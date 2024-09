Investigan a Kennedy Jr. por un incidente de hace 20 años ligado a una ballena

Robert Francis Kennedy Jr., excandidato presidencial independiente, podría volver a desatar polémica al dar a conocer que está siendo investigado por haberle cortado la cabeza a una ballena muerta hace dos décadas.

Durante su participación en un evento de promoción a la campaña de Donald Trump efectuado el fin de semana en Arizona, el abogado de Washington reconoció ser parte de una investigación a cargo de Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

“Recibí una carta del Instituto Nacional de Pesca Marina diciendo que me estaban investigando por recolectar un espécimen de ballena hace 20 años”, expresó el político que hasta hace unos días aspiraba convertirse en presidente de la nación.

El mes pasado, resurgió el contenido de entrevista realizada por la revista Town & Country a Kick Kennedy, en 2012, donde la hija de exdemócrata describía a su progenitor como alguien a quien le gusta estudiar cráneos y esqueletos de animales.

De hecho, recordó cómo JKF Jr. cortó con una motosierra la cabeza de una ballena muerta en una playa de Hyannis Port, Massachusetts, para después atarla con una cuerda elástica al techo de su vehículo y transportarla cinco horas hasta llegar a la casa de su familia en Mount Kisco, Nueva York.

El abogado de 70 años decidió apoyar a Donald Trump en la carrera por ganar las elecciones presidenciales. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Debido a que la historia fue retomada por el diario The New York, Brett Hartl, director político nacional del Center for Biological Diversity Action Fund, envió una carta a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, dependencia encargada de vigilar la protección marina donde advierte que Kennedy Jr. tal vez no solo contravino la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (1972) y la Ley de Especies en Peligro de Extinción (1973), sino también la Ley Lacey de 1900, una ley de conservación aprobada por el presidente William McKinley que prohíbe la transportación de fauna recolectada ilegalmente, muerta o viva, entre estados.

Basado en ello, es que se podría ejercer algún tipo de sanción para el político a quien presuntamente Donald Trump le prometió un puesto al frente de alguna dependencia relacionada con temas sanitarios.

Cabe señalar que, desde tiempo, algunas posturas de Robert Francis Kennedy Jr. en contra de temas como la vacunación han causado revuelo.

Sigue leyendo:

• Kennedy Jr. lamenta que Trump se haya distraído durante el debate

• Comité Nacional Demócrata ataca a RFK Jr. por recibir dinero de un millonario vinculado a Trump

• Demócratas tachan de saboteador a RFK Jr.