual sin disfraces así el golpe no será tan fuerte. Un trabajo se aproxima, no sueltes uno sin tener asegurado otro. Visita de familiares se hará presente. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas, podrían meterte en chismes y andar hablando mal de ti.

ESCORPION

Cuidado con cambios de última hora en la cuestión laboral, no tomes decisiones a la ligera que a un mediano plazo pudieran dañarte o afectarte. Cuidado con cambios en la salud, al primer síntoma deberás de ir de inmediato a realizarte estudios para evitar complicaciones en un corto plazo. Ten cuidado con la subida de peso pues estará a la orden del día en próximas fechas. Se aproxima una fiesta en la cual te la pasarás de lo mejor. Dolores musculares y de cabeza en esta semana a causa de estrés o preocupaciones, que a estas alturas ya no deberían de quitarte el sueño. No cabe duda de que eres de armas tomar y quien te la hace te la paga, dale para delante y a la fregada gente falsa. Si tienes una relación problemas económicos se vienen encima, sabrán resolverlos. Noticias de amiga ausente llegan en estos días. No temas a las nuevas oportunidades, en la medida que te lances o arriesgues por ellas será en la medida que consigas eso que tanto has buscado y quieres para ti. Deja de pensar ya tanto en lo que pudo haber sido y centra tu energía y tiempo en lo que puede ser. Posibilidades de entablar romance con una mistad con quien desde hace algunos días has estado coqueteando por no decir ofreciendo. A la fregada gente falsa y sin que hacer, no hagas caso a comentarios fuera de lugar que hagan sobre tu familia, recuerda que la última percepción la tienes tu pues eres quien mejor los conoce.

LIBRA

Te viene una semana intensa laboralmente pero también de mucha reflexión en la cual deberás de poner en una balanza lo bueno y lo malo de cada situación que estas viviendo para tratar de mejorarla o resolver eso que no te hace sentir feliz y pleno. Una oportunidad en el amor se te presentará en próximas fechas, hay posibilidades que sea con una persona que ya tiene una relación, recuerda que con la vara que midas serás medido o medida, no hagas lo que no quieras que te hagan. No permitas que la monotonía te dañe en caso de tener ya una relación, se requiere ir a lugares nuevos, hacer cosas distintas y mostrarse el amor que se tienen con hechos y no solo con palabras. Después de la tormenta viene la calma, así dicen y es neta, así que ya levántate y ponte las pilas que si tu no lo haces nadie más lo va a hacer por ti, deja de quejarte de la vida que tienes y comienza a trabajar para lograr lo que tanto buscas y anhelas, no confundas tus sueños o metas ni los eches a perder para poder cumplir los de otras personas, piensa más en ti antes de pensar en el ser amado o en amistades. Hay mucho trabajo en puerta, pon tu mejor esfuerzo y empeño y verás como te será gratificado. En caso de tener una relación hay posibilidades de ruptura o enfrentamiento con tu pareja a causa de unos mensajes o de una situación que tiene que ver con mentiras y engaños en la relación.

VIRGO

No te dejes llevar por tu corazón, si tienes una relación y esta persona ya te dañó y fallo más de dos veces no es ahí donde debes estar, piensa con tu cabeza y aléjate de todo lo que te cause daño y estrés. No temas a lo que venga, ponte de pie y enfrenta el golpe, te has caído un chorro de veces y has salido victorioso o victoriosa en la mayoría de las veces, no permitas que situaciones tontas y mínimas te causen daño pues has enfrentado retos peores. No des pie a chismes que pueden presentarse en estos días, no sigas el juego, es preferible que ignores esos comentarios y seguir tu camino. Aléjate de personas que ya tienen una relación pues entrar en ese juego lejos de ayudarte podría perjudicarte cada vez más. Un amor del pasado regresa a tu casilla te darás cuenta de que ya está más que enterrado, haces bien en cerrar ese ciclo pues solo así podrás avanzar al futuro. Un viaje se aproxima y posibilidades de convivencia familiar, dale duro al trabajo pues te va a ayudar a resolver unas situaciones económicas que estabas enfrentando. Una amistad sufrirá una infidelidad y te buscará para pedirte un consejo. Te deprimirás en unos días antes de dormir al darte cuenta de que muchas cosas no resultaron como esperabas. Si tienes una relación, se torna un ambiente más fuerte, no dejes entrar en su vida de pareja a otras personas pues podrían meter cizaña y chismes.

LEO

No te dejes llevar por lo que la gente pueda decir o comentar de ti o los tuyos, que eso no te quite el sueño al final cada quien habla con base en lo que tiene en su corazón. Vienen días de cambios en los cuales comenzará a surgir la necesidad de cambiar de casa o de vehículo. Ten cuido con accidentes en trabajo o accidentes en coche pues estarán a la orden del día. Aguas con tus planes porque si los sigues contando jamás lograrás realizarlos la gente siempre te ha tenido mucha envidia. Una amistad te contará una situación que te dejará en shock. Llegará una persona en próximas fechas que ya conocías hace tiempo, solo que ahora comenzarás a sentir un cariño distinto, pues empezarás a sentir lo que viene siendo amor. Si tienes ya una relación no te metas en camisa de once varas y no andes de pronto o pronta coqueteando a otras personas pues en cualquier momento se te puede caer el teatrito. A la fregada la gente tonta que te quiere dañar, no des terceras oportunidades o solo te arriesgas a que te vuelvan a fregar una y otra vez más, necesitas dejar en claro hacia dónde vas y como lo conseguirás porque si bien es cierto que traes friegos de planes y metas también es cierto que nomas lo dices pero no haces ni madres para cumplirlo, ponte ya las pilas y comienza cumpliendo tus metas que te propusiste desde que inició el año, no confundas tus sentimientos y si esa amistad realmente te gusta pues éntrale sino no juegues con sus sentimientos.

CÁNCER

Vienen días en los cuales muchas cosas comenzaran a fluir en tu vida debes de ir aprovechando todo lo que va llegando a tu vida. No es momento de retornar al pasado ni para despedirte de esas personas que en su momento te dañaron, cierra con broche esa etapa y céntrate en el ahora que sol único que tienes seguro. Resfriado o infección se visualiza en estos días. Necesitas tomar más agua y bajarles a los chescos traes reteniendo líquidos. Te va a llegar un dinerito extra, te va a ayudar mucho en unos pagos. Recuerda que el karma nomas te anda siguiendo y tarde o temprano puede cobrarte la factura. En la medida que busques encontrarás, pero muchas veces lo incorrecto y solo saldrás lastimado o lastimada, déjale al tiempo que se encargue de poner en tu camino a la persona y amistades correctas. A veces te sueles dar aires de pureza y sentir que nadie te merece, está bien esa actitud, pero ten en cuenta que puedes meterte en problemas o de plano quedarte bien solo o sola, necesitas trabajar más en tu humildad, eres una persona muy capaz y muy humana y no se anda con rodeos, pero algunas ocasiones te dejas influenciar por tus amistades adquiriendo conductas que no son tuyas, no pierdas tu corazón y tu esencia por otras personas. Si tienes una relación un enfrentamiento por culpa de un chisme de una amistad se dejará venir, hay problemas en la familia que les va a costar aceptar. No confíes en vecinos o amistades nuevas pues no son de confiar.

GÉMINIS

Si tienes una relación, se visualizan discusiones, pero también reconciliaciones, o de plano la mandas a la fregada de plano sigues ahí, pero haciendo las cosas bien. Déjense de tonterías y de estar jugando a dejarse y regresar, solo dañan más la relación. Debes de tener cuidado con una persona del pasado la cual pudiera retornar a tu vida y con ello meterte en problemas al sacar temas del pasado que los dañaron o afectaron de alguna manera. No permitas que cambios de ultiman hora afecten tu economía, deberás de cuidar lo que se tiene y no gastar dinero en cuestiones que no te dejan nada positivo en tu vida. Posibilidades de que subas de peso en estos días, te has descuidado mucho, necesitas ponerte las pilas e invertir más tu tiempo, energía y dinero en tu bienestar físico. Una ex pareja de una amistad puede que te busque para que le ayudes a regresar con tu amigo o amiga, no te metas en esos problemas que cada quien se haga garras con sus cosas, tu ahorita no estás para resolverle la vida a nadie sino la tuya. Un viaje podría comenzar a desarrollarse, disfruta lo que venga y no te niegues a ser feliz, que te valga madres los comentarios tontos de la gente, mientras no te mantengan nada tienen que decir. Las oportunidades muchas veces no regresan, sino aprendes agarrar lo que la vida te da y ofrece ahora olvídate que el día de mañana vuelva a pasar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, no temas a algo nuevo pues ahí quizás está la clave para que las cosas resulten de manera distinta y como tu esperas, cuídate de dolores en la espalda y cuello pues te harán pasar un mal rato.

TAURO

No es momento de hacer cambios repentinos en tu economía porque podrías verte afectado de muchas formas o maneras, cuida más tus dineros y no gastes dinero que no tienes en cosas que no necesitas. Vas andar de un humor que no te aguantas y sin darte cuenta te podrías desquitar con personas que son queridas para ti y después arrepentirte. Cambios en el trabajo, compra o venta de ropa o artículos eléctricos. Se visualiza operación de familiar o amistad. Tiempo al tiempo, si estás pasando por una situación complicada y sientes que no avanzas, necesitas pensar bien las cosas y esperar que la tormenta pase, estas muy lastimado o lastimada y a causa de eso muchos de tus planes no te han salido como esperas. Un amor puede tocar tu puerta en próxima fecha, lo conocerás por una red social, la distancia será un impedimento para que la relación se concrete, pero con esfuerzo y dedicación de ambas partes puede surgir una bonita relación. Eso que esperas de los demás es precisamente lo mismo que esperan de ti, da en la medida de lo que recibes y no te pierdas en ese camino. Date la oportunidad de mandar al carajo todo eso que te detiene o te a fregado la existencia, date tiempo para estar solo o sola y disfrutar tus días, invierte tu tiempo en ti y en tu familia y conócete más, aprende a vivir en soledad para que vivir en compañía no sea una necesidad. Si ya tienes quien te moje la brocha nada tienes que hacer coqueteando a otras personas, aprovecha estos días para mostrarle a tu pareja con hechos lo que sientes por él o ella.

ARIES

Continúa cerrando ciclos y dale para delante, no te compliques la existencia y ve tras tus sueños y metas sin importar lo que otra gente diga o piense sobre ti. Si tienes una relación cuídate de amistades de tu pareja pues podrían crear conflictos entre ustedes ya que le están metiendo piedras en el buche. Comenzarás a planear un viaje. Una cena o comida con amistades se visualiza muy próxima. Haz empezado a quererte más, sin duda alguna fueron necesarios los golpes que la vida te puso ya que gracias a eso tu corazón está más protegido y no te será fácil caer en las manos de gente tonta que quiera dañarte. Cuida mucho tu forma de ser ante las personas que quieres pues estarás algo altanero o altanera en estos días al punto que puedas llegar a dañar a gente que ni la debe ni la teme. Un nuevo amor está por entrar a tu casilla o ya entró desde hace algunos días, comenzarás a sentir un sentimiento jamás antes sentido, pues la necesidad de tenerle te hará cometer algunas locuras que son justificables. No dejes la dieta ni el ejercicio pues hay posibilidades que se te haga bolas el engrudo y subas un poco de peso. Estabilidad económica y emocional comenzará a fluir en tu vida. No te dejes manipular por amistades que buscarán la manera de meterte en problemas por comentarios fuera de lugar. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar que deberás de provechar para mejorar un poco tu economía.