¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Ninel Conde?

Ninel Conde comenzó las celebraciones de su cumpleaños. El viernes, la vedette mexicana ofreció una gran fiesta como parte de los festejos previos a su cumpleaños este domingo, cuando cumple 47 años.

A través de su cuenta de Instagram, Ninel compartió varias fotos y videos de cómo comenzó su celebrar gran fin de semana de cumpleaños en un gran salón con globos y decoraciones rosa con dorado.

En los videos se ve a Ninel posar junto a su gran pastel de cumpleaños de tres pisos y otras de las decoraciones de su fiesta. También se ve una gran mesa con comida y dulces, así como también un DJ y una saxofonista.

La vedette mexicana agradeció a través de sus redes sociales a quienes la acompañaron en los festejos previos a su cumpleaños. “Gracias a todos los que nos acompañaron a esta celebración de pre cumpleaños; ese pequeño grupo que nos rodea y nos ha mostrado su lealtad y amor incondicional”, escribió Conde.

En la fiesta, Nine lució un vestido rosa con triángulos metálicos a juego con la decoración de su fiesta. Conde estuvo acompañada de su esposo el empresario venezolano José Ángel González, así como también de amigos cercanos como Carlos Adyan y su esposo, Carlos Quintanilla, el doctor Daniel Campos, el productor Carlos Mesber y el cantante Johann Vera.

El festejo de Ninel conde ocurre semanas después de que sorprendiera con un impresionante cambio de look.

Impactante cambio de look

La primera semana de septiembre, Ninel Conde compartió un video en su cuenta de Instagram para mostrar el nuevo look de su larga melena que ahora es rubia.

El video, una publicación compartida entre Ninel Conde y una famosa peluquería en Miami, acumuló varios comentarios de usuarios reaccionando al look de la mexicana.

Aunque algunos usuarios elogiaron su cambio de look, muchos otros criticaron a la vedette por los notables cambios en su rostro.

“Ya perdió su físico, es otra persona no párese ella”, “Porfa envejece con dignidad. No es hate, yo te admiro mucho pero tu cara ya no hay a donde más estirar”, “¿Qué paso con Ninel? Era naturalmente bella”, “¿Qué le hicieron? Ya no existe Ninel Conde”, son algunos de los comentarios en la publicación.

