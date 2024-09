Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de septiembre de 2024

PISCIS

Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a incomodar a la gestora de tus días. Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días, sobre todo con comentarios que estarás diciendo sobre amistades y quienes te rodean. Es tiempo de concluir y cerrar proyectos que tienes en mente pues este mes esta perfecto para realizarlo, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente porque viene renovación total en tu vida. Momentos importantes para iniciar de cero, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños pues en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta y te dará lo que en el pasado te negó.

ACUARIO

Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a las demás personas mira que no vienes para complacer a nadie. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales te llenarás de alegría y esperanza. Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Deja de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos y lo lamentarás muchísimo. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. No permites que las personas que te rodean hagan de ti un títere recuerda que tú tienes la ultima palabra.

CAPRICORNIO

No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el universo pone en tu vida, aprovecha cada oportunidad y deja que las personas ladren, recuerda que lo que sale de tu boca es de lo que está hecho el corazón. Podrías ser víctima de chismes y malentendidos por parte de tu propia familia. No temas a cambios en el área de los negocios pues vienen grandes oportunidades que te dejarán excelentes ganancias. Si tienes pareja podrían iniciar un ciclo complicado lleno de dudas. Podrías sufrir algo de estrés debido a cuestiones que te han traído mortificado o mortificada. Manda bien lejos a la gente tonta que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa gente y a ver más por ti. Recuerda quién eres y lo que vales. Ya no temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor. Ya no des por hecho algo que desconoces o no sabes en sí pues si tienes pareja podrías armar una tormenta en un vaso de agua.

SAGITARIO

Noticia de una amistad te pondrá incomodo o incomoda. Viaje se comenzará a planear. Partida de mauser, ten cuidado por donde caminas. Ten cuidado con tu manera de ver las cosas, algunas veces te dejas influenciar por amistades y de esa manera caes en errores tontos. Noticias de familiares lejanos. Se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban. Recuerda que quien te quiera te lo va a mostrar con hechos quien no simplemente te empezará a dar largas; aprende de los errores de cada persona y no caigas en situaciones que ya pasaste y superaste en tu pasado. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando; ponte perra para que le conquistes y nunca pretenda irse de tu lado. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona de tu familia, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás.

ESCORPION

Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios. Ten cuidado con el amor de una noche, no se hizo para ti. Aguas con las tristezas podrían hacerse vicio. Recuerda que las cosas siempre suceden por algo aprende de eso. No cuentes tus planes pues te los ceban mucho por envidias y por eso no se te dan las cosas; aprende a quedarte con la boca bien cayada, recuerda que las cosas se dicen solas cuando estas se hacen. Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas ten calma y no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en menos de dos semanas. Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar. Ten paciencia con las demás personas, algunas veces explotas sin motivo ni razón. Cuidado con infecciones porque estarán a la orden del día. No des más de lo que puedes y se exigente con quien te pide más. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente.

LIBRA

Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy mendiga y suele aprovecharse de eso, déjate de esas cuestiones y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Podrías iniciar una relación prohibida o ser él o la tercera en discordia; si te metes en esos asuntos después no te quejes. Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti y quieres demasiado. Ten cuidado con familiares, andarán hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio porque podrías presentar ciertos problemas de salud en poco tiempo.

VIRGO

No descuides tu cuerpazo criminal, hay subidas de peso muy perro. Entrarás en una situación de conflicto muy perra la cual te pondrá entre la espada y la pared. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. Recibirás un mensaje o llamada que te va a tener algo incomodo o incomoda en las próximas semanas. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona. Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir.

LEO

No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. Ten cuidado con tu lengua suelta, asegúrate de tener la cola más corta que lo largo que tu lengua o podrías cometer indiscreción y voltearte la tortilla. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar. Inicias la planeación de un viaje. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Un sueño se hace realidad. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho y esa pendej3z que te caracteriza desaparecerá. Tendrás la oportunidad de modificar cierta conducta que no te está llevando a ningún lado; hazlo que no es momento de cometer errores y equivocaciones. Descubrirás las malas intenciones de una amistad. Días en que andarás bien bipolar y nadie te va a aguantar. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena. Ten más seguridad en ti y confía en lo que eres y sobre todo lo que tienes, si no, no vale la pena seguir ahí. Persona piel blanca te meterá en grandes conflictos.

CÁNCER

Dos amores que te pondrán en duda tus sentimientos. Nuevos ciclos se aproximan, aprenderás de caídas y te liberarás de la rutina. Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Se te cancela viaje o salida con amistades. Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas. Es importante que pongas atención a tus sueños, uno está por concretarse, pero necesita que le pongas más ganas. Cuida la parte de excesos podrías cometer una indiscreción. Celos e inseguridad con tu pareja en caso de tener, no hay motivos, no hagas tormentas en vasos de agua ni te dejes caer pa que te levantes. Noticia de ex amor que te dejará muy pensativo o pensativa. Hay días en que no te encuentras o no sabes a dónde ir, pon las cartas sobre la mesa y sigue el camino adecuado el cual te lleve al cumplimiento de tus sueños.

GÉMINIS

Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen. Si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerte. Serás víctima de comentarios negativos en tu contra. Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasado e inestabilidad económica y emocional. Un viaje está por concretarse, pon mucha atención para que todo salga como deseas. No des por hecho algo que no has visto, no creas de chisme o de todo lo que te dicen. Es momento de que pienses más en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, recuerda que quien necesita ayuda eres tú y no los demás. Podrías sufrir las consecuencias de tus actos pasados más pronto de lo que te imaginas. Reencuentro con amistades del pasado. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. Problemas y malos entendidos en la familia te pondrán muy pensativo o pensativa.

TAURO

Hay días en los que te sentirás triste y otros con todo el ánimo del mundo, tu bipolaridad andará muy fuerte; debes tener un poco de paz y tranquilidad para que las cosas te salgan como deseas. Se visualizan algunos problemas o pleitos familiares que podrían ponerte algo de malas. Te cuidado con caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Ten cuidado con unas palabras que saldrán de tu boca se harán chisme y se convertirán en una bomba de tiempo; recuerda que con tu palabra puedes destruir todo a tu paso. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces. Ten cuidado con tratar de aparentar algo que no eres por complacer a gente necia que no te aporta nada en absoluto. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas. Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas pues estas en una etapa en que todos se materializará de la mejor manera.

ARIES

No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar. Podrías sentir celos por una persona que te interesa mucho pero que anda de más con alguien más, la vida es eso, next y sigue tu camino, quien te quiera y valore hará todo por entrar en tu vida, quien no, simplemente se retirará. Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y actuar con las personas que no te valoran. Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos. La vida te pondrá en una situación bien difícil que hará que valores lo que de verdad importa. Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida, no vivas tan aprisa. No descuides dieta ni ejercicio pues estás en una etapa muy perra en la que estas subiendo mucho de peso y solo una buena dieta y ejercicio podría hacerte llegar a tu peso ideals.