Trump critica a Zelenski por visita a EE.UU. y afirma que se niega a poner fin a la guerra

En su evento en Carolina del Norte, Trump mencionó la guerra en Ucrania y la visita de Zelenski a EE.UU. Insistió en que la guerra en Ucrania “nunca habría sucedido” si él hubiera estado en el cargo.

“El presidente de Ucrania está en nuestro país y está haciendo pequeñas y desagradables insinuaciones sobre su presidente favorito, yo”, dijo.

El expresidente acusó al dirigente ucraniano de negarse a “concluir un acuerdo” para poner fin a la guerra de su país con Rusia.

“Seguimos dando miles de millones de dólares a un hombre que se niega a concluir un acuerdo, Zelenski “, dijo el candidato republicano a la Casa Blanca durante un mitin en Carolina del Norte.

“Cada vez que venía a nuestro país, se iba con $60 mil millones de dólares”, agregó Trump, quien describió al Presidente ucraniano como “probablemente el mejor vendedor de la Tierra”.

“¿Qué le queda ahora?”, se burló.

“El país está absolutamente arrasado”, siguió.

Se había barajado la posibilidad de una reunión entre Trump, muy crítico con la ayuda de Washington a Kiev, y Zelenski al margen de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.

Pero la prensa estadounidense lo descarta. Afirma que Trump no apreció la entrevista que Zelenski concedió a la revista The New Yorker, en la que el Presidente ucraniano dijo que cree que el republicano de 78 años “no sabe realmente cómo parar la guerra”.

Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que Zelenski acusara a Rusia en la ONU de tramar ataques potencialmente catastróficos contra centrales nucleares ucranianas.

Trump aseguró a principios de septiembre que tenía un plan para poner fin a la guerra, pero que solo lo revelaría si gana las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre.

