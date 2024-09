Rebecca de Alba reacciona ante las disculpas de Agustín Fernández

Luego de que Agustín Fernández dejara entrever, en una plática que tuvo en “La Casa De Los Famosos México 2”, que había tenido un encuentro íntimo con Rebecca de Alba y que había recibido dinero por ello, el argentino tuvo que retractarse y ofrecer disculpas, asegurando que se había equivocado de persona. Ahora ella se pronunció al respecto.

Agustín Fernández dice que “se confundió” al mencionar a Rebecca de Alba

En un reciente encuentro con los medios de comunicación -debido a que se encuentra promocionando su venta anual de caridad-, la conductora reconoció que esta controversia en un principio la tomó por sorpresa. “Yo primero ni sabía, y de repente alguien que me maquilla y me peina me dice: ‘¿Viste esto?’ Y me empiezan a mandar dos o tres amigas estos videos de TikTok“.

Rebecca de Alba y su secreto para lucir tan radiante a los 58 años

Sin embargo, y a pesar del escándalo, De Alba señaló que nunca se tomó a mal lo que se dijo de ella en el reality: “Ofenderme no, porque también tengo muy buen sentido del humor. Sé que esta persona ya se disculpó y dijo que no era yo. Pero no me siento ofendida, no me tomo algo de manera personal”.

“La verdad es que tampoco es algo grave”, dijo Rebecca. “Miren, la nota que sale hoy, ya mañana se olvidó, y más en este programa ¿no? Porque estaban ocurriendo cosas las 24 horas. Pero creo que saltó mucho ese comentario, porque ustedes me conocen y la gente me conoce y mi familia me conoce, y fue como ‘¡Qué poco caballero!’ A la gente no le pareció que hablara así de mí este chico”.

La ex novia de Ricky Martin se dijo tranquila, porque con el tiempo el modelo e influencer reconoció que se había equivocado con ella: “Yo no necesito que me pida disculpas nadie. Estoy tranquila, estoy contenta, no necesito eso. No soy una persona rencorosa o resentida. No pasa nada. No es que me molestó, sino que me sorprendió, porque nunca me habían sacado una nota así”.

Finalmente, la conductora mexicana señaló quién es su participante favorito para ganar la emisión de “La Casa De Los Favoritos México 2”: “Mayito. Tengo mi favorito porque viví esa época de tele dorada. Paco Stanley y Mario Bezares eran mis vecinos de foro. (Mario) es un hombre sumamente amable, un señor educado y encantador. Se merece volver. Tiene mucho que dar”, concluyó.

Sigue leyendo: