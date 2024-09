Bora Milutinovic hace fuerte crítica al Team USA y alerta a Pochettino

Bora Milutinovic, extécnico de las selecciones de México y Estados Unidos, entre varias más, expuso a La Opinión, sus dudas respecto a la verdadera capacidad de los jugadores que tendrá bajo sus órdenes, Mauricio Pochettino, técnico argentino, al frente del Team USA.

Entrevistado por esta casa editorial en vísperas del juego de leyendas de México vs. Leyendas Mundiales, este viernes 20 de septiembre en el estadio BBVA de Monterrey, Bora resaltó la gran calidad del combinado nacional de las barras y las estrellas que tuvo de cara al Mundial que se celebró hace 30 años.

Bora Milutinovic regresó a Monterrey tras más de 30 años para dirigir en el Juego de Leyendas y contó a CANCHA sus recuerdos del Mundial del 86.

“No estoy tan seguro, no puedo estar tan seguro, yo respeto a los jugadores de hoy, pero yo tenía un grupo extraordinario en la selección Estados Unidos”, dijo Bora a pregunta expresa sobre la gran calidad de futbolistas que tendrá bajo sus órdenes Mauricio Pochettino para el proceso del Mundial 2026.

¿Sin duda en Estados Unidos hay un gran material humano, muy buenos jugadores?

Yo tenía un grupo extraordinario, unos jugadores, sumamente talentosos, con una mentalidad extraordinaria, todo lo que un equipo debe tener, pero también tuvimos la oportunidad de tener una preparación adecuada, nosotros jugamos 91 partidos amistosos y hoy es una cosa que no se puede hacer.

¿Qué opinión te merece que hayan contratado a Pochettino para dirigir a Estados Unidos?

Le deseo mucha suerte también a él, es un entrenador capaz, va a encontrar la gente de un país, excelente y ojalá y encuentre la fórmula para triunfar, porque yo he tenido suerte de tener resultados sumamente positivos hace 30 años, pero logramos que la gente creyera en nosotros.

Bora Milutinovic se encuentra en la ciudad de Monterrey para el duelo de leyendas de México vs. Leyendas Mundiales dentro de los eventos conmemorativos para el Mundial 2026. Crédito: Diego Ignacio Flores. | AP

¿Un entrenado latino para una selección anglosajona, es una buena decisión que lo haya contratado?

Esperamos que sea una buena decisión, porque recuerden qué nacionalidad era yo cuando agarré Estados Unidos 30 años antes sé que ahora es una cuestión diferente, porque antes no había nada, no había liga y hoy hay todo y es cuestión de trabajar, saber lo que quieres hacer, y espero que Pochettino no le dé alegría a la gente de Estados Unidos.

¿Cuál crees que pudiera ser el principal problema para Pochettino?

Eso pregúntale a él, yo no puedo hablar de qué problemas pueda tener, ustedes saben cómo soy yo, no me gusta hablar de cuáles son los principales problemas, pero sí Pochettino tiene problemas, sólo digo que le hable a Bora.

Y añadió que: “Ponle ahí, si piensa Pochettino que va a tener problemas. Yo estoy listo para ayudar a uno y otro, esperando que le vaya bien”,

Finalmente, Bora dio a conocer los detalles del duelo de leyendas: “Voy a estar frente al equipo de leyendas mexicanas o del mundo. No sé, pero yo voy a estar ahí en ese partido con la alegría de estar de nuevo en la ciudad, donde comencé mi carrera como técnico de la selección mexicana”.

“La ciudad donde jugamos el quinto partido, donde comenzó la ola en un partido contra Argentina el 19 de septiembre de 1984, en donde tengo tantos recuerdos y espero y donde espero que México siga creciendo”, concluyó.

