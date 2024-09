Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de septiembre de 2024

Piscis

Mucho cuidado con dolores en espalda y estómago es momento que prestes atención a tu salud y no lo dejes para mañana. Cuidado con perdonar infidelidades pues te la podrían volver hacer y causarte algunos conflictos. Amores de una noche, encamamiento con persona importante. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y tu cuerpazo criminal de aventurera que hace tiempo no ves claro. Vienen días bastante buenos inclusive viajes que llevarás a cabo en los próximos meses, pero deberás de ser muy inteligente para no caer en situaciones que en el pasado te dañaron o alteraron tu paz y me refiero a la cuestión sentimental. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Te va venir un fin de semana en que despotricarás en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien afilado y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe.

Acuario

Cuídate de cambios en tus estados de ánimo pues podrías andar demasiado deprimido al punto de alejar a muchas personas que son importantes para ti. Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido. Un viaje o salida con amistad en estas fechas te dejará un gran sabor de boca. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie. Que se te vaya quitando lo wey para que no te vuelvan a ver la cara esta semana, si ya te la hicieron dos veces no vuelvas a creer en esas personas que solo buscarán dañarte. Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades. Ya no te lastimes por lo que ya fue, acéptalo y enfrenta lo que la vida pone a tu paso. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí.

Capricornio

Te vienen días de muchos cambios en los cuales el amor comenzará a fluir y deberás de aprovechar cada cambio sentimental que suceda en tu vida. Algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido. Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina o monotonía que han llevado hasta hoy, necesitan un viaje para salir del des estrés, si ya viven juntos cambien la rutina de su día a día. Es momento que cambies tu modo de parecer y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe que te ha dado la vida. Podrías sentirte algo solo o sola al ver que ciertas personas se han alejado de tu vida, eso no debe de quitarte el sueño, al contrario, ponerte más perra, piensa que necesitas para estar bien y ser feliz y ahí deberás de poner tu mayor empeño. Mucha suerte en juegos de azar y números en terminación 2, 24 y 47.

Sagitario

Un chisme de amistad llega a tus oídos y embarazo de amistad en estos días. Hay una amistad la cual te dejará grandes ganancias, checa algo que tenga que ver con un negocio. Es momento de aprender de cada cambio que se está presentando en tu vida y comenzar hacer modificaciones las cuales te lleven a lograr tus objetivos y metas. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que le borre a la fregada y le busque, para ti mucho mejor. Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad. Te viene nuevo ciclo cargado de cambios en el área de tus sueños y planes a futuro, entenderás que muchos de ellos son solo simples fantasías. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Si te mandaron a freír espárragos o fuiste tú quien cortó una relación hoy es el día de iniciar de cero, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la fregada.

Escorpión

Vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort. Vienen cambios bastante buenos que deberás atender a la brevedad entre ellos lo laboral requiere que le prestes atención pues podrías incrementar tus ingresos bastante bien si te aplicas y te pones las pilas. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial en el cual podrías resultar muy enamorada. Ten cuidado con chismes de vecindad que van a surgir en cualquier momento y podrías ser víctima de ellos. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia. Deja de huevonearle y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje solo que debes de aprender del golpe y no caer en las mismas tonterías.

Libra

En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquilas las cosas. Ten mucho cuidado con una persona que llegará a tu vida, no tiene buenos planes contigo y podría complicarte la existencia. Te llegará noticia de una persona importante. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. Momento de cambios muy buenos en los cuales tu economía va a mejorar mucho si te lo propones y en realidad inviertes en algo que te deje buenas ganancias. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a sentirte más seguro. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar. Te viene un fin de semana de mucha suerte en números con terminación en 4, 8 y 0. Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya.

Virgo

Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya. Ten mucho cuidado con una persona que llegará a tu vida, no tiene buenos planes contigo y podría complicarte la existencia. Te llegará noticia de una persona importante. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquilas las cosas. Momento de cambios muy buenos en los cuales tu economía va a mejorar mucho si te lo propones y en realidad inviertes en algo que te deje buenas ganancias. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a sentirte más seguro. Te viene un fin de semana de mucha suerte en números con terminación en 12, 45 y 89. Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia.

Leo

Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces y que sin darte cuenta te podrían enamorar. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar, pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te lastimaron la existencia en tu pasado. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias, es momento de creer y confiar en ti para lograr tus metas y proyectos. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable. Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, los problemas no son ellos sino tu falta de carácter para llevarlos a cabo, ancina que ponte perra. Amores de una noche y persona del pasado retorna, no trae nada nuevo y bueno que ofrecerte solo buscará saciar sus ganas y después te volverá a mandar a la mierda como ya en el pasado lo hizo.

Cancer

Mucho cuidado con dolores en espalda es momento que prestes atención a tu salud y no lo dejes para mañana. Vienen días de mucha reflexión en los cuales entenderás por qué razón muchas cosas no te han salido como tu espera. No des pie a segundas oportunidades ni permitas que la vida te vulva a dar una sorpresa que no esperas. Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy, necesitan cambiar el ritmo e innovar para volver a enamorarse. Momento de mandar a la mier#da a personas que solo han sido obstáculos en tu vida. Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarías en el futuro. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. No te dejes llevar por lo que la gente diga o piense porque podría ponerte de malas sus comentarios. Debes aprender a cuidar más tu entorno y no intoxicarte de personas que lejos de sumarte solo te restan y causan estrés y problemas.

Géminis

Muchas oportunidades de mejoras en el área de los dineros, si eres inteligente sacarás mucho de provecho. Ten mucho cuidado con una persona que llegará a tu vida, no tiene buenos planes contigo y podría complicarte la existencia. Familia de tierras lejanas regresa a visitarte y se la pasarán de la mejor manera, debes aprender a tener mayor comunicación con los tuyos para que el lazo de sangre no se vaya perdiendo, recuerda que eres una persona muy cambiante y bipolar que ya uno no sabe cuándo te va a hallar de buenas. No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones ancina que aprende a ponerte más perra que bonita. Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener pues será la clave para solucionar cualquier problema que estés enfrentando. Amor de una noche y un cambio que tiene que ver con lo laboral y económico que te va a beneficiar muchísimo. Vienen días de muchos cambios en los cuales tu economía va comenzar a mejorar mucho pero deberás enfocarte bien en tus negocios y dinero para que no vengan pérdidas que te pudieran afectar o dañar.

Tauro

Cuidado con caer en la rutina si estas en una relación pues eso podría dañarlos demasiado al punto de que termine todo. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas e irte perritzimo de manera que saldrías de la pobreza que te andas cargando. Muchos cambios en el amor pues si tienes pareja comenzará a ver un movimiento complicado en el cual los celos y las inseguridades estarán a la orden del día y más fuertes que nunca. Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas que podrían dañar tu estado de ánimo. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. Es momento de aprender de tus errores y si vas a mirar el pasado que sea solo para aprender de lo que ya viviste. Cuidado con contaminar tu entorno con personas tóxicas que te van a llenar de dolores de cabeza.

Aries

Se viene la oportunidad de realizar un viaje en el cual podrías reencontrarte con amigos del pasado. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. Cuidado con infecciones en riñones o estomago pues estarán a la orden del día. Amores importantes y cambios en tu manera de actuar con ciertas personas. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error. No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas pues se te puede caer el teatrito. Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia.