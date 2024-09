Santa Claus de parque de diversiones de Carolina del Norte acusado de abuso infantil

Un hombre de Carolina del Norte que anteriormente interpretó a Santa Claus en un parque temático fue arrestado por presuntamente abusar sexualmente de menores entre marzo de 2023 y marzo de 2024.

El Departamento de Policía Indígena Cherokee dijo que Bevier Hasbrouck Sleight, de 78 años, enfrenta 13 cargos de abuso infantil, incluidos dos cargos de abuso sexual agravado, abuso sexual, contacto sexual abusivo, contribución a la delincuencia de menores y abuso infantil en primer grado, así como tres cargos de contacto ofensivo.

La policía dijo que Sleight era un empleado de Santa’s Land Fun Park & ​​Zoo en Wolfetown Road, aunque los incidentes a los que se relacionaron los cargos supuestamente ocurrieron en su casa, no en el parque, informó WLOS, una estación de ABC TV en Asheville, Carolina del Norte.

La estación también informó que la casa de Sleight está ubicada en Blythe Drive, justo detrás del parque.

Los registros judiciales detallan que los incidentes ocurrieron entre marzo de 2023 y marzo de 2024, e involucraron a aproximadamente una docena de niños de entre 5 y 7 años.

Los cargos tomaron a los vecinos por sorpresa. “Tengo muchos nietos, así que es muy impactante”, dijo la residente Kim Lambert. “Me he reunido con él varias veces y siempre ha sido una persona muy agradable, así que me sorprendió mucho escuchar eso”.

Mientras Sleight enfrenta los cargos, el Departamento de Policía Indígena Cherokee afirma que el acusado conoce a una mujer local que dirige una red de tráfico de niños, identificada como Caroline Roland, de 39 años.

Roland permanece en la cárcel Cherokee y enfrenta 11 cargos, como abuso infantil, incluida mutilación, y varios cargos de agresión. El cargo más grave que enfrenta es asalto con un arma letal con la intención de matar, infligiendo lesiones graves.

Aunque medios como Fox News intentaron contactar al parque de diversiones Santa’s Land Fun Park & ​​Zoo para hacer comentarios, no hubo respuesta, pero se sabe que Sleight ya no trabajaba ahí.

